‫تمكين المؤسسات من المتثال للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من خلال منهج SealPath القائم على البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16/سبتمبر/2021/ PRNewswire/– أبرزت مؤخرًا SealPath -الرائدة في تقديم حلول حماية المعلومات والتحكم- كيفية مساعدة المؤسسات في المملكة العربية السعودية على الامتثال لهيئة الأمن السيبراني الوطنية من خلال تهجها الأمني القائم على البيانات الثورية..

وسعيا إلى أن تصبح مركزًا عالميا للتكنولوجيا والإبداع، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030، التي تمثل استراتيجية تحول وطنية تهدف إلى تنويع اقتصادها من مجرد الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد الرقمي.

وحيث يزداد تغلغل التكنولوجيات الرقمية عبر جميع جوانب اقتصاد المملكة، فقد جعلتها أيضا هدفًا أكثر جاذبية للأطراف الفاعلة في مجال التهديد، مما عزز الالتزام الوطني لرفع جاهزية الأمن السيبراني، وتمكين بيئة آمنة لعمليات البيانات والعمليات الرقمية عبر جميع الصناعات. نتيجة لذلك، أنشئت المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتطوير وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني الحيوية، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة.

وتهدف كلا من ضوابط الأمن السيبراني الحيوية، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة إلى تأسيس أفضل ممارسات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والتي تغطي البنية التحتية الحرجة، والقطاعات ذات الأولوية الكبيرة، والخدمات الحكومية. وقد تطورت البروتوكولات الأمنية عقب دراسة شاملة لمعايير الأمن السيبراني المتنوعة على المستويين الوطني والعالمي.

تستطيع الشركات من خلال حلول SealPath الغنية بالمميزات الحصول على رؤية وتحكم كامل في البيانات أينما كانت على مدار دورة حياتها بضغطة واحدة، تسمح SealPath بتقيدد الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، حتى لو كانت هذه البيانات خارج شبكة المؤسسة. علاوة على ذلك، بمجرد دمجها مع أي بنية تحتية لأمن الشركات، يمكن لتقنيات أتمتة الحماية ل SealPath المساعدة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني داخل المؤسسة.

قال سيد عزام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: “تُعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الرائدة في الشرق الأوسط عند الحديث عن التحول الرقمي والابتكار” “ومن هذا المنطلق، اتخذت المملكة السعودية خطوات رائدة لتعزيز استراتيجياتها للحفاظ على التهديدات السيبرانية في الخليج، لا تضمن اختصاصات الأمن في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مجرد حماية بيانات الأفراد، والمؤسسات فقط، وغنما تساعد أيضا في منع أي حوادث أمنية وطنية تسافر الابتكارات الأمنية ل SealPath بالبيانات، بما يسمح للمؤسسات من الاحتفاظ بها تحت السيطرة حتى لو كانت خارج مقاييسها. نعد بتمكين المؤسسات المحلية من تحقيق أقوى حماية ممكنى لبياناتهم، بما يضمن تزويدهم بالأدوات اللازمة للوفاء بالإجراءات الضرورية المنصوص عليها في ضوابط الأمن السيبراني الحيوية، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة.

وإشهادًا على إمكانيات أدوات حماية البيانات المتطورة ل SealPath، قال المدير الإداري ل AD Credence Security الإقليمية الرائدة ” تعتبر البيانات شريان الحياة لأي مؤسسة، وبينما تستمر الحكومات والمؤسسات الإقليمية في تبني العصر الرقمي، فإنها تدرك مدى أهمية حماية هذا الأصل الرقمي، ونحن نفخر بأن نكون شريك توزيع SealPath في المنطقة، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن عروض حماية البيانات عالمية الطراز التي يقدمونها تمثل ما تحتاجه المؤسسات لتعزيز أوضاعها الأمنية، والامتثال لضوابط الصناعة الصارمة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضوابط الأمن السيبراني الحيوية، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة.

نبذة عن شركة CREDENCE SECURITY :

تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي موزع متخصص ذو قيمة مضافة في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا (PAN-EMEA)، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي والحوكمة والمخاطر والامتثال. ويقع المقر الرئيسي في دبي والمكاتب الإقليمية في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي وحيدر أباد. وتعتبر شركتنا جهة تقديم أساسية للحلول الأمنية والطب الشرعي لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

وعلى عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع نهجًا استشاريًا لحل “القيمة المضافة”، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. وبفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا وحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData بصفتها شركة Exterro وHumanFirewall وEntrus t وMagnet Forensics وNetskope وOxygen Forensics وSealPath وZecOps وZ eroFox، توفر شركة Credence Security أفضل تقنيات وحلول الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي الذي يحمي المنظمات من التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات الإلكترونية الضارة والأعطال الداخلية.

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نبذة عن SEALPATH

يعتبر أحد حلول إدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات، تساعد SealPath المؤسسات على حماية الوثائق الحساسة سواء على الشبكة أو على شبكات العملاء أو الشركاء، في السحابة أو على جهاز الجوال. ويمثل تشفيرًا مستمرًا مرافقًا للملفات ورسائل البريد الإلكتروني في أي مكان. كما تتحكم في منح سلطة الوصول للبيانات للأشخاص، وفي أي وقت، وبأي تصريح