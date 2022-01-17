‫سيارة السير على الطرق الوعرة Can-Am تواصل هيمنتها على السباقات العالمية بفوزها الخامس على التوالي في رالي داكار

فالكورت، كيبيك، 17 يناير 2022 / PRNewswire / — تستمر العلامة التجارية لسيارات السير على الطرق الوعرة Can-Am في شركة BRP (TSX : DOO) (NASDAQ: DOOO ) في التأكيد على هيمنتها العالمية في السباقات في وقت مبكر من العام الجديد، وهذه المرة من خلال اكتساح المراكز الأولى في فئتين مختلفتين في رالي داكار الشهير في المملكة العربية السعودية. وقد عززت الانتصارات البطولة الخامسة على التوالي للعلامة التجارية في رالي داكار، والتي تعتبر السباق الأكثر صعوبة على الطرق الوعرة في العالم.

حقق متسابق Can-Am Factory ، أوستن جونز (من الولايات المتحدة)، جنبًا إلى جنب مع الملاح، غوستافو جوجلمين (من البرازيل)، أفضل وقت إجمالي في فئة T4 ، وهي مركبات تعتمد على إنتاج مركبات مخصصة للطرق الوعرة. واحتل جيرارد فاريس (من إسبانيا) المركز الثاني، وجاء روكاس باسيوسكا (من ليتوانيا) في المركز الثالث، لتكمل مركبة Can-Am اكتساح منصة التتويج. في الواقع، كان أفضل 17 متسابقًا في فئة T4 يقودون Can-Am ، وكانت أول مركبة من خارج Can-Am تعبر النهاية في المركز 18 استغرقت 9 ساعات و 30 دقيقة خلف جونز و جوجلمين.

وفي فئة T3 ، وهي نماذج أولية لمركبات تم تصنيعها بواسطة صناع متخصصين والخطوة الأخيرة قبل فئة السيارات، احتل متسابقو Can-Am المركزين الأول والثاني. جاء فرانسيسكو لوبيز وملاحه خوان بابلو لاتراش فيناجر (كلاهما من تشيلي) في المركز الأول، تلاهما سيباستيان إريكسون (السويد) وملاحه فوتر روسيجار (هولندا).

صرح جونز: “إنه أمر لا يصدق أن نحقق الفوز في رالي داكار. هذه الفعالية هي حقًا الاختبار النهائي لسباق الطرق الوعرة. يمكن أن يحدث أي شيء، ولكننا ضغطنا بقوة حتى النهاية ضد منافسة قوية للغاية. قام الملاح وفريقي بعمل رائع، وكان Can-Am رائعًا بأدائه ومتانته”.

قطع رالي داكار 2022 ما يقرب من 5,200 ميل (8,400 كيلومتر) عبر بعض أكثر التضاريس تحديًا وتقنية في المملكة العربية السعودية. واجه السائقون المنحدرات والأخاديد والكثبان والممرات الصخرية، مما وضع مهاراتهم وسياراتهم في مواجهة التحدي النهائي.

لقد تم دعم متسابقي Can-Am من قبل South Racing Can-Am ، التي كان لديها أكثر من 150 فردًا في المملكة العربية السعودية للمساعدة في تقديم كل شيء من الميكانيكا إلى الخدمات اللوجستية والوجبات لأكثر من 21 متسابقًا من Can-Am Maverick X3 . تتمتع سيارات Can-Am المصنّعة في South Racing بسجل نهائي بنسبة 100% في رالي داكار، وقد فازت في فئة السيارات جنبًا إلى جنب كل عام منذ عام 2018.

صرح ساندي سكوليون، نائب الرئيس الأول للتجزئة والخدمات العالمية – فئة Powersports في شركة BRP : “يتطلب الأمر جهدًا جماعيًا حقيقيًا لإنجاز ما فعله فريق Can-Am Off-Road الخاص بنا للتو في رالي داكار. لدينا الأفضل على الإطلاق، من السائقين إلى فريق الدعم إلى منصة Can-Am Maverick X3 المذهلة. لا يمكننا انتظار ما يخبأنا لبقية هذا العام للسباقات حيث نخطط لمواصلة زخمنا المذهل مع البطولات من جميع أنحاء العالم”.

متوفر الآن لدى وكلاء Can-Am في جميع أنحاء العالم، تم تصميم 2022 Maverick X3 لتوفير أفضل أداء. إنها مركبة على الطرق الوعرة أثبتت فعاليتها في السباق وستأخذك إلى أبعد من ذلك، بغض النظر عما إذا كنت تتعامل مع مساراتك المحلية أو ترمي الرمال في الكثبان الرملية أو تستعد للسباق الكبير الذي يليه. لمزيد من التفاصيل الفنية ومواصفات المنتج، بالإضافة إلى معلومات حول تشكيلة MY22 الكاملة لمركبات Can-Am Off-Road ، تفضل بزيارة https://can-am.brp.com/off- road/ .

نبذة عن BRP

نحن شركة عالمية رائدة في عالم السيارات الرياضية وأنظمة الدفع والقوارب، وقد بُنيت على أكثر من 75 عامًا من الإبداع والتركيز المكثف على المستهلك. تتضمن مجموعتنا من المنتجات الرائدة والمميزة في الصناعة عربات التزلج على الجليد Ski-Doo و Lynx ، والمركبات المائية Sea-Doo ، ومركبات Can-Am على الطرق الوعرة والطرق الممهدة، و Alumacraft ، و Manitou ، و Quintrex ، و Stacer و Savage ، وأنظمة الدفع البحرية Rotax أيضًا كمحركات Rotax للعربات والدراجات النارية والطائرات الترفيهية. كما إننا نكمل خطوط منتجاتنا مع قطع الغيار والملحقات وأعمال الملابس المخصصة لتعزيز تجربة الركوب بشكل كامل. من خلال مبيعات سنوية تبلغ 6.0 مليار دولار كندي من أكثر من 130 دولة، تتكون قوتنا العاملة العالمية من حوالي 14,500 شخص يتمتعون بالدفع والخبرة.

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تعد Ski-Doo و Lynx و Sea-Doo و Can-Am و Rotax و Evinrude و Manitou و Alumacraft و Quintrex و Stacer و Savage وشعار شركة BRP علامات تجارية مملوكة لشركة Bombardier Recreational Products Inc . أو الشركات التابعة لها. على أن تكون باقي العلامات التجارية ملك لمالكيهم المختصين.

بريان مانينغ، رئيس العلاقات العامة للمستهلكين العالميين، هاتف: +1 913-424-9709 | brian.manning@brp.com ، media@brp.com

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