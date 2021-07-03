‫أصبحت هايسنس أول علامة تجارية لأجهزة التلفزيون في العالم تحصل على شهادة الخصوصية حسب التصميم من تي يو في راينلاند بناءً على معيار ETSI EN 303 645

تشينغداو، الصين، 3 يوليو 2021 /PRNewswire/ — منحت مؤسسة تي يو في راينلاند جريتر تشاينا (تي يو في راينلاند) شهادة معيار حماية الخصوصية والأمن الإلكتروني للمنتجات ETSI EN 303 645 (IoT) للتلفزيون الذكي لمنصة VIDAA 72671 من شركة هايسنس فيجوال تكنولوجي المحدودة يوم 25 يونيو 2021. أصبحت هايسنس أول علامة تجارية تلفزيونية في العالم تحصل على الشهادة. وقد حضر حفل توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الدكتور تشين ويكانج، نائب رئيس خدمات الأعمال الصناعية والأمن السيبراني وكبير المهندسين في تي يو في راينلاند جريتر تشاينا؛ وزاو بين، المدير العام للخدمات الصناعية والأمن السيبراني في مؤسسة تي يو في راينلاند جريتر تشاينا؛ وكل من يو زيتاو، نائب رئيس شركة هايسنس جروب هولدينجز المحدودة وليو يونغ، مساعد نائب رئيس هايسنس إنترناشيونال إلى جانب أعضاء آخرين.

وقد صرح الدكتور تشين قائلًا: “لطالما كانت تي يو في راينلاند وهايسنس شريكين ضمنيين في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. ومن خلال منح شهادة ETSI EN 303 645 الأولى من تي يو في راينلاند في العالم، يبرز سعي الطرفين الدؤوب لتحقيق إنجازات تكنولوجية ومعايير جودة أعلى”.

في يونيو 2020، أصدر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) مع الشركات المصنعة للمنتجات ذات الصلة والأوساط الأكاديمية والحكومات المعيار الجديد ETSI EN 303 645 رسميًا، والذي ينظم المتطلبات المرجعية للأمن السيبراني لمنتجات إنترنت الأشياء للمستهلكين مثل حماية خصوصية المستخدم وهجمات الشبكة الأولية الوقاية وما إلى ذلك. يوفر معيار ETSI EN 202 645 طريقة تقييم عملية لمنع المجرمين الإلكترونيين من التحكم في الأجهزة العالمية أو شن هجمات حجب الخدمة (DDoS) أو تعدين العملات المشفرة أو اختلاس النظر إلى بيانات المستخدمين. كما أنه يقلل من مخاطر تسرب البيانات الشخصية. يقيِّم المعيار المنتجات من جانبين: أحكام الأمن السيبراني وأحكام حماية خصوصية البيانات، مع التركيز على تدابير الرقابة الفنية والتدابير التنظيمية لمكافحة عيوب الأمن السيبراني وحل هجمات الشبكة الأساسية ضد الثغرات الأمنية السيبرانية.

في هذه الشهادة، قيّمت تي يو في راينلاند أداء منتجات هايسنس وفقًا للوائح الأمن السيبراني ومتطلبات حماية الخصوصية لمعايير ETSI EN 303 645. بالإضافة إلى ذلك، أجرت تي يو في راينلاند تقييمًا شاملًا للمنتج باستخدام تدقيق شامل لتقييم التصميم والتحقق المتعلق بالأمن. لطالما كان السوق الأوروبي جزءًا أساسيًا من إستراتيجية العولمة الخاصة بهايسنس. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2016 ويورو 2020، تتفهم هايسنس احتياجات السوق والمستهلكين الأوروبيين وتلتزم دائمًا بتحسين حماية خصوصية المنتجات وأمن البيانات في السوق الأوروبية من خلال البحث والتطوير التكنولوجي وتنفيذ استراتيجيات التوطين ورعاية الفعاليات الرياضية الرائدة. بصفتها العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أجهزة التليفزيون، ستركز هايسنس على الاستثمار في البحث والتطوير وستهتم بحماية البيانات وستصبح أخيرًا العلامة التجارية الأكثر موثوقية في العالم!

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