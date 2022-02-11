‫”إيثيو تيليكوم” تختار منصة HyperSense لضمان جودة أعمال شبكتها المقدّمة بتقنية 5G

تساعد هذه المنصة شركة “إيثيو تيليكوم” على زيادة أرباحها وتعزيز ميزتها التنافسية

بنغالور، الهند11 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Subex ، وهي شركة رائدة متخصصة في حلول الثقة الرقمية، عن عقد شراكة مع شركة إيثيو تيليكوم ((Ethio Telecom، وهي أكبر شركة اتصالات في دولة إثيوبيا، بهدف تزويدها بحلها الخاص لضمان جودة الأعمال عبر منصتها للذكاء الاصطناعي للمؤسسات “HyperSense“. ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن إيثيو تيليكوم من تحويل إجراءاتها لضمان تحصيل الإيرادات إلى إجراءات شاملة لضمان جودة جميع الأعمال، وذلك باستخدام منصة HyperSense التي تتميز بإطارها الرقابي سهل الاستخدام، والتي ستمكّن الشركة أيضًا من تطوير عملية اتخاذها للقرارات، وذلك بفضل إمكانيات المنصة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة “إيثيو تيليكوم” هي أكبر شركة لخدمات الاتصالات المتكاملة في إثيوبيا وقد بلغ عدد عملائها أكثر من 50 مليون مشترك. وفي إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها الريادية في السوق وتعزيز ميزتها التنافسية، تُجري الشركة حاليًا عملية تطوير لأنظمة شبكاتها وبنيتها التحتية استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس (5G) في العام المقبل. ولا شكّ أنّ حل شركة Subex لضمان جودة الأعمال والمعزز بتقنية الجيل الخامس سيوفر لشركة إيثيو تيليكوم أنظمة آلية متطورة لإدارة المخاطر.

وفي إطار رؤيتها المتمثلة في تقديم خدمات رقمية بتقنية الجيل الخامس في إثيوبيا، تسعى إيثيو تيليكوم إلى تطوير أنظمتها لضمان تحصيل الإيرادات بما يتماشى مع مشروع تحولها الرقمي. كما تسعى الشركة إلى إيجاد حل يكفل إمكانية التوسع السريع لمواكبة الزيادة المتوقعة في العملاء المترتبة على تقديم الخدمات الجديدة بتقنية الجيل الخامس. ونظرًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا الأعمال والاتصالات، فقد بحثت “إيثيو تيليكوم” عن شريك تقني يمكنه إيجاد حلول تتسم بالمرونة والقابلية للتوسع؛ لذا فقد وقع اختيار “إيثيو تيليكوم” على شركة Subex بناءً على النجاحات التي حققتها الشراكة الحالية معها، والإمكانات الواعدة لمنصة الذكاء الاصطناعي HyperSense التي دشنتها Subex.

وباستخدام هذا الحل، ستتمكّن شركة إيثيو تيليكوم من توفير تغطية شاملة لجميع أعمالها لضمان جودتها؛ بدءًا من وضع الخطط وانتهاء بتحصيل الإيرادات.

ومن خلال استخدام الحل الذي تقدمه شركة Subex لضمان جودة الأعمال على منصة HyperSense، ستتمكّن شركة “إيثيو تيليكوم” من تحقيق ما يلي:

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان جودة أعمالها

الاستفادة من الترقيات والتحديثات المستمرة للأنظمة، والتخلص من دورات الترقية الطويلة والمكلفة

