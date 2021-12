‫شراكة بين (KLD) و(Edcast) لتقديم حلول تدريبية مدمجة ومبتكرة إلى القطاعين العام والخاص 

ومن المقرر أن تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين قدرات المنشآت؛ من خلال تقديم المحتوى الغني الذي توفره”KLD” مدمجًا بمنظومة التعليم المتكاملة المقدمة من EdCast لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة والإنتاجية والتي تؤثر بشكل مباشر في الإدارة المؤسسية لرأس المال البشري.

وتُفضي الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى توسيع نطاق وجودهما في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطورًا متسارعًا في بيئة أعمالها واتجاهاتها الاقتصادية.

وستوفر شركة الأصول للتدريب”KLD” برامجها التدريبية الافتراضية الفعّالة، من خلال مكتبتها الغنية بالمحتوى التعليمي المتوافق مع منظومة التعليم الموحدة على منصة EdCast، وهو ما سيًعظِّم من استفادة المتعلمين من خلال الاستكشاف والمشاركة والتوصيات التشاركية.

وأشار الطرفان في البيان الصحفي الصادر عنهما، إلى أن الشراكة بينهما تهدف إلى سدّ الفجوة المعرفية والمهارية الآخذة في الاتساع، والتي باتت تؤثر في إنتاجية وكفاءة مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء في منطقة الشرق الأوسط، وذكرا أن الهدف الأسمى لهما هو التركيز على تأسيس وبناء الجيل القادم من حيث الخبرة التعليمية والمحتوى المهاري المتخصص الذي سيقدم باللغتين العربية والإنجليزية، والقائم على استراتيجية “غَرَض التعلّم”، وذلك من أجل تحقيق الأثر التعليمي الكبير لكل من المتدرّبين والمؤسسات معًا، وهو ما يسهم في بناء “القوة العاملة” المستقبلية.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال مايانك باندي نائب الرئيس، لحلول وشراكات الشركات، في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا لدىEdCast “: إننا متحمسون لشراكتنا مع شركة الأصول للتدريب “KLD“، لأن هدفنا المشترك هو تعزيز وصول المتدرّبين عبر الأجهزة وتطبيقات العمل إلى خيارات المحتوى المناسب لهم من حيث تطوير مهاراتهم أو إعادة تشكيلها من جديد وفق المتغيرات السوقية”.

وذكر المستشار مناجي زمخشري، رئيس مجلس إدارة شركة الأصول للتدريب “KLD“، معلقاً على الشراكة: “إن شركة الأصول للتدريب “KLD” تفخر بأن تؤدي واجبها المجتمعي تجاه المتدرّبين في الشرق الأوسط بتكاملها مع حلول “EdCast” التكنولوجية لتقديم محتوياتها التدريبية في أفضل القوالب والممارسات التي تجعل أنشطة التدريب تفاعلية وشيقة.

وأضاف:” أن مهمتنا الاجتماعية تتمثل في رفع مستوى مهارات الأفراد بالإضافة إلى إعادة تشكيلها؛ لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم بما ينعكس على ازدهار المنطقة الاقتصادي، وهو الهدف من بناء هذه الشراكة المتميزة والمثمرة على حد سواء”.

ABOUT EDCAST

EdCast offers a unified talent experience platform designed to enable end-to-end employee journeys spanning learning, skilling, and career mobility. Its award-winning platform is used internationally by organizations ranging from large Global 2000 companies to small businesses and governments.

With EdCast’s platforms, businesses are able to attract, develop and retain a high-performance and future-ready workforce. EdCast’s offerings include its Talent Experience Platform, Spark for SMBs, Content Strategy & Solutions, and MyGuide Digital Adoption Platform. EdCast is recognized as a Technology Pioneer by the World Economic Forum.

For additional information, visit www.edcast.com or follow us on Twitter @EdCast.

ABOUT KLD

KLD is a training and professional development company which specializes in offering blended and fully digitized training solutions for both common training needs as well as sector specific training needs. KLD provides its clients with the ability to train at scale, with an enhanced training experience that achieves the learning objectives for the target audience across geographies. KLD has strong partnerships with global and national providers with different specialties to complement its offering for the wider human capital development needs.

For additional information, visit https://kldera.com



