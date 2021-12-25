‫جلوبال رفيو 2021: جريت وولز موتورز تسرع خطاها نحو العالمية

باودينج، الصين، 24 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — على الرغم من المواقف الصعبة لوباء كوفيد-19 ونقص الرقائق، تعمل شركة جريت وولز موتورز (جي دابليو إم – GWM) على تسريع خطاها نحو العالمية. وقد شاركت شركة جريت وولز موتورز بنشاط في العديد من معارض السيارات الدولية وأصدرت عددًا من الموديلات المميزة، مما أظهر للعالم زخمًا متزايدًا باستمرار لاستراتيجية العولمة الخاصة به.

أما هذا العام، فقد غطت شبكة مبيعات الشركة أكثر من 60 دولة. من أجل تسريع تنفيذ استراتيجيتها في أوروبا، أنشأت شركة جريت وولز موتورز شركة فرعية في ميونيخ، ألمانيا، وأقامت مقرها الأوروبي. في الوقت نفسه، من أجل التطوير المستمر للسوق العالمي، قامت الشركة بتوسيع مبيعاتها إلى جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى. أظهرت هذه المبادرات القدرة التنافسية العالمية لشركة جريت وولز موتورز على الساحة الدولية.

علاوة على ذلك، قامت شركة جريت وولز موتورز بشراء وتشغيل مصانع جديدة في تايلاند والبرازيل، على التوالي، والتي توفر طاقة إنتاجية كافية لأسواقها العالمية. بعد سبعة أشهر من الاستعدادات والتحسينات، قامت شركة جريت وولز موتورز بتشغيل مصنع Rayong في تايلاند في يونيو وقدمت تكنولوجيا إنتاج متقدمة، مما دفع تطوير صناعة السيارات المحلية إلى الأمام. بعد شهرين، وقعت اتفاقية استحواذ مع مصنع Daimler AG في البرازيل. سيمكن إبرام هذه الاتفاقية شركة جريت وولز موتورز من تغطية البرازيل وأمريكا الجنوبية بأكملها.

من حيث البحث والتطوير التكنولوجي، أنشأت جريت وولز موتورز مركز تشانغ جياغانغ (الصين) للتكنولوجيا في فبراير من هذا العام، وهو ثاني مركز للبحث والتطوير أنشأته جريت وولز موتورز على أساس إستراتيجية العولمة الخاصة بها. تمتلك شركة جريت وولز موتورز عشرات الآلاف من موظفي البحث والتطوير والتصميم في جميع أنحاء العالم حتى الآن، مع إنجازات البحث والتطوير خاصة في الاختراقات التكنولوجية لمنصة LEMON ومنصة Coffee Intelligence ومنصة TANK.

استنادًا إلى موقع شركة تكنولوجيا ذكية عالمية، عززت جريت وولز موتورز باستمرار الفلسفة التي تركز على المستخدم. إنه يركز بشدة على تجربة المستخدمين العالميين ويتكيف تدريجياً مع الثقافات المحلية في جميع أنحاء العالم. في تايلاند، نظرًا لأن Loy Krathong هو أحد أهم المهرجانات التقليدية، وهو إصدار محلي لعيد الحب، يحمل رغبات الناس ودعواتهم مدى الحياة، فقد اندمجت شركة جريت وولز موتورز جيدًا في حياة المستخدمين المحليين من خلال إنشاء مصباح الماء الفائق. في تشيلي، ركزت جريت وولز موتورز على مجموعات المستخدمين التي تستمتع بالمغامرات وانضمت إلى برامج الواقع ذاتية القيادة مع لويس أندور، وهو مغامر محلي شهير.

بفضل الإنجازات البارزة في جميع الجوانب، تم إدراج جريت وولز موتورز ضمن أفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية في عام 2021، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن Google و Kantar Brand Z.

صرح جاك وي، رئيس جريت وولز موتورز، في مؤتمر الإطلاق العالمي للاستراتيجية لعام 2025: “الطريقة الوحيدة لتجاوز العلامات التجارية للسيارات المنافسين بالمعنى الحقيقي هي تعزيز مزاياها الخاصة بسرعة في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة”. من المتوقع أن يتحقق هدف المبيعات السنوي العالمي للشركة البالغ 4 ملايين سيارة في عام 2025.

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