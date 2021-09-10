‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): تعزيز التعاون بين الصين والمملكة المتحدة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي

بكين، 10 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعربت الصين والمملكة المتحدة عن استعدادهما لتعزيز الحوار والتعاون في معالجة تغير المناخ العالمي وتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل بشأن تغير المناخ والقمة العالمية للتنوع البيولوجي.

قدم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، وألوك شارما الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (COP26)، التأكيد خلال اجتماع بالفيديو يوم الثلاثاء.

أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (COP26) سيعقد في جلاسكو، في اسكتلندا، في شهر نوفمبر، بينما سيعقد الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15) في مدينة كونمينغ جنوب الصين عبر الإنترنت في أكتوبر 2021 وعلى أرض الواقع في أكتوبر 2022.

وأكد هان أن التضامن والتعاون العالميين ضروريان لمواجهة تغير المناخ.

وأعرب هان عن توقعاته بشأن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (COP26)، وأمله في أن يرسل مؤتمر المناخ إشارة سياسية قوية لدعم التعددية بحزم، ولضمان احترام القواعد المتعددة الأطراف وتعزيز الإجراءات. وأشار أيضًا إلى توقعاته بأن يقوم مندوبو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 (COP26) بتحويل الأهداف المناخية إلى سياسات وإجراءات محددة، آملًا في استكمال المفاوضات للوفاء باتفاقية باريس.

وأشار هان إلى أن البلدين حافظا على تعاون جيد في التعامل مع تغير المناخ، ووضعا أهدافًا أقوى لخفض انبعاثات الكربون للوفاء بحياد الكربون، ودعا الجانبين أيضًا إلى استغلال مزاياهما وتعزيز الحوار المتعلق بتغير المناخ.

وقال هان إن الصين، التي تتولى رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لتعزيز نجاح المؤتمرين.

وأشاد شارما بجهود الصين في معالجة تغير المناخ، وقال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى توسيع التبادل والتعاون في مجالات مثل مجال تمويل المناخ والطاقة وتجارة الكربون، وأنها على استعداد لتعزيز الحوار والتنسيق مع الصين لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمري COP26 وCOP15.

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