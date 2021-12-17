‫شركة تو ذا نيو تعين سوشيل جيتاليا رئيسًا لوحدة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط

فضلاً إلى ذلك فهو يمتلك في جعبته توليفةً من الخبرات المتنوعة في القطاع تمكن من اكتسابها بسبب تعاونه مع العديد مع العملاء والأفاق في المجال. انطلاقاً من دبي يتمتع سوشيل بفهم متعمق للتقنيات المتنوعة والمجالات وجغرافيا الشرق الأوسط. وبعيد ذلك الأمر تعاون سوشيل مع شركة إنفوسيس لمدة تزيد عن 19 عامًا شغل خلالها العديد من المناصب، إذ تمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات لمعالجة مواضع شكوى العملاء وتنمية أعمالهم التجارية. وفي المنصب الأخير الذي شغله هناك، كان مسؤولًا عن قيادة استراتيجيات تطوير الأعمال التجارية الجديدة وقيادة نمو الحساب الجاري في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان. وقد قاد نمو حساب شركة إنفوسيس بنجاح عبر القطاعات الصناعية المختلفة لا سيما في القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة. وكان له دور فعاّل في زيادة العديد من عملاء القطاع العام وتقديم بعض المبادرات الأكثر شهرة على مستوى الدولة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينصب تركيز “سوشيل” الأول على زيادة تأثير شركة تو ذا نيو في منطقة الشرق الأوسط. وسيكون مسؤولاً عن إدارة الأرباح والخسائر وقيادة الشراكات الإستراتيجية ومشاركة العملاء. وسيكون مسؤولاً عن إدارة الأرباح والخسائر وقيادة الشراكات الاستراتيجية ومشاركة العملاء. والأهم من ذلك هو أنه سيدعم العملاء في رحلة التحويل الرقمي الخاصة بهم من خلال معالجة مواضع شكواهم في البيئة التجارية دائمة التطور.

“تو ذا نيو” لخدمات تصميم المنتجات للمؤسسات وشركات البرامج المستقلة حول العالم. وتعمل الشركة على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء في الشرق الأوسط لأكثر من 5 سنوات حتى الآن. وقد تعاونوا مع أكثر من 25 عميلًا في المنطقة، حيث قدموا الخدمات المتكاملة بما في ذلك الهندسة الرقمية، وتجربة المستخدم/ واجهة المستخدم والاستشارات السحابية وهندسة البيانات.

وبمناسبة تعيينه سوشيل جيتاليا قال: أنا متحمس للغاية بانضمامي لشركة تو ذا نيو خلال فترة النمو المتسارع بفضل الخدمات عالية الجودة والحلول المبتكرة. وتتمتع هذه الشركة بمزيج مثالي يجمع بين مرونة الشركات الناشئة ونضج الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا. وهذا ما يتوقعه العملاء في بيئة أعمال شديدة الديناميكية والتقدم التكنولوجي سريع التطور. وأتطلع إلى زيادة تأثير الشركة في سوق الشرق الأوسط من خلال كوني شريكًا في اختيار عملائنا في رحلاتهم للتحويل الرقمي.

وذكر ناريندر كومار مدير العمليات والمؤسس المشارك لشركة “تو ذا نيو” في معرض ترحيبه به: “سوشيل قائد يتمتع خبرة كبيرة وله سجل حافل بالتعاون وثيق الصلة مع العملاء لتحديد الحلول وحل تحديات أعمالهم. وإننا متحمسون للترحيب بـ “سوشيل” كعضو في قيادة الشركة. ونظرًا للنمو السريع للشركة في الشرق الأوسط، فإن رؤية وخبرة “سوشيل” في مساعدتنا على المضي قدمًا وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في المنطقة لا تُقدر بثمن”.

نبذة عن الشركة

تو ذا نيو هي شركة خدمات تكنولوجية مجالها تصميم وإنشاء وتشغيل المنتجات الرقمية والمنصات للمؤسسات والبرمجيات كخدمة وشركات التكنولوجيا الاستهلاكية.

ويعهد عن الشركة أنها من ضمن شركات التحليل العالمية، مثل جارتنر وإفرست وزينوف بسبب قدرتنا في الهندسة الرقمية والسحابية والبيانات والتحليلات. كما تحقق الشركة أيضًا الاستفادة القصوى من شراكتها العميقة مع جميع الشركات الرائدة مثل خدمات أمازون ويب (شريك أولي) ومايكروسوفت أزور ومنصة جوجل السحابية لتوفير خدمات سحابية احترافية ومدارة لعملائنا.

وتعتبر هذه الشركة التي أسست عام 2008 واحدة من أسرع الشركات نموًا بمعدل نمو يزيد عن 60٪ منذ عام 2017. وينتشر فريقنا الشغوف الذي يزيد عن 2000 “موظف” عبر مراكز التوصيل التابعة لنا في دلهي ودبي ونيويورك وسيدني. وتُعد شركة “تو ذا نيو” هي الفائز الدائم بجائزة “جريت بلايس تو وورك” منذ عام 2015. وقد تم الاعتراف بأن الشركة هي واحدة من أفضل 25 بيئة عمل هندية في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية 2021 واحتلت المرتبة رقم 47 في أفضل 100 شركة في الهند للعمل في عام 2019.

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للتواصل الإعلامي:

ساهيل بوشان,

شركة إيه في بي ماركتينج

البريد الإلكتروني: sahil.bhushan@ tothenew.com

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1711662/Sushil_ Jethaliya.jpg