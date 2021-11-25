‫”أكور” تقدم مجموعة Emblems Collection- مجموعة ساحرة من الفنادق الفاخرة الفريدة

سيكون فندق GUIYANG ART CENTER ، من مجموعة Emblems Collection ، في قلب مقاطعة جويتشو الصينية، أول فندق للعلامة التجارية

باريس, 25 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أكور، يطيب لمجموعة الضيافة الرائدة على مستوى العالم، والتي تتميز بوجود أحد أنظمة الضيافة الأكثر تنوعًا وتكاملًا في الصناعة، أن تقدم مجموعة Emblems مجموعة عالمية فريدة من فنادق البوتيك والمنتجعات الفاخرة. انطلقت مجموعة Emblems Collection من خلال فندق رائد ورائع – وهو فندق Guiyang Art Center Hotel، بمجموعة Emblems Collection في مقاطعة جويتشو الصينية، ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر 2022. من المتوقع نمو العلامة التجارية الفاخرة لتشمل 60 عقارًا حول العالم بحلول عام 2030.

“تضيف مجموعة Emblems Collection بُعدًا جديدًا جديدًا ورائعًا لعروض “أكور” الفاخرة. ينصب التركيز الرئيسي لاستراتيجية النمو والتطوير لدينا على تحقيق الإضافة الملحوظة عبر خطوطنا القوية وعوامل تسريع وتيرة الأعمال الرائدة، والتي تشمل العلامات التجارية الفاخرة وكذلك العلامات التجارية للمجموعة، مع ضمان استمرار نمو وتطور وازدهار جميع العلامات التجارية التي تربو على الأربعين في شبكتنا العالمية.” جاء ذلك على لسان سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أكور”. وأضاف أيضًا “الفنادق التي سنعرضها في مجموعة Emblems Collection هي تلك التي يبحث عنها المسافرون الذين يقدرون التجارب الراقية على طراز البوتيك، وكذلك أصحاب الفنادق الذين يعتزون بالعلامات التجارية المستقلة التي بنوها بينما يرغبون في تحقيق المنافع التي تأتي من خلال شريك عالمي.”

من خلال إنشاء مجموعة Emblems Collection، تعمل “أكور” على بسط بصمتها في مساحة العلامات التجارية للمجموعة، وتسعى إلى تكرار النجاح الذي حققته مع علامة تجارية أخرى للمجموعة- وهي “MGallery Hotel Collection” عبارة عن مجموعة من الطوابق التي تضم الآن أكثر من 100 فندق بوتيك في شتى أنحاء العالم . مع اتباع نهج مماثل مفعم بالحيوية، بالإضافة إلى التركيز على قطاع الرفاهية، فإن مجموعة Emblems Collection ستعرض فنادق فريدة “,رمزية” وفقًا لمصمميها أو خصائصها الديموغرافية أو وجهاتها. تشمل العناصر المميزة لفنادق العلامة التجارية، التي تلائم المجموعة الأنيقة والذكية، محيطًا فخمًا، ومسابح جديرة بالمشاهدة على إنستجرام، ومساحات عامة مفعمة بالحيوية. كمّا سُتقسم الفنادق والمنتجعات التي تنضم إلى مجموعة Emblems Collection إلى ثلاث فئات:

Emblems Collection Heritage – الفنادق التي تعتبر معالم للوجهات- تلك المباني التي تساهم في تحديد طابع المدينة أو المكان أو الأمة؛ وكذلك العقارات التي تتميز بوجود سمات تاريخية وتقاليد ثقافية كلاسيكية.

– الفنادق التي تعتبر معالم للوجهات- تلك المباني التي تساهم في تحديد طابع المدينة أو المكان أو الأمة؛ وكذلك العقارات التي تتميز بوجود سمات تاريخية وتقاليد ثقافية كلاسيكية. Emblems Collection Retreat – أبنية المنتجات على طول الشواطئ الهادئة أو الريف الرعوي أو التي تقع في الجبال، وتقدم منتجات صحية فخمة وتجارب صحية مع رعاية شاملة وإثراء من خلال الطقوس والصفاء والرفاهية.

