‫شركة “ميبلين نيويورك” تعلن عن إطلاق برنامجها “معًا ننشر الوعي”

لتقليل الأثر البيئي لأعمالها، وضعت العلامة التجارية الكبرى أهدافًا طويلة المدى حتى عام 2030، وتعهدت بدعم تطوير تقنيات إعادة تدوير مستحضرات التجميل

نيويورك، 20 يناير 2022 /PRNewswire / — أعلنت ميبلين نيويورك (Maybelline New York) ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع مستحضرات التجميل، عن برنامجها للاستدامة “معًا ننشر الوعي – “ Conscious Together “ ، والذي يهدف إلى تبني نموذج عمل أكثر مسؤولية لتقليل الأثر البيئي لأعمالها، وذلك من خلال إحداث تحوّل نحو الاستدامة في عملياتها وابتكاراتها ورؤيتها.

ويتألف برنامج “معًا ننشر الوعي” من مجموعة طموحة من الأهداف التي تطمح ميبلين إلى تحقيقها بحلول عام 2030، ومن بينها:

1. التعبئة الواعية: ستعمل الشركة على تصنيع جميع عبوات منتجاتها من البلاستيك المُعاد تدويره بنسبة 100%.

2. التخلص الواعي من المنتجات: ستضخ الشركة استثمارات للمساعدة على تطوير تقنيات إعادة تدوير مستحضرات التجميل، بالشراكة مع مجموعة “ساوث بول” لاستشارات السلامة العالمية.

3. الإنتاج الواعي: تهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني تمامًا في جميع مواقعها بحلول عام 2025، وذلك من خلال الاستخدام الرشيد للطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 100%. وبحلول عام 2030، ستخفض انبعاثات الكربون من دورة حياة منتجات الشركة بأكملها بنسبة 50%*.

4. التركيبات الواعية: تهدف الشركة إلى أن تكون نسبة 95% من مكوّنات منتجاتها من مواد حيوية الأصل أو مستخلصة من معادن وفيرة أو من عمليات تدوير.

وفي تعليقها على الخبر، قالت تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية في شركة ميبلين نيويورك: «نحن جميعًا في ميبلين نطمح إلى إحراز تقدّم في مجال الاستدامة لنقدّم نموذجًا يمكن أن تحتذي به الشركات العاملة في قطاع مستحضرات التجميل. لذا بحثنا في الجوانب الرئيسية التي يمكن أن نُحدث بها أثرًا بيئيًا إيجابيًا، ووضعنا أهدافًا طموحة لتوجيه أعمالنا حتى عام 2030. وندرك أنّه لا يزال أمامنا الكثير الذي يتعين علينا القيام به، لذا فنحن ملتزمون باتخاذ إجراءات ملموسة يمكن أن تسهم في تسريع خطى تحولنا نحو الاستدامة”.

وقد اتخذت العلامة التجارية بالفعل بعض الإجراءات المهمّة نحو تحقيق أهدافها، ومنها:

فيما يتعلق بمرحلة التغليف والتعبئة، استبدلت ميبلين 600 طن من البلاستيك المُعاد تدويره بالبلاستيك الخام منذ عام 2018.

بالبلاستيك الخام فيما يتعلق بالتخلص من المنتجات، طرحت العلامة التجارية برامج لاستعادة مستحضرات التجميل من المتاجر في العديد من البلدان، وذلك لمنع التخلص من مستحضرات التجميل في مكبّات النفايات. ومن خلال هذه البرامج، يمكن للمستهلكين إعادة أيّ منتج لأيّ علامة تجارية لإعادة تدويره؛ ممّا يسهل استخدام العبوات مرة أخرى بعد استخدامها لأول مرّة.

في العديد من البلدان، وذلك لمنع التخلص من مستحضرات التجميل في مكبّات النفايات. ومن خلال هذه البرامج، يمكن للمستهلكين إعادة أيّ منتج لأيّ علامة تجارية لإعادة تدويره؛ ممّا يسهل استخدام العبوات مرة أخرى بعد استخدامها لأول مرّة. فيما يتعلق بمرحلة الإنتاج، فإنّ 73% من المرافق الإنتاجية المملوكة لشركة ميبلين خالية بالفعل من الانبعاثات الكربونية*.

فيما يتعلق بالتركيبات، أعلنت العلامة التجارية عن إطلاق أول خط مستحضرات تجميل عالي الأداء يلتزم بتحقيق هدف “إيجاد عالم أفضل”، وهي مجموعة مستحضرات ميبلين الصديقة للبيئة ( Maybelline Green Edition ). يحتوي كل منتج من هذه المجموعة على ما لا يقل عن 70% من مكوّنات طبيعية المنشأ**، بالإضافة إلى التركيبات النظيفة*** والنباتية****. المجموعة الصديقة للبيئة Green Edition هي مجموعة مستحضرات التجميل الأولى من نوعها المعتمدة من برنامج المنتجات المعتمدة Cradle to Cradle ****®، والذي يُعدّ أحد أكثر المقاييس تطورًا في العالم لاستدامة المنتجات. حيث يقيّم Cradle to Cradle Certified ® المنتجات بحسب أدائها الاجتماعي والبيئي بما في ذلك جميع جوانب تصميمها وتصنيعها.

يحتوي كل منتج من هذه المجموعة على ما لا يقل عن 70% من مكوّنات طبيعية المنشأ**، بالإضافة إلى التركيبات النظيفة*** والنباتية****.

*حققت ميبلين الحياد الكربوني لانبعاثات النطاقين 1 و2 على نحوٍ تام في 8 منشآت تصنيع؛ وهو ما يمثل نسبة 79% من إجمالي إنتاجها، و58% من إجمالي إنتاجها في عام 2020.

**تعتبر ميبلين المكون طبيعي المنشأ إذا لم تتغيّر حالته الطبيعية، أو إذا تمّت معالجته لكن ظل محتفظًا بتركيبته الجزيئية الطبيعية الأصلية بنسبة أكبر من 50%.

***يُقصد بالتركيبة النظيفة تركيب المنتج بدون استخدام مكونات معيّنة مثل البارابين والزيوت المعدنية وغيرها من المكونات المُدرجة في قائمة يسعى بعض المستهلكين إلى تجنّبها. لمعرفة المزيد، يُرجى تصفح الموقع الإلكتروني للشركة: www.maybelline.com .

****التركيبات النباتية هي التركيبات الخالية من أيّ مكونات مستخلصة من الحيوانات.

***** Cradle to Cradle هو أحد المقاييس الأكثر تطورًا في العالم لاستدامة المنتجات. يقيّم Cradle to Cradle Certified ® المنتجات بحسب أدائها الاجتماعي والبيئي (بما في ذلك جميع جوانب تصميمها وتصنيعها) في الفئات الخمس التالية:

سلامة المواد المستخدمة

تدوير المنتجات

حماية المناخ والهواء النقي

الإدارة الرشيدة للمياه والتربة

العدالة الاجتماعية

للتواصل:

فرانسيا كوبر، بريد إلكتروني: francia.cooper@maybelline.com

جولي ديلازين، بريد إلكتروني: julie.delazyn@loreal.com