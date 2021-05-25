‫تستمر GGTech Entertainment في توسيع حضورها في قارات جديدة مع افتتاح مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)

– بدءًا من شهر مايو، تتواجد شركة GGTech في ثلاث قارات وتقدم مسابقات وفعاليات مختلفة.

– سيكون لدى الشركة وفدها الخاص في المنطقة، حيث ستقوم الشركة بتنشيط مسابقات الرياضات الإلكترونية في مجالي الهواة والمحترفين

مدريد، 25 مايو 2021 /PRNewswire/ — GGTech Entertainment، هي الشركة الإسبانية التي ابتكرت أول دوريين للرياضات الإلكترونية في الوسط التعليمي، وهما UNIVERSITY Esports وIESports في إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتواصل عملية توسعها لقارات جديدة مع افتتاح منشآتها الجديدة في المنطقة حيث ستجري إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

سيأتي وجود GGTech في هذه المناطق تحت العلامة التجارية MTE by GGTech (MENA Tech Entertainment) مع التركيز حصرًا على المنطقة بهدف تعزيز ودعم التطوير والترسيخ لمجال ألعاب الرياضات الإلكترونية في منطقة جغرافية ذات إمكانية نمو كبيرة.

الناشرون الدوليون

من الجوانب ذات الصلة بتنفيذ هذا المشروع، نموذج العلاقة بين شركة GGTech والناشرين الرئيسيين في أنحاء العالم ـ والذين تتعاون الشركة معهم بالفعل في الوسط العالمي ـ للتشجيع على تطوير النظام العام وتعزيزه، في أوساط المحترفين والهواة على السواء، وكذلك في المجال التعليمي في المنطقة.

ستتمثل الخطوة الأولى في إطلاق أهم منافسات الهواة في المنطقة وإطلاق الدوري في الوسط الجامعي UNIVERSITY Esports قريبًا في البلدان الرئيسية في المنطقة.

حضور GGTech في القارات الثلاث

مع دخول شركة GGTech إلى هذه المنطقة، فإنها تتمتع حاليًا بحضور في ثلاث قارات وأكثر من 16 بلدًا؛ وقبل نهاية العام، سيكون هناك أكثر من 25 بلدًا حيث تتولى الشركة بشكل مباشر إدارة وتشغيل كلتا المنافستين بواسطة خريجيها مثل دوري UNIVERSITY Esports حيث يوجد أكثر 1,200 جامعة مشاركة بالفعل في 9 ألعاب مختلفة.

يشارك أكثر من 200,000 لاعب في مسابقات الهواة التي تتولى شركة GGTech إدارتها وتشغيلها، والجدير بالملاحظة أن مستوى المشاركة في النشاط الذي تجري إدارته في أوساط المحترفين خلال أقل من عام واحد يتجاوز 6,000 لاعب و1,000 فريق.

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