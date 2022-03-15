‫يتميّز بتصميمه الرفيع… كاسيو تطرح طرازًا جديدًا من ساعات MT-G المقاومة للصدمات

طراز جديد مزوّد بوحدة مكونات رفيعة مطوّرة حديثًا وهيكل مقاوم للصدمات

طوكيو, 15 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة كاسيو المحدودة لأجهزة الكمبيوتر عن إطلاقها ساعات MTG-B3000؛ وهي أحدث طراز من العلامة التجارية المقاومة للصدمات G-SHOCK. وهذا الطراز الجديد من الساعات مزوّد بوحدة مكونات رفيعة مبتكرة وهيكل مقاوم للصدمات، ويُعدّ إضافة عصرية إلى مجموعة ساعات MT-G، والتي تتميّز جميعها بهيكل قوي مصنوع من المعدن والراتنج.

تمّ تزويد ساعة MTG-B3000 بوحدة مكونات رفيعة مبتكرة وهيكل مقاوم للصدمات؛ وهو ما يُتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة استخدام ساعة انسيابية مقاومة للصدمات مزوّدة بهيكل أقل سماكة من الطراز السابق بأكثر من 2 مم.*

* طراز MTG-B1000

وباستخدام تقنية تثبيت المكونات عالية الكثافة، صمّمت شركة كاسيو هذا الطراز الجديد من ساعات كرونوغراف المقاومة للصدمات والتي تعمل بالطاقة الشمسية؛ والذي يُعدّ الطراز الأقل سماكة من هذا النوع من الساعات حتى الآن. ولحماية وحدة مكوناته الرفيعة، زوّدت كاسيو هذا الطراز الجديد بهيكل حماية ثنائي النواة. ويعمل هذا الهيكل المطوّر حديثًا والمصنوع من الراتنج المُقوّى بالكربون على تطويق الجزء الخارجي من الساعة بطبقات معدنية؛ وهو ما يحافظ على المظهر والملمس المعدني للساعة ويُقلل وزنها، كما يتميّز ظهر الهيكل بجوانب بارزة تُوفر حماية إضافية لوحدة المكونات.

وقد استخدمت كاسيو عمليات ضغط وقطع وتلميع متكرّرة لتصنيع ظهر هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ يبرز لأعلى في شكل ثلاثي الأبعاد؛ وتعمل هذه الجوانب البارزة على حماية زر ضبط الوقت (التاج) وأزرار الساعة الأخرى، كما تعمل كعروات لتثبيت سوار الساعة. وقد ساعدت هذه التصميمات والتقنيات المبتكرة على تصميم ساعة معدنية بهيكل لا يتجاوز سمكه 12.1 مم؛ وهو ما يُوفر لمستخدميها راحة تامة عند ارتدائها.

وفيما يتعلق بأداء ساعات MTG-B3000، فهي تتميّز بمعايرة يتم التحكم فيها لاسلكيًا، كما يمكن توصيلها بالهواتف الذكية (Smartphone Link) عبر تقنية Bluetooth®، وربطها بتطبيق الهواتف الذكية “CASIO WATCHES” المخصّص لضبط الوقت الصحيح تلقائيًا. كما أنّ هذه الساعات مزوّدة بنظام شحن شمسي ومصباح LED عالي السطوع وهو ما يجعلها ساعات عملية ومريحة وسهلة الاستخدام.

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