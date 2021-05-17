‫شركة إنفوداس تصدر الحل العابر للمجال الإنترنتي التكتيكي COMP-LAND للارتباطية العالية الأمان في البيئات الشديدة

كولون، ألمانيا, 17 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — من أجل دعم القيادة والسيطرة المشتركة على جميع المجالات (JADC2) وتمكين ساحة المعركة على الحافة التكتيكية، طورت إنفوداس سلسلة COMP-LAND بناءً على مجموعة حلول SDoT (تحول المجال الآمن) السري عبر النطاقات المعتمدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وألمانيا. وعليه، لم تعد الحرارة أو الغبار أو الطين أو الارتفاع أو الصدمة تحد من اتصال الدبابات أو ناقلات الجند المدرعة أو أنظمة الدفاع الجوي بالشبكات الإلكترونية ومستويات التصنيف التي كانت ستبقى منفصلة لولا هذه البرمجية.

يعتبر التبادل السريع والمسيطر عليه للبيانات من البيانات غير السرية إلى السرية بين أجهزة الاستشعار والمستجيبات ومراكز القيادة والتحكم أو بيئات الحوسبة السحابية أو التحالفات العسكرية من أي منصة مضاعفة للقوة العسكرية المستقبلية. فهو يسمح بتحسين أوقات الاستجابة، أو توفير النطاق الترددي أو المساحة الضيقة في المركبات من خلال ربط حتى المنصات العسكرية القديمة بقدرات الحوسبة والتخزين الموزعة أو مباشرة مع المستخدمين في نفس المهمة على مستويات تصنيف مختلفة. تتوفر البرمجية الثنائية الاتجاه SDoT Security Gateway Express والأحادية الاتجاه SDoT Diode للعمل في بيئات شديدة كحل تكتيكي متعدد المجالات في حجمين مؤهلين لتحمل البيئات القاسية في العربات وأنظمة التسليح.

تدعم برمجية COMP-LAND لتحول المجال الآمن بروتوكولات TCP و UDP و HTTP/Sو SMTP/S وتقوم بتصفية أنواع بيانات متعددة مثل JREAP أو JSON أو XML أو ASCA أو ASTERIX أو NMEA أو Jchat / XMPP أو DIS أو HLA أو ADatP3 . تلبي جميع عناصر عائلة منتجات انتقال المجال الآمن لـ SDoT متطلبات أمان المعلومات الصارمة لأمان الأجهزة والبرامج على مستوى السري وأدنى من مستوى التشغيل البيني. </106 ويتم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا بشفافية كاملة في سلسلة التوريد. يتم إدراج منتجات SDoT في كتالوغ منتجات ضمان المعلومات لحلف الناتو ويتم التحكم في تصديرها ولكنها غير خاضعة لقوانين تبادل الأسلحة الدولية.

“البيانات هي أساس شبكة المهمة الموحدة لناتو وتقوم برمجية COMP-LAND بتمكين مصنعي دفاعاتنا واستخباراتنا ومعداتنا العسكرية على التركيز على ربط النقاط معا بدلا من اتباع فصل الشبكات القديمة”، كما قال الدكتور ألكزاندر شيلونغ، نائب الرئيس للأعمال العالمية. “قد تكون التكنولوجيا أيضًا ذات أهمية لمزودي البنية التحتية الحيوية الذين يواجهون تحديات الأمن السيبراني لاتصالات تكنولوجيا المعلومات / التكنولوجيا التشغيلية في المواقع المتقشفة.”

حول إنفوداس – اتصل أكثر. كن آمنا.

إنفوداس هي شركة مستقلة مملوكة عائليا تأسست في العام 1974 في ألمانيا. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة عبر النطاقات على أساس مبادئ الأمن حسب التصميم وتوفر الأمن السيبراني واستشارات تكنولوجيا المعلومات للعملاء الحكوميين والدفاعيين والتجاريين. تم اعتماد حلول مجموعة منتجات إنفوداس المتداخلة المجالات (بوابة أمن SDoT، صمام بيانات برمجية SDoT ، وخدمة وضع العلامات PATCH.works ،) وهي حاصلة على مستوى “السري” في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي مدرجة في كتالوغ ضمان معلومات الناتو. على مدار السنوات العشر الماضية، تم استخدام منتجات SDoT في أصعب البيئات ذات المهام الحرجة حول العالم. تم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا وفقًا لمبدأ الأمن حسب التصميم وشفافية سلسلة التوريد.

· الموقع الإلكتروني

· لنكدن

· تويتر </227

صورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1510712/INFODAS_SDoT_ COMP_LAND.jpg