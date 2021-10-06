‫تسجيل اللقاح “سبوتنيك لايت” أحادي الجرعة في الإمارات العربية المتحدة

واعتماد استخدام “سبوتنيك لايت” في هذه الدولة كجرعة معززة

موسكو, 6 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) اعتماد استخدام اللقاح الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا “سبوتنيك لايت” من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“سبوتنيك لايت” يمثل المكون الأول (الفيروس الغدي البشري المأشوب من النمط المصلي 26(rAd26)) من اللقاح “سبوتنيك V“. كما تم اعتماد اللقاح لاستخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة كجرعة معززة.

وفي يناير من عام 2021، تم أيضاً إقرار استخدام اللقاح “سبوتنيك V” ثنائي الجرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تسجيل اللقاحين “سبوتنيك لايت” و”سبوتنيك V” في البلاد في إطار إجراء معجل (emergencyuseauthorization, EUA).

وكان اللقاح “سبوتنيك V” أول لقاح في العالم يستند إلى منهج التعزيز غير المتجانس (“خليط اللقاحات” باستخدام الفيروس الغدي البشري من النمط المصلي 26 بمثابة الجرعة الأولى والفيروس الغدي البشري من النمط المصلي 5 بمثابة الجرعة الثانية).

ونظراً لنجاح هذا المنهج في تأمين مناعة مستقرة وطويلة الأجل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة صاحب أول مبادرة في العالم لتأسيس شراكة مع منتجي اللقاحات الآخرين وإطلاق دراسات مشتركة للجمع بين الجرعة الأولى من اللقاح “سبوتنيك V” (اللقاح “سبوتنيك لايت”) واللقاحات الأجنبية.

وتجرى حالياً دراسات في هذا السياق في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي روسيا والأرجنتين وأذربيجان ودول أخرى.

يظهر “سبوتنيك لايت” مستويات عالية من السلامة والفعالية خلال تطعيم السكان في عدد من البلدان. وأظهرت بيانات وزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) أن فعالية استخدام اللقاح “سبوتنيك لايت” بلغت مستوى 78,6 – 83,7% عند تطعيم كبار السن. وفي باراغواي، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن فعالية اللقاح بلغت 93,5% خلال عملية التطعيم الجماعي.

يتمتع اللقاح “سبوتنيك لايت ” بالميزات الرئيسة التالية:

· “سبوتنيك لايت” يمثل المكون الأول (الفيروس الغدي البشري المأشوب من النمط المصلي 26(rAd26)) من اللقاح “سبوتنيك V“، أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم.

· أكدت نتائج الأبحاث المخبرية لمركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن اللقاح “سبوتنيك لايت” فعال ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

· لا يتطلب اللقاح “سبوتنيك لايت” شروطاً خاصة للتخزين والنقل.

· تم تطوير اللقاح “سبوتنيك لايت” استناداً إلى منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان، وتتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وغياب آثار سلبية لها على المدى البعيد، وتم تأكيد ذلك في أكثر من 250 دراسة سريرية أجريت حول العالم خلال عقدين من الزمن (يعود تاريخ بدء استخدام الفيروسات الغدية البشرية في اللقاحات إلى عام 1953).

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات في روسيا في المقام الأول. ويقوم الصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في الاشتراك مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم روسيا الاتحادية. ويعمل أكثر من مليون شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتتجاوز إيراداتها السنوية 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: rdif.ru