‫أول منتج من نوعه في الأطعمة المجمدة “سِيارا” تستعد لطرح “دجاج شواية” في “غلفود 2022”

– المنتج الجديد يلبي متطلبات المستهلكين من سرعة التحضير وسهولته ويساهم في تيسير الحياة اليومية

– الدجاج المتبل المجمد الذي يُنقل مباشرة “من الفريزر إلى الفرن” سيُتاح في المتاجر في الربع الأول من العام الجاري

– تشمل تشكيلة هذا المنتج الدجاج الكامل المتبل والمجمّد بثلاث نكهات محلية، إضافة إلى الدجاج الكامل الطري المجمّد المنقوع مسبقً

دبي، الإمارات العربية, 13 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — تستعد علامة “سِيارا” للمنتجات الغذائية التي تمتاز بأعلى معايير الجودة، لطرح منتجها الجديد “دجاج شواية”، أحد المنتجات الفريدة في الأطعمة المجمدة، وذلك خلال مشاركتها المرتقبة في معرض الخليج للأغذية “غلفود” 2022، الذي يقام بين 13 و17 فبراير الجاري.

وتحظى “سِيارا”، وهي شركة أغذية، بحضور عالمي واسع في أكثر من 150 دولة، وتُعدّ أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في العالم، كما أنها جزء من شركة “جيه بي إس” الرائدة عالميًا في إنتاج البروتين.

ويُعدّ “دجاج شواية” من “سِيارا” المنتج الأحدث الذي يهدف إلى سدّ حاجة المستهلك في هذه الفئة من الأطعمة التي تفتقر إلى المنتجات ذات القيمة المضافة. وطوّرت الشركة هذا المُنتج آخذة في اعتبارها المرأة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعزّز المنتج التنوّع في الخيارات ويلبي متطلبات المستهلكين من نواحي السرعة والذوق الرفيع والجودة العالية.

ومن المنتظر أن يقدّم طهاة “سِيارا” إلى زوار “غلفود” هذا المنتج الحلال الذي يُطهى بنقله مباشرة من الفريزر إلى الفرن، وذلك لمنحهم فرصة تذوّق مختلف نكهاته وملاحظة سهولة التحضير.

وأعربت شركة “سيارا”، عن فخرها بتقديم المنتج الجديد في فئة الدواجن المجمدة “دجاج شواية”، الذي يأتي في إطار التزام الشركة بالابتكار والجودة، مشيرًا إلى أن الدجاج المشوي يُعدّ أحد الأطباق المفضلة لدى شعوب المنطقة. كما أعربت الشركة عن سعادتها بتقديم المنتج الجديد في هذه الفئة، المُعدّ حسب الذوق المحلي والنكهات المفضلة في المنطقة، والذي يمتاز بسرعة التحضير والمذاق الطيّب. وقد خضع المنتج للاختبار خلال أبحاث أُجريَت بين المستهلكين المحليين، ليضمن تلبية احتياجات المرأة التي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات”.

ويُعدّ الدجاج الكامل المجمد الفئة الأكبر في فئات الأطعمة المباعة، سواء في محلات السوبرماركت أو المطاعم، فيما يُعدّ الدجاج المشوي المفضل لدى المستهلكين، ما يجعل من “دجاج شواية” أول دجاج كامل متبّل ومجمّد من نوعه، وهو جاهز للطهو في الفرن أو المقلاة الهوائية، مباشرة من الفريزر. كذلك تقدّم “سيارا” للراغبين في تتبيل الدجاج بأنفسهم منتجها الجديد “الدجاج الكامل الطري المجمد”، وهو حلّ مثالي لضمان طراوة صدور الدجاج كما هو مفضل في الشرق الأوسط، وتستهدف الشركة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بهذا المنتج المبتكر، رافعة شعار “نحن نتبّل لتستمتعوا أنتم”.

وتأتي تشكيلة “سيارا” من “دجاج شواية” بأربعة خيارات تتضمّن ثلاث نكهات لذيذة هي الكاري الحار والكبسة والنكهة الإيطالية، والدجاج الكامل المنقوع المجمد، والدجاج الكامل العادي الطري. ومن المقرر أن تصل مجموعة “دجاج شواية” في الربع الثاني من العام الجاري إلى متاجر ومحلات سوبرماركت مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يمكن زيارة الموقع www.searafoodsme.com لمعلومات أوفى حول أطعمة ووصفات “سِيارا”.

ومن المقرّر أن تعرض العلامة التجارية، بالإضافة إلى هذا الطرح، مجموعة جديدة تضم أكثر من 120 منتجًا أنتجت في مصنعَين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وتراعي هذه المنتجات ثقافة المطبخ في الشرق الأوسط. وتقدّم المجموعة الجديدة محفظة كاملة من المنتجات الحلال تتضمّن دجاج “سيارا” بالبقسماط وبرغر الدجاج وبرغر لحم البقر، واللحوم المفرومة والنقانق وكرات اللحم والخضروات المجمدة والمأكولات البحرية المجمدة والفواكه المجمّدة، وغيرها. وستُعرض جميع المنتجات الجديدة في المعرض التجاري، ما يعزز استراتيجية “سيارا” الرامية لتقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة في المنطقة.

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