‫تشعل Parascript المنافسة في عملية التوثيق الذكية من خلال إصدار CheckXpert.AI® الجديد

Parascript يمكن ل CheckXpert.AI® Reads أداء عمليات الفحص بشكل أفضل من البشر وبسرعة ودقة أعلى

لونجمونت، كولو، 17 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أصدرت اليوم شركة Parascript – التي تقدم أتمتة عالية الأداء لأكثر من 25 عام، وتعالج أكثر من 100 مليار مستند سنويًا- نسخة جديدة من CheckXpert.AI الذي يمثل مرة أخرى أحدث التطورات في التعلم العميق المطبق على معالجة الدفع.

قال جريج كاونسل، نائب رئيس التسويق وإدارة المنتجات في Parascrpt “في حال كنت تبحث عن أتمتة إطفاء الأضواء لمعالجة الشيكات على أعلى المستويات، وأقصد حرفيًا المستوى الأعلى للأداء الذي يمكن تحقيقه، فإن هذا الإصدار الجديد من CheckXpert.AI هو الحل الأمثل، مع معدل معالجة مباشر يتخطى 98%، 99% من الدقة، لن يكون هناك حاجة لاستخدام أي عمالة يدوية بعد الآن”.

مع الإصدار الجديد من CheckXpert.AI، تواصل Parascript الاستفادة من خوارزميات التعلم العميق المملوكة لها.تتحقق عمليات CheckXpert.AI بطريقة أكثر ذكاءً ومماثلة للطريقة البشرية،يهتم CheckXpert.AI بالتدفق الكامل للوثائق الخاصة عن طريق تطبيقات إثبات الإيداع والتحويلات المالية.بعض الجوانب الهامة

تقليل معدل الخطأ بشكل كبير، وبالتالي زيادة الدقة للتعرف على المبلغ الموجود بالشيكات.

ترفع Parascript CheckXpert.AI بشكل كبير من مستوى الدقة والموثوقية للمخرجات والذي يترجم إلى ما يعبر ليس فقط عن معدل عالي من الأتمتة التي لا تعمل باللمس، ولكن إلى انخفاض إضافي بنسبة 75% في معالجة الاستثناءات.

يشير ذلك إلى نجاح CheckXpert.AI في معالجة 99% من الشيكات بدقة تتجاوز دقة المشغلين البشريين، وتتفوق أحيانًا في الأداء على دقة المفاتيح المزدوجة في بعض التطبيقات.

تطورات الإبلاغ عن أنواع الوثائق

يستطيع الإصدار الجديد من Parascript CheckXpert.AI اكتشاف نوع المستند بدقة أكبر لتدفق المستندات التي تتم معالجتها عن طريق البنوك- الشيكات الشخصية، الشيكات التجارية، قسائم الإيداع، التذاكر النقدية، الحوالات المالية، وما إلى ذلك، مما يسمح بمزيد من تصنيف الوثائق بدقة.

تطورات تحديد الموقع

تم تطوير Parascript CheckXpert.AI ليعمل بشكل أفضل عند تحديد موقع المدفوع لأمره، ومربعات التاريخ في الشيكات التجارية.مما يسمح بنتائج أكثر دقة لقراءة المدفوع لأمره، وتقليل استخدام المفاتيح

عن شركة Parascript

لا توفر شركة Parascript لعملائها من الشركات برامج متقدّمة فحسب، بل تساعدهم على تحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس توفر لهم أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا.وتُعد الشركة خيارًا مفضلًا للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول مثالية ذكية لاستخلاص البيانات من خلال برامج أتمتة موثوقة عالية الأداء.وتمتلك شركة Parascript خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، وأتمتة عمليات معالجة المستندات والتي تزيد عن 100 مليار مستند سنويًا.قامت الشركة بأتمتة العمليات الرئيسية في قطاع البريد، وغرف معالجة البريد الوارد والصادر في المؤسسات التجارية، وهيئات الانتخابات الحكومية، وقطاع المدفوعات، ومئات العمليات في قطاعات أخرى. يُرجى زيارة Parascript.

للتواصل الإعلامي: Ariane Barragan, ariane.barragan@ parascript.com, 720.731.3282