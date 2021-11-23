‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يركز البرنامج الخاص “InnoBay 2021” على ديناميكية الابتكار في منطقة الخليج الكبرى

بكين, 23/نوفمبر/2021 PRNewswire// — برزت منطقة خليج الكبرى التي تضم هونج كونج، وماكاو، وتسع مدن في مقاطعة قوانجدونج كأحد الأسباب الأساسية للابتكار التكنولوجي في الصين. ولزيادة إطلاق إمكانات التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة، عقدت كلا من شبكة تلفزيون الصين GGTN، وHong Kong X Foundation– وهي منظمة خيرية تابعة ل Sequoia China برنامجًا خاصًا “InnoBay 2021” في 22/نوفمبر.

تبادل صناع السياسات ورجال الأعمال والخبراء وجهات النظر بشأن الابتكار وتطوير التكنولوجيا في هونج كونج فيما يتعلق بمنطقة الخليج الكبرى، إلى جانب الإجراءات اللازمة لزيادة الاستفادة من المزايا لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

وياتي من بين المتحدثين البارزين ليونج تشون ينج، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والرئيس التنفيذي السابق لهونج كونج، إلى جانب الزعيم الحالي كاري لام. أعرب كلاهما عن أملهما في جعل هونج كونج مركزً للابتكار الدولي ، والتكنولوجيا حول العالم.

في غضون ذلك، تبادل شين هايشيونج، نائب وزير وزارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ورئيس مجموعة الصين الإعلامية الرؤى المستمدة من خبراته العملية الشخصية في المنطقة، وقدم اقتراحات بشأن الطريق نحو المستقبل.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-11-22/-InnoBay-2021- special-program-focuses-on- GBA-s-innovation-dynamism- 15oJyFqQg7K/index.html

الفيديو- https://www.youtube. com/watch?v=n52-QkVEzdU

الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1694068/ image_1.jpg