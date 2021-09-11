‫تعلن مياكس عن تسجيل تداول عقود سبايكس الآجلة على أم جي إي أكس في أغسطس 2021، بحجم قياسي يومي يبلغ 13342 عقدًا تم تداولها في 8 سبتمبر 2021

متوسطالحجم اليومي لشهر أغسطس 2021 بلغ 3904 عقدًا، بزيادة قدرها 144.7٪ عن يوليو 2021

برينستون، نيوجيرسي، مينيابوليس، 10 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت اليوم مياكس، الشركة المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، أن متوسط الحجم اليومي (ADV) لعقود سبايكس® الآجلة في أغسطس 2021 وصل إلى 3904 عقدًا، وهو رقم قياسي شهري جديد يمثل زيادة بنسبة 144.7٪ عن 1596 والذي يمثل الحجم القياسي اليومي لشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود سبايكس الآجلة في 8 سبتمبر 2021 رقمًا قياسيًا جديدًا يوميًا بلغ 13342 عقدًا.

تستمر أسواق عقود سبايكس الآجلة في رؤية جودة سوق محسنة، مع قيام مجموعة موسعة من المشاركين في السوق بالمساهمة في فروق الأسعار/ الشراء الضيقة والحجم المتاح للتداول. تخطط أم جي إي أكس أيضًا لتمديد سياسة التبادل الصفري لعقود سبايكس الآجلة حتى 31 ديسمبر 2021.

تعتمد عقود SPIKES الآجلة على مؤشر سبايكس للتقلب، الذي صممه مؤشر T3 ويقيس التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في صناديق المؤشرات المتداولة SPDR® S&P 500® ETF (SPY)، أكثر صناديق الاستثمار المتداولة نشاطًا في العالم. يتم سرد العقود الآجلة في أم جي إي أكس ويمكن الوصول إليها عبر منصة CME Globex®.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة أم جي إي أكس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس “تعد أحجام عقود سبايكس الآجلة القياسية شهادة على نظام بيئي جديد للتداول المتذبذب، ونحن نركز على البناء بالتعاون الوثيق مع شركائنا”. “نواصل تكريس موارد كبيرة لبناء معقد التقلب لدينا، مع ارتفاع الطلب من قطاعات جديدة من مجتمع المستخدم النهائي من المتوقع أن يدعم أحجام التداول لدينا.”

يتم حساب مؤشر سبايكس للتقلب ونشره كل 100 مللي ثانية، مما يوفر أفضل دقة واستقرار في فئته نتيجة لتقنية سحب الأسعار الخاصة به. تسمح العقود الآجلة على مؤشر سبايكس للمتداولين بالاستفادة من ميزات التصميم المبتكرة للمؤشر، بما في ذلك منهجيات الاقتطاع وسيولة مكون خيار صندوق المؤشرات المتداولة الأساسي.SPY

قال جوزيف دبليو فيرارو الثالث، نائب الرئيس الأول ونائب المستشار العام ورئيس عقود مياكس الآجلة “يركز فريق العقود الآجلة ذو الخبرة لدينا على بناء الطلب من قطاعات السوق الجديدة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وحسابات تداول التجزئة”. “نحن نوفر للمجتمع التجاري طريقة جديدة لتقلبات التجارة، ونقدم منتجًا منخفض التكلفة يتم تبنيه بسرعة من قبل المشاركين في السوق المتقلبة وشركات تداول العقود الآجلة.”

مواصفات أسهم سبايكس الآجلة، قواعد الاتجار، والتسعير ومواصفات التفاعل متوفرة على موقع أم جي إي أكس على www.mgex.com . يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود سبايكس الآجلة على MIAXoptions.com/spikes/futures .

اتصالات الشركات:

مياكس

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

‎414-955-2091

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم لمياكس، شركة ميامي إنترناشيونال القابضة مؤشر ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج (MIAX®)، مياكس بيرل ذ.م.م ((MIAX Pearl®))، مياكس إيميرالد ذ.م.م (MIAX Emerald®)، منيابوليس غرين إكستشينج ذ.م.م (MGEX)، برمودا ستوك إكستشينج (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تحسن تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة تداول الخيارات المدرجة الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™).

منيابوليس غرين إكستشينج هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد منيابوليس غرين إكستشينج بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و وسبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، منيابوليس غرين إكستشينج هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

برمودا ستوك إكستشينج هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا (BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وإذ هو عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، فبرمودا ستوك إكستشينج معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي في الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .

للمزيد من المعلومات حول منيابوليس غرين إكستشينج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .

للمزيد من المعلومات حول برمودا ستوك إكستشينج ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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