‫”دار الأركان” تتعاون مع “باجاني أوتوموبيلي” لتشييد البرج السكني الحصري الفاخر “دافينشي” في إمارة دبي

DUBAI, UAE, 16 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت “دار الأركان”، شركة التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق مشروع البرج السكني “دافينشي” في دبي بالشراكة مع “باجاني أوتوموبيلي”، الشركة الإيطالية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، والتي تشتهر بإنتاج سيارات حصرية ومصنوعة يدوياً بإصدارات محدودة للغاية.

ويتوج إطلاق هذا المشروع المرموق بتكلفة 800 مليون درهم إنجازاً لافتاً للجانبين، إذ يدعم خطط “دار الأركان” للاستمرار بتوسعها في المنطقة من خلال إبرام شراكات مع أبرز العلامات التجارية العالمية الفاخرة، ويمهد لإطلاق أول مساحات سكنية في العالم مستوحاة من الطابع الحصري لشركة “باجاني” إلى جانب تشكيلة من المفروشات المصممة حسب الطلب.

ويقع مشروع برج “دافينشي” مباشرة على قناة دبي المائية في وسط مدينة دبي. ويقدم البرج إطلالات مباشرة على قناة دبي المائية الأمر الذي يجعله وجهة سكنية فاخرة في قلب المدينة النابض بالحيوية.

وفي هذا السياق، قال هوراسيو باجاني، المؤسس ورئيس المصممين – باجاني أوتوموبيلي إس بي إيه: “يسعدنا التعاون مع شركة ‘دار الأركان’ لإنشاء مشروع البرج السكني ‘دافينشي’ الذي يعتبر الأول لشركتنا في المنطقة، ويسرنا وضع بصمة علامتنا التجارية المميزة على تصاميمه الداخلية. وستقدم المساحات المعيشية لهذا المشروع الطموح بيئات سكنية حصرية ومصممة حسب الطلب، لتعكس أسس مقاربتنا المبتكرة لأساليب التصميم العصرية والتي تجمع بين المظهر الجذاب والمزايا العملية لتقديم إبداع فريد من نوعه بأسلوب يدوي مبتكر. ولاشك أن فلسفتنا التصميمية هذه مستمدة من إبداع ليوناردو دافينشي لذلك حرصنا على تكريمه بإطلاق اسمه على هذا المشروع الفاخر. وفي الوقت الذي يواصل فيه القطاع العقاري بدبي مسيرة نموه وازدهاره، نفخر بمشاركتنا في مشروع سكني راقٍ وفريد من نوعه ويتمتع بإمكانات واعدة للغاية”.

من جانبه قال زياد الشعار نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: “تفخر ‘دار الأركان’ بالتعاون مع نخبة من الشركاء المميزين والقادرين على مساعدتها في إنشاء مساحات معيشية متفوقة تثري تجربة سكانها بأساليب مختلفة. وفي الوقت الذي نوجه فيه أقصى درجات الاهتمام لإنشاء مساحات معيشية أخاذة، مع مراعاة أدق تفاصيلها والالتزام بأعلى مستويات الجودة، نحرص على تعزيز تنوع سوق دبي العقاري بإضافة شقق سكنية راقية تبدأ من غرفتي نوم ومساحات بدءاً من 2100 قدم مربعة، ومنازل البنتهاوس بمساحات تصل إلى 7000 قدم مربعة. ويجري اليوم تشييد هذا المشروع السكني الذي يتميز بتصاميم فريدة وتجربة سكنية متعدد الحواس، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل منتصف عام 2023. ولاشك أن هذا البرج السكني سيضاهي مشروع ‘وان هايد بارك’ لندن في مستويات الجودة الرفيعة والتفاصيل الرائعة”.

ويجسد البرج السكني المميز “دافينشيألق التصاميم العصرية والإيطالية لهذه العلامة حول العالم.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1711569/Dar_Al_Arkan_ DaVinci_Tower.jpg