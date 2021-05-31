‫توسع منصة Q9 في عرض العملات الرقمية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)

إضافة 8 رموز جديدة من رموز التمويل اللامركزي مما ينتج عنه ما يصل إلى 17 أصلًا رقميًا وما يزيد عن 40 زوجًا للتداول

هونغ كونغ, 31 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Q9 Capital، وهي منصة أصول رقمية كاملة الخدمات للثروات الخاصة، اليوم أنها وسعت نطاق عمليات العرض الشاملة الخاصة بها لتشمل مجال التمويل اللامركزي مع إضافة ثمانية رموز جديدة.

ومع إضافة هذه الرموز الجديدة، فقد نمّت منصة Q9 عرضها الآخذ في التوسع الخاص بالأصول الرقمية ليصل إلى سبعة عشر رمزًا وأكثر من أربعين زوجًا للتداول بما يغطي العملات الرقمية الرئيسية والعملات البديلة والتمويل اللامركزي وكذلك العملات المستقرة. وتتيح منصة Q9 لعملائها إمكانية الوصول إلى منظومة التمويل اللامركزي، وهو ما يدعم الرموز المميزة المرتبطة بأهم مشاريع وبروتوكولات التمويل اللامركزي في السوق.

ويوضح السيد جيمس كوين، الشريك الإداري في Q9 Capital، قائلًا “هناك قدر كبير من الابتكار يحدث في التمويل اللامركزي في الوقت الحالي. ويتعلق التمويل اللامركزي باستخدام حلول سلاسل الكتل (بلوكتشين) والعقود الذكية لتقديم الخدمات المالية التقليدية دون الحاجة إلى وسطاء.”

أصول التمويل اللامركزي الجديدة

Chainlink (LINK) : شبكة أوراكل لامركزية تهدف إلى تحويل بيانات المعاملات خارج البلوكتشين إلى تنسيق بيانات المعاملات داخل البلوكتشين

: شبكة أوراكل لامركزية تهدف إلى تحويل بيانات المعاملات خارج البلوكتشين إلى تنسيق بيانات المعاملات داخل البلوكتشين Yearn.finance (YFI) : مجموعة من المنتجات التي تتيح تجميع القروض وتوليد العائد والتأمين على منصة الإيثريوم المعتمدة على البلوكتشين

: مجموعة من المنتجات التي تتيح تجميع القروض وتوليد العائد والتأمين على منصة الإيثريوم المعتمدة على البلوكتشين Basic Attention Token (BAT) : رمز مميز لصناعة الإعلان الرقمي يدفع مبالغ للناشرين مقابل المحتوى الذي يقدموه وللمستخدمين مقابل اهتمامهم

: رمز مميز لصناعة الإعلان الرقمي يدفع مبالغ للناشرين مقابل المحتوى الذي يقدموه وللمستخدمين مقابل اهتمامهم Compound (COMP) : بروتوكول شبكة البلوكتشين اللامركزي الذي يسمح للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات رقمية محددة

: بروتوكول شبكة البلوكتشين اللامركزي الذي يسمح للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات رقمية محددة Sushi (SUSHI) : بورصة لا مركزية للعملات الرقمية وصانع سوق آلي

: بورصة لا مركزية للعملات الرقمية وصانع سوق آلي Uniswap (UNI) : بورصة لامركزية ( DEX ) تسهل على المستخدمين مبادلة الرموز المميزة ERC-20 دون الحاجة إلى وسيط مركزي

: بورصة لامركزية ( ) تسهل على المستخدمين مبادلة الرموز المميزة دون الحاجة إلى وسيط مركزي Wrapped Bitcoin (WBTC) : الذي يسمح بإجراء عمليات تحويل عملات البيتكوين بشكل أسرع على منصة الإيثريوم المعتمدة على البلوكتشين

: الذي يسمح بإجراء عمليات تحويل عملات البيتكوين بشكل أسرع على منصة الإيثريوم المعتمدة على البلوكتشين OX (ZRX) : بروتوكول يهدف إلى تسهيل نظام التبادل غير الاحتكاكي للأصول الموجودة على منصة الإيثريوم

يمكن لعملاء Q9 شراء هذه الأصول الجديدة وبيعها عبر التداول الفوري وتخزينها عبر بوابة حضانة Q9. ويوفر التداول الفوري سيولة كبيرة وأسعارًا فعالة من خلال حلول التداول الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بوابة الحضانة هو الحل الأول من نوعه الذي يسمح للمستثمرين باختيار كيفية ومكان تخزين أصولهم الرقمية حيث تتوفر مجموعة من الحلول التكنولوجية والولايات القضائية الجغرافية.

“يقوم عملاؤنا عادةً بأول استثمار في العملات الرقمية لأصول معروفة جيدًا مثل البيتكوين والإيثريوم”، وأضاف كوين “ولكننا نجد أنهم يستكشفون ويخصصون العملات البديلة بسرعة كبيرة. يُعد تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى مشاريع التمويل اللامركزي المبتكرة خطوة أساسية في تطوير منصة Q9 “.

نبذة عن Q9 Capital

Q9 Capital www.q9capital.com هي منصة أصول رقمية كاملة الخدمات تقدم تجربة الثروات الخاصة بصورة مباشرة إلى الأفراد والمؤسسات. فهي تجمع بين إمكانات التداول المتطورة والمنتجات المبتكرة والخدمات الشخصية بحيث تتمتع بوصول سريع وبسيط وآمن إلى قطاع الأصول الرقمية. تعتبر منصة Q9 إحدى شركات إدارة محافظ الاستثمار التابعة لمجموعة Henyep www.henyep.com، وهي مجموعة شركات مالية عالمية مختلفة تتمتع بأكثر من أربعة عقود من الخبرة في مجال العمل.