‫انضمت المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 100 دولة في استقبال الزوار الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” عقب عمل مكثف من جانب وزارة الصحة في المملكة والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بدعم من وزارة الاستثمار السعودية

موسكو, 5 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (صندوق الثروة السيادية لروسيا) أن المملكة العربية السعودية منحت الموافقة على دخول الأفراد الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” الروسي اعتباراً من 1 يناير من عام 2022.

انضمت المملكة العربية السعودية إلى 101 دولة أخرى وافقت على دخول الأفراد الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” عقب التعاون والنقاشات المكثفة بين وزارة الصحة السعودية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بدعم من وزارة الاستثمار في المملكة. وكان منح الموافقة على زيارة المطعمين بلقاح “سبوتنيك V” للمملكة العربية السعودية والخطوات المشتركة التالية في مواجهة الجائحة محور الاجتماع بين وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف في الرياض في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

سيمكن القرار الذي تم التوصل إليه المسلمين من جميع أنحاء العالم الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” من المشاركة في أداء مناسك الحج والعمرة.

سيطلب من الأشخاص الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” عند دخول البلاد الخضوع لحجر صحي لمدة 48 ساعة وإجراء اختبار PCR.

تظهر الدول التي تفتح حدودها أمام المطعمين بلقاح “سبوتنيك V” العزم على مساعدة قطاع السياحة وأنشطة الأعمال فيها على التعافي بشكل أسرع. ومع فتح المملكة العربية السعودية حدودها أمام الأشخاص الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V“، سيلعب هذا القرار دوراً مهماً في زيادة التدفقات السياحية وإقامة علاقات جديدة في نطاق الأعمال بين روسيا والمملكة، بما في ذلك من خلال أنشطة المجلس الاقتصادي الروسي السعودي.

يهدف المجلس الذي تم تأسيسه في عام 2019 إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وكذلك الاستثمارات بين روسيا والمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات. ويشارك في رئاسة المجلس الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني في المملكة.

وبوجه عام، يعد الفصل بين ترخيص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وشهادات التطعيم خطوة مهمة أخرى لتجنب التمييز ضد اللقاحات ودعم جهود الحكومات في إعادة فتح الحدود بأمان لكل من السكان المحليين والسائحين.

المتطلبات الرئيسة لـ 102 دولة تسمح بالزيارات بعد تلقي التطعيم بلقاح “سبوتنيك V“[1]:

Ø يمكن للأفراد الذين تلقوا تطعيماً بلقاح “سبوتنيك V” زيارة ما يصل إلى 31 دولة دون الحاجة لأي موافقة إضافية تتعلق بكوفيد -19،

Ø تطلب 71 دولة أخرى وجود نتيجة سلبية لاختبار PCR أو نتيجة إيجابية لفحص الأجسام المضادة أو لديها متطلبات إضافية عند الدخول.

تطلب 15 دولة فقط لقاحات أخرى لا تشمل اللقاح “سبوتنيك V“. وتعتمد 5 دول منها فقط (تمثل أقل من 9% من رحلات السفر الدولية)، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية (تمثل أقل من 3%)، بشكل كامل على قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المعتمدة والتي من المتوقع أن يدرج اللقاح “سبوتنيك V” ضمنها خلال العام الجاري.

المصادر: وزارات الدول المعنية والمواقع السياحية.

[1]من المطلوب توفر تأشيرة و(أو) تصريح دخول آخر، كما يجب على الشخص تلبية المتطلبات الأخرى غير المتعلقة بقيود فيروس كورونا. ويستند تحليل فرص الدخول إلى المتطلبات بالنسبة لسكان معظم الدول، وقد لا يعكس القيود أو التسهيلات المطبقة لدول أو فئات محددة. هناك 27 دولة لا تزال حدودها مغلقة أمام الزوار من معظم البلدان الأخرى.