‫شركاء مجلس الماس الطبيعي مع المجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة ومجلس المجوهرات المختص يعلنون عن حملة “شكرًا لك على أية حال”

~ تسلط الحملة الضوء على التزام الصناعة المستمر منذ عقود نحو الاستدامة ~

– رابط الموقع الحملة: – naturaldiamonds.com/in/ thankyou

MUMBAI، India، 22 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – اشترك مجلس الماس الطبيعي (NDC) مع المجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة (GJEPC) ومجلس المجوهرات المختص (RJC) في حملتهم العالمية – بعنوان “شكرا لك على أية حال”. يعد المجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة الذى أنشأته وزارة التجارة بحكومة الهند فى عام 1966 واحدًا من عدة مجالس لترويج الصادرات (EPCs) أطلقتها الحكومة الهندية لتعزيز قوة الصادرات فى البلاد. يعتبر مجلس المجوهرات المختص (RJC) هيئة رائدة في مجال قواعد السلوك والاستدامة في صناعة المجوهرات والساعات العالمية. وتصل الحملة إلى المستهلكين الذين يريدون الآن أكثر من أي وقت مضى معرفة من أين تأتي منتجاتهم وتأثير مشترياتهم على البلدان المنتجة والمجتمعات المحلية.

وتهدف الحملة إلى تقديم الشكر للمستهلكين والصناعة على حد سواء لكونهم جزءًا من رحلة صناعة الماس الطبيعي من خلال تسليط الضوء على نهج “فعل الخير” الذي تبناه القطاع. وتتميز الحملة متعددة القنوات بمجموعة متنوعة من حقائق الاستدامة الجذابة حول صناعة الماس الطبيعي، وتسلط الضوء على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية على حد سواء. وستظهر سلسلة العمليات التنفيذية الإبداعية المتعددة لأول مرة عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس الماس الطبيعي، من خلال تخصيص صفحة على موقع مجلس الماس الطبيعي فقط.

وقالت ريتشا سينغ، العضو المنتدب لمجلس الماس الطبيعي – في الهند والشرق الأوسط: “الاستدامة ليست اتجاهًا بل هي رحلة للعلامات التجارية ولقطاع الماس الطبيعي، فقد كانت دائمًا في صميم جميع مساعينا. وتعكس هذه الحملة الأمور الطيبة التي حققتها صناعة الماس الحديثة إلى جانب المجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة من أجل المجتمعات المحلية والأفراد المرتبطين بصناعة الماس بشكل مباشر وغير مباشر. وبذلك، نريد من كل عميل أن يفخر كون مشترياته قد أثرت على حياة الناس في جميع أنحاء العالم بشكل إيجابي وأن نشكرهم على مشاركتهم في الرحلة”.

وقال كولن شاه، رئيس مجلس إدارة المجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة: “من أجل تحقيق الاستدامة على المدى الطويل في صناعتنا، نحتاج إلى تبني نهج متكامل. فالتعاون مع مجلس الماس الطبيعي يحقق ذلك تمامًا، من خلال تسليط الضوء على المساهمات المقدمة والاعتراف بالدور الحيوي للتجارة في الجمع بين أفراد المجتمع، والتأثير على حياتهم وإحداث فارق حقيقي. وقد اتخذ القطاع دائمًا نهج “فعل الخير” وسنواصل القيام بذلك في المستقبل”.

وذكرت إيريس فان دير فيكين، المدير التنفيذي لمجلس المجوهرات المختص، “يبحث المستهلكون عن هدف ويريدون معرفة ما إذا كانت الشركة التي يشترون منها تتمتع بقيم قوية وأنظمة إدارة متينة تدمج الاستدامة في صميم عملياتهم. تمنح شهادة مجلس المجوهرات المختص هذا الضمان للآخرين”.

يمكن لتجار التجزئة وشركاء الصناعة التعاون في هذه الحملة من خلال عرض إبداعات الاستدامة التي بدأها مجلس الماس الطبيعي، والمجلس الترويجي لتصدير المجوهرات الكريمة ومجلس المجوهرات المختص. كما يمكن استخدام ضمانات الحملة من خلال تكييف الرسالة الإبداعية وفقًا لمساهماتهم المحلية في هذا المجال.

نبذة عن مجلس الماس الطبيعي:

يعزز مجلس الماس الطبيعي من جاذبية الماس من خلال نشر الاتجاهات السائدة وتبادل الموارد والمعلومات مع المستهلكين حول أروع السلع الفاخرة دائمة الجمال والطبيعية. كما يعمل مجلس الماس الطبيعي على دعم تكامل صناعة الماس الطبيعي، وتوفير الشفافية، والتوعية حول قواعد السلوك في هذا القطاع واستدامته وتقدمه.

روابط المراجع:

الموقع – www.naturaldiamonds. com

انستجرام – @onlynaturaldiamonds_in – https://www.instagram.com/ onlynaturaldiamonds_in/?hl=en

YT@onlynaturaldiamondsIN – https://www.youtube.com/ channel/ UCZzPdS4CoBGICsi2oMG7xnQ

للتواصل الإعلامي:

شوبانجي شاتورفيدي

shubhangi.chaturvedi@ pitchforkpartners.com

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الشعار: https://mma. prnewswire.com/media/1713292/ NDC_Logo.jpg