– أبنية المنتجات على طول الشواطئ الهادئة أو الريف الرعوي أو التي تقع في الجبال، وتقدم منتجات صحية فخمة وتجارب صحية مع رعاية شاملة وإثراء من خلال الطقوس والصفاء والرفاهية. Emblems Collection Signature –الفنادق القائمة على التصميم والتي تجسد عالمًا جماليًا، وكأنها قصيدة لأسلوب وتوقيع المصممين أو المقيمين الأصليين الذين ساهموا في إرث الفندق الفريد.

مصممة لأصحاب الفنادق المستقلين

صُممت العلامة التجارية Emblems Collection مع مراعاة احتياجات أصحاب فنادق البوتيك والمستقلين. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الارتقاء بمكانة عقاراتهم الفاخرة وإعطاء صورتهم العالمية دفعة قوية، تتسم معايير العلامة التجارية للفنادق في المجموعة بالمرونة والخفة وسهولة التحقيق، مع وجود فرص لتوقيع اتفاقيات الامتياز- العلامة التجارية الفاخرة الوحيدة من أكور التي توفر هذا الخيار . كمّا ستشجع العلامة التجارية الجديدة فنادقها على الحفاظ على هوياتها الفريدة، وهو أمر مهم لأصحاب الفنادق الذين استثمروا في إنشاء نمط معين لفندقهم و/أو سوقهم. علاوة على ما تقدم، توفر Emblems Collection عائدًا مباشرًا على الاستثمار وفرصة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد مع الوصول الفوري إلى قوة منصة مبيعات “أكور” والتوزيع والولاء.

“أمّا هؤلاء المالكين والمطورين الذين أنشأوا فنادق فاخرة فريدة، أو يتطلعون إلى تقديم عروض راقية وجديدة، نقدم علامة تجارية جماعية يمكنها تعزيز مكانة ممتلكاتهم وصورتها باستثمار محدود في التسويق والعلامات التجارية، إلى جانب عملية انتقال سهلة” جاء ذلك على لسان أجنيس روكفور، مديرة التطوير في “أكور”. “مع Emblems Collection، يمكن لأصحاب الفنادق تحسين تكاليفهم وعملياتهم فورًا من خلال الاستفادة من شبكات التوزيع والتوريد العالمية القوية لـ”أكور”، مع توسيع نطاق وصولهم إلى جمهورهم منذ لحظة انضمامهم. نتطلع إلى العمل والتعاون مع المزيد من أصحاب الفنادق وشركاء التنمية لجلب المزيد من الفنادق حول العالم إلى هذه المجموعة المتميزة”.

المحطة الأولى: الصين

يُعد فندق Guiyang Art Center، بمجموعة Emblems Collection، هو الرائد الافتتاحي لمجموعة الفنادق الجديدة، ويوجد في مركز جوييانغ للفنون الشهير في المدينة. كان بناء دُرة التاج هذه في الأصل كمسكن خاص فخم، حيث يجذب الزائرين بسبب المناظر الطبيعية الخصبة والأراضي المترامية الأطراف وأجواء الرفاهية الهادئة.

فندق Guiyang Art Center، بمجموعة Emblems Collection

تشتهر مدينة جوييانغ بمناخها الدافئ الجميل، بسبب وقوعها في وسط مقاطعة قويتشو، وتتمتع بموقع متميز على طول الضفة الشمالية لنهر نانجينغ. يشار إليها غالبًا باسم “عاصمة المنتجعات الصيفية في الصين ”، كمّا تعد جوييانغ واحدة من أسرع المدن نموًا في البلاد، وهي نقطة جذب سياحية رائدة ووجهة شهيرة وفخمة للمسافرين، على المستويين المحلي والدولي.

“نظرًا لكونها أحد أهم أسواق الضيافة في العالم، تُعد الصين المكان المثالي لشركة “أكور” لإطلاق أحدث علامتنا التجارية الفاخرة، ويشرفنا العمل مع شريكنا الموثوق به، مجموعة HLC Group في هذا المشروع التاريخي. تُعد مجموعة HLC رائدة في مجال الأعمال وذات مكانة مرموقة في مقاطعة جويتشو ومعترف بها كواحدة من كُبرى الشركات الخاصة في الصين؛ كما صرح جاري روزين، الرئيس التنفيذي لشركة الصين الكبرى،أكور، قائلاً “من دواعي سرورنا أن نتشارك معهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لفندق Emblems Collection الجديد في جوييانغ “. وأضاف أيضًا “لطالما استحوذ هذا العقار الفخم والغامض على اهتمام سكان جوييانغ وزوارها. ستضفي Emblems Collection تعبيرًا جديدًا وعصريًا عن الحياة الفاخرة إلى هذا المعلم المميز، حيث تضع المعايير العالية للضيافة والأناقة المُتوقعة من هذه العلامة التجارية مع توسعها لتشكل أسواق أخرى في شتى أنحاء العالم “.

