وسط حالة طارئة لإمدادات الدم، تتقدم كنيسة شينشونجي سماء جديدة أرض الجديدة للتبرع

نيويورك، 12 مايو 2022 / PRNewswire / — شارك العشرات من أعضاء كنيسة شينشونجي للمسيح سماء جديدة أرض جديدة، في تبرع جماعي بالدم من المتوقع أن يستمر من 6 مايو حتى 13 مايو. تم تقديم التبرعات من خلال مركز الدم بنيويورك (NYBC) ، أحد أكبر مراكز الدم المستقلة في العالم.

تأتي تبرعات أعضاء الكنيسة وسط حالة طوارئ في إمدادات الدم التي أعلنتها NYBC . اعتبارًا من 9 مايو، أفادت المنظمة أن المخزون منخفض عبر جميع أنواع الدم. من الناحية المثالية، سيكون لدى المركز إمدادات دم لمدة 5 إلى 7 أيام. غير أن فئتي الدم “ O ” و “ B ” قد انخفضتا في الوقت الراهن إلى مستوى يوم أو يومين.

وقالت أندريا سيفاريلي، المديرة التنفيذية الأولى في NYBC : “يميل هذا الوقت من العام دائمًا إلى أن يكون صعبًا على إمدادات الدم، حيث تجعل عطلات الربيع المدرسية وزيادة السفر التبرع بالدم أقل أولوية”. “تتزامن هذه العوامل الآن مع زيادة حالات كوفيد وموجة خامسة محتملة من الوباء.”

تأتي آخر الأخبار خلال نقص إمدادات الدم الوطنية الذي احتل العناوين الرئيسية منذ أوائل عام 2022. أفاد بيكس 11 أن NYBC جمعت سابقًا 50 مكيال من الدم في يوم نموذجي. بحلول يناير 2022، كانت قد جمعت فقط سبعة أو ثمانية مكاييل في اليوم.

مستوحاة من إنقاذ الأرواح وزيادة الوعي، قفز أعضاء SCJ في نيويورك في فرصة للتبرع بالدم. وتأمل الكنيسة أن يتم تشجيع الآخرين على القيام بالمثل.

تأتي التبرعات التي تم تقديمها في نيويورك بعد التبرع الجماعي بالدم لأكثر من 18,478 عضوًا في SCJ في كوريا الجنوبية. سيتم تقديم جميع الشهادات والتذاكر التي تم جمعها خلال فترة التبرع التي تبلغ أسبوعين إلى الصليب الأحمر الكوري. وحتى الآن، جُمعت تذاكر تبرع تبلغ قيمتها 100000 دولار تقريبًا

صعد أعضاء SCJ للتبرع بالدم منذ عام 2020. بناءً على طلب من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تبرع الأعضاء بالبلازما في وقت لم تكن فيه علاجات كوفيد-19 متاحة بعد.

قال مسؤول من الصليب الأخضر في كوريا: “تأثرت بشدة عندما تبرع 6000 عضو في الكنيسة بالبلازما لتطوير علاج لـ COVID-19 في عام 2020 “. “مرة أخرى، أود أن أعرب عن امتناني لكنيسة شينشونجي للمسيح، التي تقدمت في أوقات الأزمات الوطنية”.

للمزيد من المعلومات: www.scjamericas.org

للتواصل الإعلامي: جينا ديل جيغانتي، 16466287365، info@scjamericas.com