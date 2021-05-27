‫تحديثات ومزايا جديدة على موقع ومنصة شركة Axia.Trade

أوضح “دين يانسن” المتحدث باسم الشركة قائلاً: “لطالما كان هدفنا أن نتيح لعملائنا أفضل تجربة تداول ممكنة، حيث أننا نعلم أن تجربة التداول المثمرة تلعب دوراً رئيسياً في نجاحهم كمتداولين – وهو أيضًا عامل رئيسي في طريقنا نحو الازدهار والنمو كشركة. وبالنسبة لنا كعلامة تجارية رائدة وموثوقة لا يوجد أهم من وجهة النظر هذه لدينا”.

كجزء من هذا التحديث فإن الشركة ستعيد تسمية نفسها باستخدام شعار وموقع جديدين، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة على الموقع قريباً. وسوف يستمر الموقع في تقديم جميع المزايا التي حصل عليها المتداولون مسبقاً كجزء من حساباتهم الموجودة دون أي كلفة إضافية.

رضا العملاء هو حجر الأساس

أكسيا – شركة رائدة في مجال التداول والاستثمار عبر الإنترنت، وهي ترسم الطريق وتحدد معايير الجودة لباقي الشركات في هذا القطاع منذ سنوات، ولهذا السبب فإن الشركة تجري أعمال صيانة بشكل دوري على موقعها ومنصاتها. وبالتالي فهي تضمن أفضل مستويات السرعة والتشفير التي توصلت إليها التقنيات الحديثة اليوم، وعلى الرغم من هذا فإن هذا التحديث الجديد هو من نوع آخر كلياً وفقًا لما تقوله الشركة.

يضيف “يانسن” بالقول حول هذا الموضوع: “لقد قمنا بتحليل حاجات المستخدمين وأنماط سلوكهم وتوجهاتهم لعدة أشهر، ونحن متأكدون أنهم سوف يكونوا سعداء بالنتائج التي وصلنا إليها. لكن ليس هذا كل ما في الأمر، حيث إننا مستمرون في البحث عن طرق جديدة لتشجيع وإلهام عملائنا في كل مكان حتى يحققوا كل طموحاتهم في أن يصبحوا متداولين.

عن شركة أكسيا

استطاعت شركة أكسيا بمقرها في قبرص وخدماتها في شتى أنحاء العالم، أن تعزز مكانتها كعلامة تجارية مرموقة وموثوقة بفضل نهجها الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم وتبنيها لأحدث التقنيات في منصتها للتداول. كما يستمتع المتداولون مع أكسيا بمجموعة واسعة من الأصول التي تتجاوز ٤٠٠ أصل مالي من أنواع مختلفة من الأسهم والسلع والمؤشرات والعملات وغيرها. كما يمكنهم الاختيار من بينخمسة أنواع مختلفة من الحساب ات التي تتناسب مع ميزانية كلٍ منهم وتلائم مهاراتهم الاستثمارية وأهدافهم في السوق. كما يستطيع المتداولون المسلمون أن يستفيدوا من الحساب الإسلامي ومزاياه العديدة في أي وقت.