‫”إعمار” تستقبل 2022 باحتفالات “أمسية الروائع” المبهرة ليلة رأس السنة في “وسط مدينة دبي”

– إعمار تستقبل العام الجديد باحتفالات مذهلة أرادتها تحيّة تقدير إلى دولة الإمارات ودبي من خلال عرض رائع للألعاب النارية، والليزر، والأضواء، والموسيقى.

– العرض المميّز الذي نقلته وسائل الإعلام حول العالم ليشاهده قرابة 3 مليارات شخص، يحتفي بكّل ما تمثّل دبي من حيوية، وانفتاح وإبداع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ —

نظّمت “إعمار”، شركة تطوير العقارات المتكاملة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالات مبهرة ليلة رأس السنة في “وسط مدينة دبي” أطلق عليها اسم “أمسية الروائع”، احتفاءً بحلول العام الجديد 2022. حيث شهد برج خليفة عروضاً مذهلة للألعاب النارية مصحوبة بلوحات إبداعية من الضوء والليزر والموسيقى، تناغمت مع عروض “نافورة دبي” الآسرة، لتشكلّ مجتمعة عرضاً متكاملاً ومشوّقاً أدهش الحضور والمشاهدين حول العالم.

وهذه الاحتفالات الرائعة التي شهدها “برج خليفة” وأنارت سماء دبي، لقيت اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث تابعها قرابة 3 مليارات شخص حول العالم بواسطة البثّ المباشر، ما جعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهَدة في العالم.

وفي هذا الصدد، قال محمد العبّار، مؤسِّس شركة “إعمار”: “تفخر “إعمار” باستعراض ما تمتاز به دبي من ابتكار وإبداع أمام الجمهور العالمي، ليس فقط من خلال احتفالات ليلة رأس السنة، بل ومن خلال تجارب عالمية المستوى أيضاً نعمل على ابتكارها على مدار العام. فدولة الإمارات العربية المتحدة هي تجسيد لرؤية وقيادة حكيمة حقّقت من خلالهما على مدى السنوات الخمسين الماضية إنجازات مشهودة في شتّى المجالات والميادين، وشركة “إعمار” إنما تتطلّع قُدُماً للاضطلاع بدور بارز في مسيرة التقدّم والازدهار باتجاه مزيدٍ من الإنجازات خلال السنوات الخمسين القادمة بإذنه تعالى.”

ومن ناحية أخرى، احتلّت صحّة وسلامة جميع الحاضرين في احتفالات “إعمار” لليلة رأس السنة قمّة الأولويات بالنسبة إلى المنظّمين. حيث امتازت الاحتفالات بدقّة تنظيمها بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الفرقاء المعنيين، ودعم ومساعدة الهيئات الحكومية في دبي، بما في ذلك “دائرة الاقتصاد والسياحة” في دبي، و”هيئة الطرق والمواصلات”، و”شرطة دبي”، و”الدفاع المدني”، و”هيئة الصحة بدبي” وجميع أعضاء “لجنة تأمين الفعاليات”، بالإضافة إلى كامل فريق عمل “إعمار”، والمورّدين، وعدد كبير من المتطوّعين.

وعلاوة على ذلك، أعلنت “إعمار” عن تمديد عروض الضوء والليزر الأروع على الإطلاق، حيث سيكون بإمكان الزوّار الاستمتاع بمشاهدة عروض احتفالات رأس السنة الجديدة يومياً على واجهة برج خليفة وذلك لغاية 31 مارس. وأما الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من حضور الاحتفالات في “وسط مدينة دبي” أو متابعتها مباشرة ليلة رأس السنة، فباستطاعتهم الآن مشاهدتها عبر قنوات “إعمار” على منصّات التواصل الاجتماعي.

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