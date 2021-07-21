‫شركة توكووكر تسرع نموها بتعيين تود نيلسن رئيسا تنفيذيا عالميا جديدا لها

by Web Desk

التعيين الجديد سيرسخ موقف توكووكر كمنصة معلومات مستهلكين رائدة

 نيويورك، 21 تموز/يوليو 2021 /PRNewswire/ — شركة  توكووكر, أعلنت، الشركة الرائدة في مجال معلومات المستهلك، اليوم عن تعيين تود نيلسن في منصب الرئيس التنفيذي العالمي الجديد. سيخلف نيلسن، صاحب رؤيا البرمجية كخدمة ومنصة البرمجيات، روبرت غلايسنر، الذي سيصبح رئيسًا لمجلس الإدارة وسيساعد في الإشراف على الانتقال الناجح.

نيلسن هو خبير محنك في الصناعة، معترف به عالميًا للمزيج من الرؤيا الإستراتيجية والقدرات التشغيلية لديه، وتطوير منصات رائدة في الصناعة.  في الآونة الأخيرة، كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فاينانشيال فورس.  وهو لديه عقود من الخبرة في أدوار قيادية في شركات مثل سيلز فورس وفيموير ومايكروسوفت، وهو معروف بقدرته على مساعدة الشركات على التوسع والنمو بشكل ملحوظ.

“لقد كنت دائمًا من دعاة التركيز على العملاء ومركزية العملاء – العلامات التجارية التي تستمع إلى عملائها، وتتكيف بسرعة مع احتياجاتهم، ستكون رائدة في السوق،” قال نيلسن. “واليوم، أصبحت الاستجابة للعملاء وفهمهم أكثر أهمية من أي وقت مضى،”

“عندما أتيحت لي الفرصة للعمل مع توكووكر،أضاف نيلسن، كنت متحمسًا لاغتنامها. تساعد توكووكر عملاءنا على فهم عملائهم والاقتراب منهم من خلال ترجمة معلومات المستهلكينلاتخاذ قرارات عمل قابلة للتنفيذ.”

خلال فترة عمل غلايسنر التي استمرت 10 سنوات، شهدت توكووكر نموًا هائلاً، حيث نمت من شركة صغيرة ناشئة إلى شركة عالمية تضم 500 موظف حول العالم.  وكان العام 2020 هو العام الذي بلور أهمية معلومات المستهلك، حيث اختارت أكثر من 800 علامة تجارية جديدة توكووكر لفهم عملائها بشكل أفضل.  وقد أدى ذلك إلى عام آخر ناجح،  مع نمو مذهل في الإيرادات بنسبة 38٪ على أساس سنوي، ونمو بنسبة 46٪ في عدد العملاء الشركاتيين.

“لقد كانت رحلة تطوير توكووكر إلى منصة معلومات المستهلك الرائدة ومساعدة عملائنا العالميين على فهم التغييرات غير العادية في سلوك المستهلك الرقمي والاستفادة منها رحلة مثيرة.” كما قال روبرت غلايسنر. “تود هو القائد المناسب لنقل الشركة إلى مستويات جديدة من حجم الأعمال والنمو، وأتطلع إلى العمل معه فيما يتولى سدة القيادة”.

 تتمثل مهمتي في البناء على أساس النمو والنجاح في توكووكر”، ، كما تابع  نيلسن “ووضع تقنية ومنصة توكووكر الرائعة في مركز الصدارة في هذا السوق الديناميكي. لقد كنت محظوظًا لتجربة ما يتطلبه التوسع والنمو بشكل مباشر إلى هذا المستوى وما بعده، وأتطلع إلى تطبيق هذه التجارب في سياق العمل مع توكووكر.”

لقد تم تأسيس هذا النجاح منذ فترة طويلة في قاعدة عملائها، وفي الصناعة الأوسع.  اليوم، تم الاعتراف بتوكووكر كـ رائدة في تقرير فوريستر نيو ويف:منصات معلومات المستهلك المُمكَّنة بالذكاء الاصطناعي، الربع الثالث من العام 2021.. وسيستمر هذا الاعتراف فيما تلتزم توكووكر بفتح المزيد من المكاتب العالمية في أوروبا وآسيا، وتعزيز منظومة شركائها، والتواصل مع المزيد من العملاء والشركاء والمتعاونين الاستراتيجيين.

“ومع مواصلة وتطوير مفهوم القمية لدينا وفئة الأعمال، تركو توكووكر على توعية وتعليم مستخدميها، ” قال نيلسن. “أريد لهذا أن يستمر – لا لمساعدة نمو توكووكر فحسب، بل ولمساعدة شركائنا. لتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على منظومتنا.”

“يسعدنا انضمام تود إلى فريق توكووكر كرئيس تنفيذي جديد،”قال رونالد بيزوتو، المدير في مارلن إكويتي بارتنرز. “لديه خبرة واسعة في صناعة التكنولوجيا إذ ساعد في تطوير مؤسسات عالمية إلى عائدات بمليارات الدولارات.  نعتقد أن رؤياه وقيادته ستسرع من نمو توكووكر وتوسع الشركة إلى منصة معلومات مستهلكين رائدة في السوق.”

عن توكووكر

توكووكر هي شركة رائدة في معلومات المستهلكين تساعد العلامات التجارية العالمية على الجمع بين مجموعة واسعة من البيانات الاجتماعية والمملوكة، في رؤى قوية وسهلة التنفيذ.

من خلال توحيد التكنولوجيا الحائزة على الجوائز، مع أعلى مستويات دعم العملاء، نساعد الشركات التي تركز على المستهلك  على رفع الإيرادات، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء وخفض التكلفة.

لدى توكووكر مكاتب في لوكسمبورغ ونيويورك وسان فرانسيسكو وفرانكفورت وسنغافورة وباريس وطوكيو ولندن وميلانو، وتساعد أكثر من 2500 علامة تجارية في اتخاذ قرارات أفضل بشأن عملائها وآفاقهم وأسواقهم ومنافسيهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  www.talkwalker.com .

للتواصل:
رامي ذيب
[email protected]

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