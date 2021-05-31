‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تستعد الصين لتطوير العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز بشكل أكبر على الاعتماد على الذات

بكين، 31 مايو 2021 /PRNewswire/ — منذ أسبوعين تقريبًا، نجحت الصين في أول هبوط لها على المريخ، مما جذب انتباه العالم إلى معلم مهم في استكشاف الصين للفضاء.

وقد سُلط الضوء مرة أخرى، يوم الجمعة، على العلوم والتكنولوجيا كدعم استراتيجي للتنمية الوطنية، والتركيز على الاكتفاء الذاتي والابتكار، في خارطة طريق التنمية بالبلاد مع مؤتمر المؤتمر الوطني العاشر للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا في بكين.

الاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي والاعتماد على الذات

وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته أمام الاجتماع الذي حضره حوالي 3,000 شخص، إن هناك حاجة إلى تسريع الجهود لبناء الصين لتصبح دولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا وتحقيق الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا والاكتفاء الذاتي على مستويات أعلى.

وفي إشارة إلى أهمية تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية، فقد شدد الرئيس شي على بناء نظام علم وتكنولوجيا حديث مع اتحادات الابتكار التي تقودها الشركات الرائدة، بدعم من الجامعات والمؤسسات، وكيانات الابتكار المنسقة.

كما أشار إلى أنه من الضروري تحفيز حل المشكلات في المهام العلمية التقنية الرئيسية، واستهداف المشكلات الأكثر إلحاحًا والعاجلة، والانطلاق من احتياجات البلاد الفورية وطويلة الأجل.

وأضاف أن البحوث الأساسية والأصلية ضرورية لتوسيع آفاق معرفية جديدة.

وفي هذا الصدد، ينعكس سعي الصين لتحقيق الاستقلال في الابتكار العلمي في إنجازاتها المختلفة، بما في ذلك نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية (Beidou)، واستكشاف الفضاء بما في ذلك مسبار القمر والمريخ، وبناء محطة الفضاء الصينية الخاصة، والغواصة المأهولة في أعماق البحار Fendouzhe. كما طورت الدولة تقنيات السكك الحديدية عالية السرعة وتقنيات الاتصالات 5G والذكاء الاصطناعي.

كما شدد الرئيس شي على دور المعامل الوطنية ومؤسسات البحث العلمي وجامعات الأبحاث رفيعة المستوى والمؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، داعيا إياها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية والرئيسية والسعي لحل المشكلات العلمية والتكنولوجية الكبرى التي تؤثر على التنمية الشاملة للصين ومصالحها طويلة الأجل.

وأعلن الرئيس شي إنه من المهم الجهود المبذولة في تنمية الكوادر العلمية والتكنولوجية المتميزة ذات التأثير العالمي، ودعم عدد من فرق الابتكار بشكل مطرد، وتدريب المزيد من الموظفين الفنيين والمهرة ذوي الجودة العالية.

استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار

أكد الرئيس شي على أهمية الابتكار في السعي لتطوير وتشكيل مزايا التنمية الجديدة المذكورة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035.

في عام 2016، حددت الحكومة الصينية هدفًا لجعل الصين واحدة من أكثر البلدان إبداعًا بحلول عام 2020 ومبتكرًا رائدًا بحلول عام 2030، فضلاً عن قوة عالمية رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049.

كما صرح الرئيس شي إن هناك حاجة إلى بذل جهود لتعميق إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا وتشكيل نظام أساسي يدعم الابتكار الشامل، مضيفا أنه ينبغي إعطاء الدور الكامل للدولة كمنظم للابتكارات العلمية والتكنولوجية الكبرى. .

وأشار الرئيس شي إلى أنه ينبغي للأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، باعتبارهما قوتين علميتين وتكنولوجيتين إستراتيجيتين وطنيتين، لعب دور قيادي، مضيفا أن الرابطة الصينية للعلوم والتكنولوجيا يجب أن تتحمل مسؤولية الجسر بين الحكومة و العاملين العلميين والتكنولوجيين.

ودعا إلى بذل جهود للمشاركة بعمق في الحوكمة العلمية والتكنولوجية العالمية في مجالات مثل الصحة العامة وتغير المناخ، وجعل العلوم والتكنولوجيا الصينية تساهم بشكل أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

كما أعرب الرئيس الصيني عن تحياته للعاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد قبل اليوم الوطني لعمال العلوم والتكنولوجيا في الصين، الذي يصادف 30 مايو.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-28/Xi-Jinping- stresses-sci-tech-self- strengthening-at-higher- levels-10Dr6N2aiu4/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=zaobFI65lRE