تحسين تغطيتها لمجموعة منتجاتها بالكامل

اتباع نهج استباقي لضمان جودة الأعمال، وبالتالي تقليل الخسائر وتخفيف المخاطر

وفي تعليقه على هذا التوسع في الشراكة؛ قال شانكار رودام، المدير المتفرغ ورئيس العمليات في شركة Subex : “إنّ الشراكة بين Subex وإيثيو تيليكوم شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، وإنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون أحد شركائها الإستراتيجيين، وأن نتوسع في شراكتنا معها لترسيخ مكانتنا لديها؛ لا سيّما وهي تخطو خطوات متسارعة لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس وترقية أنظمتها لتقديم الخدمات الرقمية. وفي الوقت الذي تسعى فيه إيثيو تيليكوم لتشغيل شبكات الجيل الخامس وتتطلع فيه إلى تأكيد مكانتها الريادية في السوق وسط منافسيها الجدد؛ فإنّها تدرك مدى أهمية حماية مشروعاتها من جميع المخاطر المتعلقة بالإيرادات والتكاليف. ومن المهم للغاية بالنسبة لشركات الاتصالات، مثل إيثيو تيليكوم، التي تعمل على تحديث أنظمتها أن تتخذ قرارات سريعة ودقيقة لضمان تحقيق الأرباح والحد من المخاطر. ومن خلال استخدام إيثيو تيليكوم لنموذج ضمان جودة الأعمال على منصة HyperSense، أصبح بإمكانها الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية “الأصلية” لضمان الحدّ من أيّ شكل من أشكال المخاطر على إيراداتها. وإنّه لمن دواعي الفخر لشركة Subex الاستمرار كشريك لشركة إيثيو تيليكوم لتزويدها بحلول الثقة الرقمية”.

وفي تعليقه على الحل الذي توفره شركة Subex، صرّح تسيجاي إيمانويل، كبير مسؤولي أمن المعلومات في “إيثيو تيليكوم” بقوله: “لقد كانت Subex شريكًا موثوقًا لإيثيو تيليكوم على مدار أكثر من 8 سنوات، وقد نجحت في مساعدتنا على تعزيز نهجنا في تخفيف المخاطر. وفيما يتعلق بهدفنا المتمثل في بدء التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس في العام المقبل وتعزيز إستراتيجينا للنمو، فنحن نتطلع إلى تبني إجراءات أكثر تطورًا وفعالية لضمان جودة أعمالنا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لدعم خدماتنا الرقمية الجديدة. وبسبب نجاح شراكتنا الحالية مع Subex؛ فإنّه يسعدنا التوسع في هذه الشراكة؛ خاصّة وأنّ الحل الذي تقدّمه Subex لضمان جودة الأعمال من خلال منصة HyperSense سيوفر لنا أساسًا قويًا يستند إلى ركائزنا الإستراتيجية المتمثلة في تجربة العملاء، والابتكار، والتركيز على رضا العملاء، والتميز في عمليات التشغيل لنتمكن من تحقيق أهدافنا بعيدة المدى بكفاءة.

عن شركة Subex :

شركة Subex هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الثقة الرقمية للشركات في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة Subex في عام 1994، وتعمل على مساعدة عملائها على تنمية إيراداتهم وزيادة أرباحهم. وبفضل سمعتها الطيبة في تقديم حلول عالمية المستوى لتحسين الأعمال والتحليلات، تزود الشركة حاليًا الكثير من الشركات بحلول الثقة الرقمية الشاملة لدمجها في أنظمة أعمالهم.

ومن خلال منصة HyperSense، وهي منصة شاملة لإدارة تحليلات الذكاء الاصطناعي، تعمل Subex على تمكين عملائها من شركات الاتصالات وغيرها من الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل عن طريق الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي عبر مراحل جمع البيانات واستخدامها. وتعمل Subex على تطوير مجموعة منتجاتها الحائزة على جوائز في مجالات عدة منها ضمان جودة الأعمال، ومكافحة الاحتيال، وذلك عبر منصة HyperSense بهدف مساعدة شركات الاتصالات على تقليل المخاطر ومكافحة الاحتيال، ومن ثمّ ضمان تحقيق الأرباح.

كما توفر Subex لعملائها خدمات مُدارة قابلة للتوسع وخدمات استشارات في مجال الأعمال، وتُستخدم منصة الشركة وحلولها من قبل أكثر من 300 عميل في أكثر من 90 دولة. لمزيد من المعلومات عن Subex؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.subex.com .

في حالة وجود أيّ استفسارات، يُرجى التواصل مع:

سانديب بانغا

مدير التسويق والاتصالات

بريد إلكتروني: sandeep.banga@subex.com