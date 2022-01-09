‫شركة بيجو تحدّد موعد حفل جوائزها «جالا» لعام 2022 لتكريم صانعي المحتوى المتميّزين والتعريف بمستقبل العالم الافتراضي

سنغافورة، 9 يناير 2022 /PRNewswire/ — تعتزم شركة «بيجو تكنولوجي»، وهي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا في العالم، تنظيم حفل جوائزها السنوي الثالث «جالا» لتكريم صانعي المحتوى الأكثر تميّزًا في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، 14 يناير 2022 في تمام الساعة 8 مساءً (GMT +8)، وسيُبث الحفل عبر قناة «ميوزيك لايف هاوس» على منصة «بيجو لايف» (معرف الحساب: music).

في الفترة التي تسبق حفل جوائز «بيجو جالا»لعام 2022، سيتم استضافة رموز من الوسط الموسيقى من جميع أنحاء العالم للبث المباشر ودعم نجوم «بيجو»الصاعدين. استضاف النجم البوب الفرنسي كينجي جيراك والـ «DJ»الهولندي كوينتينو احتفالات ما قبل الحدث في أوروبا للمستخدمين الأوروبيين، وستضم أيضاً إلى هذه المجموعة الرائعة أداءً باهراً من الفنانة اللبنانية يارا خلال حفل «بيجو جالا» الأقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 9 يناير الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (6 مساءً بتوقيت غرينيتش). ستشارك أيضاً المغنية وكاتبة الأغاني جيسي جاي في عرض ملحمي ضمن بث مباشر مع صانع المحتوى الأمريكي “فلسطين” يوم 11 يناير.

ويُعقد حفل جوائز «بيجو جالا» لعام 2022 تحت شعار «بث أفضل… لمستقبل أفضل»؛ تعبيرًا عن التزام الشركة بتمكين ملايين الأفراد من الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لمنصتها للبث المباشر عبر الإنترنت. وكعادتها في كل عام، تحرص بيجو على تحديث مجموعة المشاهير الخاصّة بها في حفل جوائزها السنوي. وتكرّم صانعي المحتوى الذين أبدعوا في صنع المحتوى وحققوا نسب مشاهدات مرتفعة وتفاعلًا كبيرًا، وكذلك صانعي المحتوى الذين أحدثوا أثرًا في مجتمعاتهم من خلال التوظيف الهادف للبث المباشر خلال العام الماضي.

تستثمر «بيجو» -بوصفها شركة رائدة في تكنولوجيا الإنترنت- باستمرار في التقنيات المستقبلية مثل الرؤية الحاسوبية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزّز وغير ذلك من التقنيات. وستشهد هذه الأمسية الرائعة عرضًا افتراضيًا ثلاثي الأبعاد لشخصية بيجو لايف الكرتونية «داينو»، يتضمّن تقديم فكرة عامة للجماهير عن عالم «الميتافيرس» الافتراضي.

وقال مايك أونج، نائب رئيس شركة بيجو تكنولوجي: «إنّنا -في «بيجو» – نعمل باستمرار على تطوير تكنولوجيا البث عبر الإنترنت لتزويد المستخدمين بمنصة ذات إمكانيات متقدّمة ومبتكرة ليتمكّن المستخدمون من عرض مواهبهم وإبداعهم وإمكانياتهم على أفضل وجه. وبفضل ما توصلت إليه شركة بيجو من ابتكارات تكنولوجية، يستطيع صانعو المحتوى -عبر منصة «بيجو لايف» للبث المباشر عبر الإنترنت- من تقديم محتوى قيّم وهادف لجمهورهم ومشاهديهم. ويسرُّنا -في «بيجو» – إبراز الأفراد الذين لهم أثر إيجابي في مجتمعاتهم وتكريمهم والاحتفاء بهم.»

ستُكرّم «بيجو» في حفل توزيع الجوائز صانعي المحتوى من الأفراد والأسر الأكثر مشاهدة على المستويين الإقليمي والعالمي في عام 2021. وسيشهد حفل هذا العام منح جوائز لـ «السلطان خالد (معرف الحساب: ff_ffx)» لأفضل صنّاع محتوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم تكريم عائلة «فايز» كأفضل عائلة صانعي محتوى على مستوى نفس المنطقة. وستُمنح كل من إيمي وإوابيو من اليابان، وفانروبي من فيتنام جوائز أفضل صناع محتوى على «بيجو لايف» على مستوى العالم «Top Global Broadcasters» في تصنيف 2021. كما ستُمنح عائلة «بيج وين» اليابانية جائزة أفضل عائلة صناع محتوى على بيجو لايف على مستوى العالم «Top Global Family».

سيحصل كل فائز على كأس تقديرًا لإنجازاته، بالإضافة إلى مكافآت داخل تطبيق «بيجو لايف». كما ستُعرض صور الفائزين في أماكن بارزة في جميع أنحاء العالم، مثل اللوحات الإعلانية المتميّزة في ميدان (تايمز سكوير) في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدّة.

سيشارك في حفل «بيجو جالا» حوالي 100 صانع محتوى من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة بعروض متنوّعة عبر الإنترنت؛ من بينها عروض يوغا هوائية، وموسيقى تقليدية، وأوبرا، ورقصات «ترون»، ورقصات «كيبوب»، وعروض أزياء تنكرية، وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد عبر خاصّية «Virtual Live» أو البث الافتراضي (الخاصية التي طرحتها «بيجو لايف» مؤخرًا) في فقرة موسيقية افتراضية مع «ذا تويز» (وهو مغنٍ وكاتب أغاني شهير وموهوب من تايلاند) سيعيش معها المشاهدون في أجواء ممتعة للغاية.

وخلال هذا الحفل الافتراضي الممتع، ستُقدّم تذاكر للمشاركة في سحب للمصوّتين لنجومهم المفضّلين من صانعي المحتوى من الأفراد والأسر والمتنافسين في مسابقة «جلوري». وسيُمنح الفائزون في السحب أجهزة آيفون 13، ودمى ووسائد «داينو» كبيرة الحجم، ومجموعة متنوّعة من الهدايا الافتراضية المصمّمة خصيصًا لحفل جوائز «بيجو جالا».

يمكن مشاهدة أحدث إنجازات بيجو في العالم الافتراضي في حفلها السنوي القادم «جالا» عبر تطبيق «بيجو لايف» على: https://bigo.onelink.me/ 1168916328/GALA2022Music.

شعار شركة بيجو: https://mma.prnewswire. com/media/1555270/Bigo_Live_ Logo.jpg

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=1Dc4zTEt54w

الصورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1721512/Bigo_Awards_ Gala_2022.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1721513/Burj_Khalifa_ OOH_Campaign.jpg