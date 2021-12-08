‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: شين هايشونج رئيس مجموعة وسائل الإعلام الصينية: الديمقراطية الشاملة المُطبقة في الصين تجلب السعادة

بكين، 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — يُعد النظام الديمقراطي لأي دولة متجذرًا بعمق في تاريخها وثقافتها وتقاليدها، وبالتالي، لا يوجد نموذج ديمقراطي “واحد يناسب الجميع”.

أدلى شين هايشونج – رئيس مجموعة وسائل الإعلام الصينية (CMG) – بتصريحاته في المنتدى الدولي المعني بالديمقراطية: القيم الإنسانية المشتركة الذي عُقِد يوم السبت.

حضر المنتدى الذي عُقِد في بكين أكثر من 500 فرد من كبار السياسيين والباحثين القادمين من أكثر من 120 دولة ومنطقة و20 منظمة دولية.

وقد ذكر شين أن الديمقراطية الشعبية الشاملة المُطبقة في الصين تمنح الشعب الصيني شعورًا بالسعادة والإنجاز، فقد ساعدت 1.4 مليار شخص في التخلص من الفقر المدقع، ووضعت جائحة كوفيد-19 تحت السيطرة.

وجاء على لسان شين أن الشعب هو الكيان الوحيد المنوط له الحكم على الديمقراطية المُطبقة في بلده، ويجب الاستعانة بالديمقراطية الحقيقية لتحسين مستوى رفاهية الشعب.

ومن ناحية أخرى، فقد انتقد ما تقوم به الولايات المتحدة حيث أنها تفرض النظام الديمقراطي الخاص بها على بلاد أخرى بدون أي مراعاة للاختلافات الثقافية والتاريخية التي تتميز بها هذه البلاد.

وعلق شين قائلًا أن هذا التصرف جلب الاضطرابات الاقتصادية والكوارث الإنسانية إلى السكان المحليين.

كما ذكر شين أن أعمال الشغب التي أُثيرت في كابيتول الولايات المتحدة في أوائل شهر يناير، وانسحاب واشنطن المتسرع من أفغانستان، وتسجيل الدولة لعدد وفيات مرتفع خلال جائحة كوفيد-19 أثبتت أن النظام الديمقراطي الأمريكي به خلل خطير.

وإذ يُلاحظ أن تغطية شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) للأحداث الواقعة في أفغانستان أظهرت للعالم الوضع الحقيقي الذي تمر به الدولة، وتعهد شين بأن تستمر مجموعة وسائل الإعلام الصينية في تحمل مسؤوليتها كمنبر إعلامي دولي رئيسي معني بنشر الحقيقة ومشاركة الأحداث الديمقراطية في الصين.

وأضاف شين قائلًا نحن نؤمن بقوة العدالة، وسنلتزم بنشر الوعي الديمقراطي الموضوعي العادل.

كما تعهد بالعمل بنشاط لإنشاء بيئة صحية للرأي العام العالمي وتعزيز عمليات التبادل بين مختلف الحضارات لبناء مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية.

أما شي فيوشان – رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية – ذكر أن الديمقراطية ظاهرة ملموسة دائمة التطور، وبما أن الديمقراطية متعمقة الجذور في التاريخ والثقافة، فإنها تتخذ العديد من الأشكال وتتطور حسب المسارات التي حددتها الشعوب لها بالاستناد إلى استكشافاتهم وابتكاراتهم.

وجاء على لسان يوكيو هاتوياما – رئيس وزراء اليابان السابق – أنه يجب على الولايات المتحدة التركيز على القيم المشتركة في المجتمع الدولي وتجنب الصفقات الخاسرة في العلاقات الدولية بدلًا من المبالغة في التأكيد على قيمها.

أما كينيث إم كوين – سفير الولايات المتحدة السابق في كمبوديا – فيأمل أن يعمل كل من الصين والولايات المتحدة معًا لتعزيز الديمقراطية من خلال التعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف بموجب الإطار الذي حددته الأمم المتحدة (UN).

https://news.cgtn.com/news/ 2021-12-04/CMG-president-Shen- Haixiong-speaks-at- International-Forum-on- Democracy-15J7B5etyKY/index. html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=dB8gnnMtAFg