‫تدشين الفعالية الافتتاحية لـ “East of the Emirates” في دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2022

ستحشد فعالية East of the Emirates الجهود لسنوات متعددة من أجل حشد مجتمع الإبداع والترفيه العالمي، الذي يجمع قادة الفكر والمبدعين الذين هم رواد العصر الجديد للسينما، والترفيه، والفنون في عالم ما بعد كوفيد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 فبراير 2022 /PRNewswire/ — تُعد فعالية East of the Emirates (EOE) هو تعاون لعدة سنوات من أجل حشد قادة الفكر والمبدعين المشهورين عالميًا في مختلف الثقافات، والأفلام، والتكنولوجيا، والفنون. وستقام الفعالية الافتتاحية في دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2022. وتجمع فعالية EOE بين المجتمع الإقليمي والدولي من الفنانين من أجل التواصل، والتعلم، والاستكشاف، والإلهام. وسيكون عشاق الأفلام العالميين، وقادة الفكر في مجالات التكنولوجيا، والأعمال، والثقافة، من بين الحضور في فعالية EOE.

واستضافت دبي، نظرًا لكونها واحدة من الوجهات السياحية البارزة في العالم، ما يقرب من 20 مليون ضيف على مدى السنوات الخمس الماضية. كما ستكون الأيام الثلاثة للمحادثة، والعروض الموسيقية الحية، والندوات، واللقاءات والترحيب، مختلفة عن أي فعالية بعد الكوفيد.

وقد صممت هذه الفعالية قادة الفكر والمبدعين من أجل دفع عجلة الابتكار وزيادة التواصل مع أولئك الذين لديهم رؤية مشتركة. ويشترك في رعاية هذه الفعالية منتج هوليوود والممثل المرشح لجائزة إيمي والمنتج الأول إليغاه لونغ في Walk on Water Pictures. وكان لونغ أول منتج تنفيذي من أصحاب البشرة السوداء ينضم إلى سلسلة رامبو، بالإضافة إلى كونه المنتج التنفيذي لفيلم تسلا، الذي يحكي قصة حياة المخترع نيكولا تيسلا، والذي جسد بطولته إيثان هوك. وقد جرى تصوير جزء كبير من فيلم “North of the 10” الذي تم إصداره مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة.

وصرح إليغاه لونغ، المنتج التنفيذي الشهير ومؤسس فعالية EOE، قائلًا: “أنا سعيد لأن العديد من الأشخاص الموهوبين من مختلف جوانب الصناعة الترفيهية يجتمعون معًا في مكان واحد. وإقامة هذه الفعالية إلى دبي تمثل اندماجًا بين الجمال والرقي الذي سيجعل هذه الفعالية لا يُنسى ليس فقط للحاضرين، ولكن لكل شيء مستوحى ومبتكر بعد ذلك”.

وسيتم إصدار التذاكر في الأسابيع المقبلة. ويمكن لأي شخص مهتم بحضور الفعالية الافتتاحية في EOE زيارة موقع الفعالية للتسجيل للحصول على معلومات التذاكر المسبقة: https://eoe.ae/

ومن بين الشركاء أيضًا في الفعالية سيكون فندق SLS Dubai وفندق Sofitel Dubai The Obelisk. كما سيتم الإعلان عن قائمة كاملة بالحضور، وشركاء الأداء، والجهات الراعية قريبًا.

نُبذة عن فعالية East of the Emirates :

تُعد فعالية EOE تعاون لسنوات متعددة من أجل حشد مجتمع الإبداع والترفيه العالمي – الذي يجمع قادة الفكر والمبدعين الذين هم رواد العصر الجديد للسينما، والترفيه، والفنون في عالم ما بعد كوفيد. كما إنها فعالية للاحتفال وتكريم عالم الفنون، وصناعة الأفلام، والموسيقى، والثقافة، والتكنولوجيا، مما يخلق مجتمعًا حميميًا حيث يمكن للعقول الإبداعية الدولية والإقليمية التواصل، والتعلم، والاستكشاف، والإلهام. وستقام الفعالية الافتتاحية في دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2022. تابع @EastOfEmirates على Instagram، و TikTok، و Facebook، و Twitter.

تعرف على المزيد من خلال: https://eoe.ae/ #YallahEOE

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1745214/EOE_Logo.jpg