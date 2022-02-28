‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حلّ الأزمة عبر المفاوضات

تحدّث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة عبر الهاتف، وتبادلوا وجهات النّظر حول الوضع في أوكرانيا.

وقد أعرب الرئيس الصيني بوضوح عن دعم الصين لروسيا في حل الأزمة من خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

موقف الصين ثابت تجاه الأزمة الأوكرانية

وفي خلال المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الجمعة، أخبر الرئيس شي الرئيس بوتين أن الصين تُحدّد موقفها من الأزمة الأوكرانية وفقًا لوجهة نظر موضوعية مجرّدة.

كما أشار شي إلى أن الصين متمسّكة منذ فترة طويلة بالموقف الأساسي المتمثّل في احترام سيادة جميع البلدان وسلامة أراضيها والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجدّدت الصين مؤخّرًا دعوتها لجميع الأطراف المشاركة في الأزمة الأوكرانية بممارسة ضبط النفس لتجنّب تصاعد حدّة التوتّر والأعمال المناوئة التي تزيد من اشتعال الحرب.

ووفقًا لما أوضحته المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينيّة، هوا تشون يونغ، فيما يتعلّق بالقضايا الإقليمية الساخنة، فإن الصين ملتزمة ولا زالت بتعزيز السلام وتشجيع إجراء المفاوضات ولعب دور بنّاء في السّعي إلى حل سلمي لمثل هذه القضايا.

نرفض عقلية الحرب الباردة

وقد قال الرئيس شي في مكالمة يوم الجمعة “من الضروري أن نرفض عقلية الحرب البارد، ونتعامل بجديّة مع المخاوف الأمنية المنطقية لدى جميع البلدان ونحترمها وكذلك التوصّل إلى آلية أمنية أوروبية تتّسم بالتوازن والفعالية والاستدامة عبر المفاوضات.”

وأضاف أن الصين على استعداد على العمل مع باقي أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والتمسّك بحماية النظام الدولي القائم وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي المستند إلى القانون الدولي.

كما شدّد الرئيس شي، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 16 فبراير، على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالتوجّه العام نحو الحلّ السياسي، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المنابر المتعدّدة الأطراف، والسعي نحو تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والمشاورات.

وأعرب الرئيس بوتين خلال محادثته مع الرئيس شي عن استعداد روسيا إلى إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني. كذلك، أعلن الكرملين في وقت لاحق أن موسكو على استعداد إلى إرسال وفد إلى العاصمة البلاروسية، مينسك، لإجراء محادثات مع أوكرانيا.