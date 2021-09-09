‫شركة بتروناس تنضم لجناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك رئيسي

تتوافق مشاركة شركة الطاقة الوطنية على أكمل وجه مع مسألة “تحفيز الاستدامة” التي يتناولها الجناح نظرًا لطموحها إلى أن تصبح شريكًا منفتحًا في مجال الطاقة والحلول.

حيث أن تغير المناخ أصبح أحد أهم أولويات المجتمع العالمي، يعد إكسبو 2020 دبي منصة جيدة لشركة بتروناس لعرض تطلعاتها في مجال الاستدامة وخارطة الطريق نحو الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول عام 2050.

سوف تشارك 192 دولة ومنظمة في معرض إكسبو العالمي تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”. وتهدف هذه الفعالية الخماسية الضخمة إلى تعزيز التعاون العالمي والابتكار والتطوير التكنولوجي والتقدم البشري والتعليم؛ وسوف تُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

قال شمس البحر محمد نور، الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزي، “يعد الزخم المتزايد الذي يدفعنا للانتقال إلى خفض الانبعاثات الكربونية أمرًا حتميًا، ونفخر بأن لدينا أحد أكثر العلامات التجارية المحلية نجاحًا في ماليزيا- بتروناس- لتصبح جزءًا من تمثيل ماليزيا في معرض إكسبو العالمي. في الواقع، أدت إنجازات شركة بتروناس على مر السنين والتزامها بالمساعدة في تشكيل العمل المناخي خارج نطاق تأثيرها المباشر إلى تعزيز مصداقية الأمة في الاستدامة”.

وأضاف قائلًا أنه يجب على الشركات أداء ما هو أكثر من ذلك في سبيل المساعدة في بناء مستقبل خال من الكربون للجميع وأنه متفائل بأن الشراكات القوية سوف تساعد في تقدم العالم نحو مستقبل أكثر ترشيدًا للطاقة للجميع.

تشارك ماليزيا في إكسبو 2020 دبي بقيادة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار معمركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزيبصفتهما الوكالة المنفذة.

قال تينجكو محمد توفيق، رئيس شركة بتروناس والرئيس التنفيذي للمجموعة، “تمنحنا شراكتنا مع جناح ماليزيا فرصة لعرض التزام شركة بتروناس ونهجها المتكامل نحو الاستدامة. ونتبنى الحاجة إلى رسم مسار أكثر استدامة للمضي قدمًا، وتحفيز عملية نضج ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمةبالإضافة إلى الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول عام 2050″.

“سوف نواصل جهودنا للحفاظ على تميزنا التشغيلي ولإنشاء شراكات مبتكرة يمكننا من خلالها إيجاد حلول طاقة نظيفة للتقدم نحو بناء مستقبل خال من الكربون للجميع.”

سوف يُخصص لشركة بتروناس منطقة عرض لمدة ستة أشهر داخل الجناح مع تميز هذه المنطقة بعرض رسومي ثلاثي الأبعاد حول رحلتها نحو الاستدامة ومشاريعها في مجال الطاقة الجديدة والحلول المبتكرة. سوف يستمر عرض الرسوم المتحركة المذهلة في مكعب معلق عملاق كميزة دائمة طوال مدة إكسبو 2020 دبي. ويهدف هذا المعرض إلى إيحاء الزائرين برؤية شركة الطاقة لمستقبل أفضل من خلال تقنياتها المبتكرة لتوفير إمكانية استخدام طاقة أنظف وآمنة ومستدامة بأسعار معقولة للجميع.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن تشارك الشركة في حلقات النقاش واجتماعات العمل مع كبار الشخصيات الأجنبية وقادة الأعمال في الجناح بينما تشارك كذلك في منتديات القيادة الفكرية.

