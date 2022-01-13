‫تنضم FarEye إلى Microsoft Cloud لنظام البيع بالتجزئة لتعزيز تجربة التجارة الشاملة

شيكاغو، 13 كانون الثاني (يناير) 2022 /PRNewswire/ – ، FarEye أعلنت اليوم، منصة SaaS العالمية التي تحولت الميل الأخير، عن اختيارها من قبل مايكروسوفت كشريك توسيع في Microsoft Cloud لنظام البيع بالتجزئة. يعمل ذاك التعاون على تمكين وتحويل كيفية قيام تجار التجزئة بتنسيق وتتبع وتحسين حركة البضائع، مما يمكّن المؤسسات من خفض تكاليف الخدمات اللوجستية مع تلبية احتياجات المستهلكين النهائيين.

إذا رغب تجار التجزئة في الحفاظ على قدرتهم التنافسية في مشهد دائم التطور، فإن إطار العمل اللوجستي القوي مع الاهتمام الشديد بحلول التسليم في المرحلة الأخيرة سيكون عاملاً مميزًا رئيسيًا للمساعدة في تعزيز رضا العملاء.

قال أميت باججا، كبير مسؤولي الإيرادات في FarEye “تجمع مايكروسوفت بين القادة في جميع قطاعات مساحات البيع بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على تحسين حلول التسليم الخاصة بهم لتحقيق تجربة عملاء إيجابية في نهاية المطاف.” “يشير التعاون إلى اعتراف قوي في الصناعة، هذا ونتطلع إلى القوة التي يمكن أن توفرها منصة إدارة التسليم الذكية من FarEye لنظام البيع بالتجزئة في مايكروسوفت.”

من خلال الإمكانات المجمعة لـ Microsoft Cloud لنظام البيع بالتجزئة وFarEye، يمكن لتجار التجزئة التوصل إلى:

· التوجيه الديناميكي في الوقت الحقيقي

· تحسين التحكم التشغيلي

· تجربة عملاء متسقة وذات علامة تجارية

قال شيلي برانستين، نائب رئيس شركة WW Retail &Consumer لصناعات السلع، ومايكروسوفت.نعتقد أن أدوات رؤية التسليم من FarEye والمنصة القابلة للتطوير ومنخفضة التعليمات البرمجية بدون رمز ستكون مكونًا مهمًا في المساعدة على تبسيط عملية التنفيذ ورقمنة عروض خدمة العملاء لتجار التجزئة. “إن إضافة FarEye إلى مجموعتنا من شركاء التجزئة المتكاملين يعزز قدرتنا على تحويل عمليات تسليم عصرنا الحديث وتجربة العملاء.”

تتعامل منصة إدارة التوصيل الذكية من FarEye مع 100 مليون معاملة شهريًا بين 45000 سائق و 30000 شركة نقل تسافر أكثر من مليون ميل في اليوم. تعمل الشركة مع عملائها من المؤسسات عبر صناعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع وغير ذلك لتوفير مستوى أعلى من التحكم في الخدمات اللوجستية وتقديم تجربة توصيل فائقة لعملائهم النهائيين.

لمعرفة المزيد حول منصة FarEye وإمكانياتها، يمكنك زيارة www.getfareye.com