مع وجود 64 جناحًا استثنائيًا وقاعتي احتفالات رائعتين، سيفضل الضيوف فندق Emblems Collection الجديد، بالإضافة إلى المزيج المثير من الأجواء والفخامة والأناقة والابتكار. سواء كنت تستمتع بهدوء حمام السباحة والمنتجع الصحي ومنطقة اللياقة البدنية، أم الضجيج الاجتماعي في أحد الحانات والصالات والمطاعم الأنيقة في الفندق، فمن المؤكد أن فندق Guiyang Art Center، من مجموعة Emblems Collection، سيصبح أحد أشهر الفنادق في عاصمة مقاطعة جويتشو.

مع وضع خطة لزيادة المجموعة إلى 60 عقارًا بحلول عام 2030، تسعى أكور جاهدةً إلى البحث عن عقارات جديدة لتكون جزءًا من Emblems Collection في وجهات مستهدفة في شتى أنحاء العالم. تعد باريس وبراغ مدينتان رئيسيتان، حيث قد تكون الفنادق التراثية الفاخرة مرشحة لمجموعتي Emblems Collection Heritage أو Emblems Collection Signature. كمّا تضم المدن الأخرى المستهدفة للنمو المحتمل لندن، وأمستردام، وبرلين، ومدريد، ومراكش، والقاهرة، وعمان، والدوحة، وموسكو، وبانكوك، وسيول، وسيدني، ومونتريال، ونيويورك، وهافانا، وقرطاجنة، وسانتياغو، وبوينس آيرس، ومونتيفيديو، وسانتياغو، من بين أماكن أخرى. أمّا Emblems Collection Retreat، تشمل الوجهات المُدرجة في القائمة المختصرة توسكانا، وميكونوس، وبودروم، والغارف، وبالي، وجولد كوست الأسترالية، وريفييرا مايا في المكسيك.

نبذة عن أكور

أكور هي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,200 عقارًا و10,000 مكانًا للطعام والشراب في 110 دولة. وتمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والتي تشمل أكثر من 40 علامة تجارية فندقية فاخرة ومتميزة، والعروض المتوسطة والاقتصادية، ومفاهيم أسلوب الحياة الفريد، وأماكن الترفيه والحياة الليلية، والمطاعم والبارات، والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية، وعقارات الإقامة المشتركة، وخدمات الاستقبال والإرشاد، ومساحات العمل المشتركة والمزيد. تتولى قيادة مكانة أكور التي لا مثيل لها في مجال الضيافة العصرية- وهي إحدى الفئات الأسرع نموًا في الصناعة- شركة Ennismore، وهي شركة ضيافة إبداعية تضم مجموعة عالمية من العلامات التجارية الريادية والمؤسسية التي ترنو إلى تحقيق أهدافها. كما تفتخر أكور أيضًا بمجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 260,000 عضو في فريق العمل حول العالم. ويستفيد أكثر من 68 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو رفيق أسلوب الحياة اليومي الذي يُوفِّر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. ومن خلال مبادرات Planet 21 – Acting Here و Accor Solidarity وRiiSE وALL Heartist Fund، تُركِّز المجموعة على دفع العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. وقد تأسست شركة أكور أس أيه في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لها في فرنسا، وهي مدرجة في بورصة Euronext في باريس (رمز تعريف الأوراق المالية الدولي ISIN : FR0000120404)، وفي سوق OTC Market (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة group.accor.com أو تابع Accor على تويترو فيسبوكو لينكد إن و إنستجرام.

الاتصالات الصحفية: شارلوت ثوفارد، charlotte.thouvard@ accor.com; مايك تايلور، mike.taylor@ accor.com; لاين كريليو، line.crieloue@ accor.com



صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1694412/Accor_Accor_ introduces_Emblems_Collection_ __a_captivating_portfo.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1694414/Accor_Accor_ introduces_Emblems_Collection_ __a_captivating_portfo.jpg