وأضاف شمس البحر قائلًا “إن مشاركة شركة بتروناس كشريك رئيسي تحفزنا على بذل المزيد من الجهود لتشجيع الشركات الماليزية الأخرى على الاستفادة من إكسبو 2020 لبناء رؤية علاماتها التجارية على منصة عالمية”. و”أثناء توفير سبيل للشركات للانضمام إلى المحادثة، كان هدفنا أيضًا ارتقاء ماليزيا إلى مركز استثماري مستدام ومستعد للمستقبل وملتزم بتحسين أساليب أدائنا للأعمال اليومية”.

اتخذ تصميم جناح ماليزيا شكل “مظلة الغابات المطيرة”. وتتضمن الأقسام المختلفة بالجناح عروض ومعروضات دائمة تعكس التزام ماليزيا الفريد والمخلص نحو التنمية المستدامة.

سوف يستضيف الجناح برامج رئيسية حول التجارة والأعمال التجارية لتغطية أكثر من 10 قطاعات صناعية، وتتضمن التعليم، والشباب وريادة الأعمال التقنية، والتجارة، والصناعة 4.0 والتصنيع الذكي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة والمياه، والزراعة المستدامة والسلع الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة والثقافة، والطاقة، والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة الحلال والتمويل الإسلامي .

يُعتزم افتتاح إكسبو 2020 رسميًا في 1 أكتوبر 2021. وسوف تُتاح الفرصة للماليزيين لزيارة الجناح عبر منصة افتراضية سوف يُعلن عنها لاحقًا.

نبذة عن الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي

سوف تشارك ماليزيا من بين 192 دولة في إكسبو 2020 دبي المقرر انعقاده اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وسوف يصبح معرض اكسبو العالمي المعتزم إقامته تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقل” الأول من نوعه في مجال المعارض التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تم بناء جناح ماليزيا ذاتيًا ويتخذ صورة مظلة الغابات المطيرة، كما أنه يصور فكرة “تحفيز الاستدامة” لتجسيد التزام الأمة ونهجها تجاه التنمية المستدام إنه جناح خالٍ من صافي الانبعاثات الكربونية.

سوف تشمل أنشطة ماليزيا خلال معرض اكسبو عروض دائمة ومعارض ومحادثات مالية ومؤتمرات قمة ومنتديات وعروض ثقافية وعروض توضيحية و26 برنامج عمل وبرنامج تجاري أسبوعي رئيسي. وتقع مسؤولية إدارة ودعم أسابيع العمل على 21 وزارة و69 وكالة و5 حكومات مع مشاركة أكثر من 200 شركة بصفتهم مندوبين أعمال.

تترأس وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشاركة ماليزيا في هذه الفعالية الضخمة، ويعد مركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزي هو الوكالة المنفذة.

نبذة عن مركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزي

يعد مركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزي وكالة تابعة لوزارة البيئة والمياه ويغطي نطاقه النمو الأخضر وتغير المناخ ونمط الحياة المستدام.

ثمة ثلاث سياسات وطنية- سياسة التكنولوجيا الخضراء الوطنية، والسياسة الوطنية لتغير المناخ والخطة الرئيسية للتكنولوجيا الخضراء- تحدد دور مركز التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزي كمحفز للنمو الاقتصادي الأخضر.

أدوارها الأساسية الثلاثة هي:

c تعميم الاقتصاد الأخضر من خلال برامج التوسع في المنتجات والخدمات الخضراء مثل برنامج اعتماد علامة MyHIJAU وبرنامج تمويل التكنولوجيا الخضراء والحوافز الضريبية للتكنولوجيا الخضراء، أي الإعفاء من ضريبة الدخل الأخضر والإعفاء الضريبي على الاستثمار الأخضر بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب وتنمية رأس المال البشري.

c تحفيز إجراءات الحد من آثار تغير المناخ مثل الدعوة إلى ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج خفض انبعاثات الكربون في المدن ومبادرات التنقل المنخفض الكربون.

c إتباع نمط حياة أخضر من خلال برامج الدعاية والتوعية في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص عبر منصات عالمية مثل المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا الخضراء والمنتجات البيئية في ماليزيا وغير ذلك من البرامج العامة.