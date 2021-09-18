‫برنامج أثينا للحصول على دكتوراه في إدارة الأعمال – بمشاركة 40 دولة، 100 طالب والعدد في ازدياد

برنامج دكتوراة إدارة الأعمال (DBA) هو ما يجب أن يتطلع إليه أي محترف في مجال الأعمال، لتسريع تطوره بشكل احترافي. تم تصميم البرنامج للأشخاص المهنيين العاملين بدوام كامل، الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في حل مشاكل الأعمال التجارية، دون إيقاف حياتهم المهنية.

تم تصميم وتطوير برنامج الدراسة عبر الإنترنت الذي يمتد لثلاث سنوات بالشراكة مع جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية في مرسية (UCAM) بأسبانيا. حصلت جامعة UCAM على تصنيف ضمن أفضل 10 جامعات في أوروبا من قبل مجلة التايمز للتعليم العالي في 2019 نظرًا لجودة التعليم، واعتمادها بالكامل من قبل وزارة التعليم الإسبانية. بحلول نهاية البرنامج، سيكون المتعلمون مجهزين بمجموعة بارزة من مهارات الإدارة واتخاذ القرار وسيكونون مستعدين لتولي أدوار قيادية.

DBA هو برنامج يرتقي لدرجة الدكتوراه حيث يمزج بين الدقة الأكاديمية لمستوى الدكتوراه مع الخبرة العملية لمتخصص يعمل بدوام كامل. ويسمح البرنامج للمتعلمين باستكشاف مجال إدارة الأعمال الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملهم و/ أو اهتماماتهم واستخدام هذه المعرفة لاكتساب أعلى مستوى من الدرجة الأكاديمية.

“لقد مر ما يقرب من عام منذ أن أطلقنا برنامج DBA ونحن متحمسون إزاء التجاوب الكبير الذي تلقيناه حتى الآن. يغرس برنامج DBA نظرة العالم الواقعي في المُتعلم، والتفكير النقدي المُلم بالأعمال ومهارات حل المشكلات التي تزود المرشح بصفات قيادية محددة. إنها درجة تعليمية متعددة الاستخدامات، تساعدك على الاستفادة من العديد من الفرص الوظيفية “، وفقًا لما أفاد به السيد فيروز ثايرينيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ويستفورد التعليمية.

وفقًا للدكتور أندرو هامبلر (مدير برنامج DBA) ، “لقد تمت صياغة برنامج DBA هذا لتلبية تطلعات أصحاب المهن المشغولين المستعدين لاكتساب الدقة الفكرية من دراسة الدكتوراه والتي تكون مطلوبة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار.”

يضيف الدكتور ميرفين إيمانويل (رئيس التنفيذ الأكاديمي ومشاركة الطلاب)، “في أثينا، يكون التعلم كليًا عبر الإنترنت وبصورة مرنة باستخدام مقاطع فيديو عالية الجودة ومواد تعليمية ومحتوى أنشأه خبراء.”

قبول طلبات الالتحاق ببرنامج DBA مفتوح للدُفعات بدءًا من نوفمبر 2021. سجل الأن: https://athena.edu/ doctorate-of-business- administration?utm_source=PR- DBA&utm_campaign=PR-DBA.

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