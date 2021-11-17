‫ديل ووترمان ينضم إلى Breakwater Solutions في مقعد المدير الإداري

دبي, 17 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Breakwater Solutions، الشركة الرائدة في إدارة المعلومات ومخاطر البيانات، اليوم عن تعيين ديل ووترمان مديراً إداريًا في المؤسسة الاستشارية للشركة. يُعد السيد ووترمان، في دبي، هو المسؤول عن قيادة استراتيجية تطوير السوق للشركة وتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على خصوصية البيانات. حيث تقدم Breakwater الاستشارات والبرمجيات الخاصة بإدارة المعلومات وخصوصيتها ومدى شرعيتها وأمنها السيبراني.

وصرح جيم فينت، رئيس قسم الإيرادات في Breakwater Solutions: “إن خبرة ديل المتعمقة ستفيد عملائنا في المنطقة، مما يعزز الريادة العالمية في أعمالنا الاستشارية. حيث يتمتع ديل بخبرة كبيرة في العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من عقد كما سيساعد عملائنا على تصفح سيناريوهات مخاطر إدارة البيانات والخصوصية سريعة التطور في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك استخدام الحلول ذات الصلة الممكّنة تكنولوجيًا”.

ويُعد السيد ووترمان خبيرًا متخصصًا في مجال الخصوصية والسياسات العامة والشؤون التنظيمية ومولع بإيجاد الحلول من أجل مساعدة المؤسسات على تنفيذ التحول الرقمي في عالم قائم على البيانات. وكان السيد ووترمان، قبل العمل في Breakwater، شريكًا مؤسسًا في White Label Consultancy، وهي شركة استشارية لحماية البيانات في الإمارات العربية المتحدة. كما قاد السيد ووترمان، قبل توليه هذا المنصب، فريق المقر الرئيسي للشؤون القانونية وشئون الشركات التابع لشركة مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعمل كوكيل قانوني رائد للصناعة والتحول الرقمي في المنطقة. حصل السيد ووترمان على بكالوريوس في الحقوق (Legum Baccalaureus – LLB) من جامعة رودس في جنوب أفريقيا. وعمل كـوكيل قانوني موثق ومتخصص في خصوصية المعلومات وخبير في حـوكمة المخاطر والامتثال.

وصرح السيد ووترمان قائلًا: “تعتبر شركة Breakwater فريدة من نوعها من حيث أنها توفر كل من الاستشارات الإدارية والبرمجيات. علمًا بأن منظمتنا الاستشارية مستقلة عن أعمال البرمجيات ولديها تفويض لتلبية احتياجات عملائنا، بغض النظر عن شركاء التكنولوجيا. كما يتمتع عملاؤنا ومستشارونا، في الوقت ذاته، بإمكانية الوصول المباشر إلى استراتيجية المنتج، مما يسمح لأصحاب الشأن بالتأثير على خارطة طريق منتجاتنا”.

وتمتلك، بجانب مكتبها في دبي: شركة Breakwater مكاتب في الولايات المتحدة، وأيرلندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكرواتيا، وهونغ كونغ، والهند.

نبذة عن Breakwater

تساعد شركة Breakwater الشركات على تخفيف المخاطر واكتساب نظرة ثاقبة من المعلومات المترامية الأطراف من خلال الجمع بين الأتمتة التكنولوجية والخبرة البشرية. ونعمل على تمكين المتخصصين في مجال الإدارة والشؤون القانونية والمخاطر من تحديد المعلومات والوصول إليها وتحليلها وإدارتها من خلال جعل البيانات شفافة وقابلة للتنفيذ. تتألف حلولنا من استشارات الخبراء، والتكنولوجيا المشبعة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الإدارية الجارية، وكلها تتعامل بشكل مباشر مع التحديات العديدة في إدارة المعلومات، والنزاعات والتحقيقات، والامتثال التنظيمي، والخصوصية، والأمن السيبراني. تعرف على المزيد من خلال www.breakwatersolutions.com .