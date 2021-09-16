‫جريت وول موتورز تطلق لأول مرة سيارتها الكوبيه الجديدة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) – هافال H6S مع العديد من المميزات البارزة

باودينغ، الصين، 16 سبتمبر 2021/PRNewswire/ — أعلنت جريت وول موتورز في 27 أغسطس 2021 لأول مرة عن إطلاق الموديل الجديد المذهل؛ هافال H6S في مراسم الاحتفال العالمي بالذكرى العاشرة لصدور هافال H6. وبعد ذلك الحفل بيومين، ظهرت هافال H6S لأول مرة في معرض تشنغدو للسيارات.

نظرًا لكونها الإصدار الحديث من هافال H6، التي لطالما كانت السيارة الرياضية متعددة الأغراض الأولى الأكثر مبيعًا في الصين، فقد جذب أداء هافال H6S اهتمامًا كبيرًا. حيث وضعت جريت وول موتورز الاحتياجات الجديدة للعملاء نصب أعينيها، وطورت بناءً عليها أول سيارة كوبيه رياضية متعددة الأغراض في سلسلة هافال H6 استنادًا إلى أساس منصة L.E.M.O.N. ومنصة Coffee Intelligence.

استنادًا إلى التراكم الفني لهافال H6 على مدار السنوات العشر الماضية وفلسفة جريت وول موتورز “المتمحورة حول العميل”، فلم تنطوي هافال H6S على ابتكارات جريت وول موتورز في التصميم الداخلي والخارجي فحسب، بل ضمت أيضًا تحديثات في قمرة القيادة الذكية والأداء الكهربائي القوي ونظام التحكم.

تم تجهيز هافال H6S بنظام قمرة القيادة الذكي Coffee Intelligent (GC-OS). فبمساعدة قوة الحوسبة الفائقة للرقائق المتطورة المركبة على السيارة، فهي تحقق اختراقات متعددة الأبعاد في الذكاء الاصطناعي، والتفاعل، والنظام البيئي، وتقدم للمستخدمين تجربة جديدة للقيادة الذكية في جميع المواقف. وفي الوقت نفسه، ومن حيث أداء القوة الكهربائية، فهي تتميز بمحرك بنزين 2.0T ونظام L.E.M.O.N. نظام ناقل حركة هجين مخصص (DHT) لإتاحة الاختيار. مع منصة L.E.M.O.N. حيث يمكن لناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) الذي تتميز به السيارة هافال H6S أن يحقق أداءً ممتازًا بقدرة قصوى تبلغ 179 كيلو وات وعزم دوران أقصى يبلغ 530 نيوتن في المتر، وتسارع يبلغ 100 كم في 7.5 ثانية، واستهلاك شامل للوقود يبلغ 4.9 لتر. ويمثل هذا دخول العلامة التجارية لهافال حقبة جديدة من الطاقة الهجينة.

بالنسبة لنظام التحكم، توفر هافال H6S سبعة أوضاع قيادة، بما في ذلك السباق، والرياضة، والوضع الاقتصادي، والثلج، والرمل، والطرق الوعرة والوضع العادي. يمكّنها ذلك من التحكم ومتعة القيادة للمركبات الفاخرة، ويمكنها تلبية احتياجات المستخدمين في ظل مختلف عادات وظروف القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هافال H6S بالعديد من المزايا في كل من التصميم الداخلي والخارجي. إن الجزء الداخلي من السيارة أسود اللون بشكل أساسي، بما في ذلك الألواح الزخرفية المصنوعة من ألياف الكربون، وغرز صفراء زاهية، وشاشة كبيرة معلقة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع محرك نقل السرعات، ومقابض ناقل الحركة، وتكوينات أخرى، مما يعطي إحساسًا كافيًا بالتكنولوجيا والحركة. قد تلبي هذه التصميمات الطلب المتنوع للمستخدمين. للتصميم الخارجي، تتبنى هافال H6S مفهوم التصميم الجمالي لسمك القرش الأسود. مع وجه أمامي على شكل زعنفة صدرية لسمك القرش، ومصابيح أمامية LED أوتوماتيكية تشبه عيني القرش، تعطي هذه التصميمات تأثيرًا بصريًا قويًا مثل سمكة القرش. كما أن الهيكل المصمم على طراز سقف منحني حتى مؤخرة السيارة والنهاية الخلفية لتصميم الجناح الخلفي المعلق يجعل السيارة الرياضية متعددة الأغراض تبدو أكثر شبابًا ورياضية.

في المستقبل، من المتوقع أن تُباع هافال H6S في أسواق مختلفة حول العالم، مما يثري مجموعة منتجات هافال في السوق الدولية، ويوفر تجربة سفر تكنولوجية عالية الجودة ومتنوعة للمستخدمين العالميين بقوة قصوى للمنتج، وذكاء، وطاقة جديدة.

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