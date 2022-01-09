‫الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (اوتوفيل) يفتح أبوابه لعشاق وهواة السيارات

بانتظارهم تجارب قيادة دريفت طوكيو ومضمار سوزوكي سويفت والعديد من الفعاليات العالمية المليئة بالتشويق والإثارة

· وزارة الصحة السعودية تتيحلجمهور (اوتوفيل) يمكنهم الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أثناء استمتاعهم بالكرنفال الدولي

الرياض، 8 يناير 2022 : وسط إقبالٍ واسعٍ وحماسٍ كبيرٍ من عشاق السيارات ورياضة المحركات، انطلقت رسمياً اليوم فعاليات الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (اوتوفيل)، أضخم حدثٍ تفاعليٍ في عالم المحركات بمنطقة الشرق الأوسط، والذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حتى يوم الجمعة 14 يناير 2022م في حلبة ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض.

عشاق وهواة السيارات سيحظون بأوقاتٍ حافلةٍ المتعة والتشويق من خلال سبعة مناطق رئيسية، هي: منطقة المغامرة المباشرة، ومعرض السيارات المتطورة “OEM“، ومُلتقى السيارات النادرة، وبوجي ستورم، و”ڤايرل ميوزك”، واروبوتس، بالإضافة إلى معرض نادي السيارات، وهي تمتد على مساحة 1,7 مليون متر مربع، حيث سيتشارك الجمهور أجواء الإثارة والحماس مع نجوم الفن واستعراض السيارات في العالم عبر عروض السيارات، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، في حين ستحيي ليالي الكرنفال الدولي كوكبةٌ من الفنانين العرب والعالميين.

وتشارك وزارة الصحة السعودية في فعاليات الكرنفال الدولي من خلال فريقٍ متكاملٍ جاهزٍ لتقديم الجرعات التنشيطية للأشخاص المؤهلين للحصول عليها، كما تعمل على نشر الوعي بالإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بين جمهور الحدث، والتأكد من التزام الجميع بها.

وقد أعرب أمجد بن عصام شاكر، الرئيس التنفيذيالمكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن سعادته بانطلاق كرنفال اوتوفيل الدولي الذي يرسم آفاقاً غير مسبوقةٍ لقطاعات المعارض والمؤتمرات والترفيه في المملكة، حيث حرصت الهيئة على إخراج الحدث بالصورة اللائقة، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة ليتجسد هذا المهرجان الرائد على أرض الواقع”.

وأكد شاكر أن اوتوفيل يثري الجهود الحكومية الرامية لدعم قطاعات السياحة والمعارض، عبر استعراضاتٍ جماهيريةٍ للسيارات والدراجات النارية، وعروضٍ توعويةٍ وترويجيةٍ ستستقطب خبراء وهواة المركبات، والجمهور العام بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات”.

وأوضح شاكر أن اوتوفيل يشكل إضافةً قيّمةً لقطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، حيث استطاع استقطاب العديد من كبار المستثمرين في قطاعات المعارض والمهرجانات والسيارات واكسسواراتها، كما أنه يدعم تشغيل قطاع الإيواء والفندقة المحلي، فضلاً عن دوره الإيجابي المباشر وغير المباشر في تعزيز إيرادات المتاجر والتموين والسياحة والترفيه، والارتقاء بمكانة الرياض في ترتيب أفضل المدن العالمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ويمكن لعشاق السيارات المشاركة في الفعاليات الخاصة في اوتوفيل، ومن أبرزها دروس مدرسة الدريفت مع تشيلسي دينوفا، ودورة قيادة المحترفين مع فريق RTR، وتجربة قيادة دريفت طوكيو، وتجربة مضمار سوزوكي سويفت، والتي توفر الفرصة للجمهور مرافقة مشاهير رياضة المحركات ليعيشوا مشاهد الحركة والإثارة التي لا يرونها عادةً إلا في الأفلام والمسلسلات.

ويشارك في اوتوفيل عددٌ من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم غينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت؛ السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كِن بلوك، وفوغن غِتِن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير. وقد باشرت إدارة (اوتوفيل) رسمياً بيع التذاكر الخاصة بفعاليات الكرنفال الدولي عبر موقع الكرنفال على الإنترنت www.autoville.me.

ويسعى الكرنفال السعودي الدولي للسيارات اوتوفيل لمساندة صناعة مهرجانات السيارات في المملكة، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في هذه الصناعة على مستوى العالم، ودعم السياحة فيها، مستنداً لشركاء النجاح من الجهات الحكومية المعنية.

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