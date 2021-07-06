‫سلسلة برو الجديدة من شيري ستنطلق في العراق

بغداد، 6 يوليو 2021 / PRNewswire / — تتطلع شيري إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية مع كونها واحدة من أفضل العلامات التجارية الصينية لتصدير سيارات الركاب على مدى 18 عامًا متتالية. وستدخل نماذج سلسلة برو التي تم إطلاقها حديثًا إلى سوق العراق هذا العام بعد أن دخلت بالفعل في الصين، وروسيا، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية.

تعرض سلسلة برو من شيري تصميمًا جديدًا تمامًا يتميز بعناصر جديدة وأنيقة مثل شبكة أمامية كبيرة على شكل الماس سداسي الأضلاع،وتصميم يخطف الأنظار، أما النسيج المُستخدم في المقصورة الداخلية فهو مصنوع من مواد ممتازة، بالإضافة إلى شاشة تحكم مركزية كبيرة فائقة الوضوح، وغطاء صندوق السيارة الذي يعمل بالحث الكهربائي، وشحن لاسلكي للهاتف المحمول.كما توفر هذه المميزات الإضافية تجربة قيادة استثنائية تتجاوز السيارات المماثلة في السوق.

ستعلن شيري، هذا العام، عن شراكات جديدة ونماذج الجيل القادم في الشرق الأوسط بالتزامن مع إطلاق سلسلة برو الجديدة وتوسيع نفوذها في المنطقة.

شيري هي الآن ماركة السيارات الصينية الرائدة في العراق مع بيع ما يقرب من 70,000 سيارة. كذلك جمعت شيري عددًا كبيرًا من المستخدمين المخلصين في البلاد، مع أكثر من 30,000 معجب بوكيل شيري يونيون المحلي.ستقدم شيري هذا العام سلسلة برو الكاملة مثل، تيجو 8 برو، وتيجو 7 برو، وتيجو 4 برو، تيجو 2 برو، إلى العراق، مما يوفر تجربة جديدة تمامًا للمستهلكين في العراق.

يعتبر العراق سوقًا خارجيًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية لشيري، وستستمر الشركة في ترسيخ جذورها في السوق من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة للمستهلكين العراقيين.

شيري هي علامة تجارية للسيارات الصينية مشهورة عالميًا. تفتخر شيري ببعض من أفضل نقاط القوة في مجال البحث والتطوير للمحركات، وعلب التروس، وهيكل السيارة، والتقنيات الأساسية الأخرى بين العلامات التجارية للسيارات الصينية، وقد أسست فريقًا عالميًا للبحث والتطوير في السيارات يضم أكثر من 5,500 شخص. كما أن شيري هي أول شركة سيارات صينية تقوم بتصدير المركبات، والأجزاء المُجمعة من أجزاء مفككة بالكامل، والمحركات، وتكنولوجيا تصنيع المركبات والمعدات إلى العالم.صدرت شيري المركبات إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة، مع ما يقرب من 9.4 ملايين عميل حول العالم، وهو أكبر عدد من سيارات الركاب الصينية على مدى 18 عامًا متتالية.

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