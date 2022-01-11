‫شركة نيوجين Newgen تحصل على براءة اختراع للطباعة والإدارة المدارتين مركزيًا والخاضعتين للرقابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة نيوجين سوفت وير (Newgen Software)، وهي شركة تقديم خدمات عالمية لمنصة تحويل رقمي منخفضة الكود أن مكتب براءات الاختراع الهندي قد منح براءة اختراع (رقم 386151) لاختراعها بعنوان “الطباعة والإدارة المدارتين مركزيًا والخاضعتين للرقابة”. وهذا لمدة 20 عامًا تبدأ من 04 يناير 2010 وفقًا لأحكام قانون براءات الاختراع لعام 1970.

يهدف هذا الاختراع إلى تسهيل الطباعة المدارة مركزيًا والآلية والتي تضمن أيضًا سرية الوثائق. وبصرف النظر عن الوضع المعتاد للطباعة، فهو يشمل الطباعة بطريقة السحب التي توفر للمستخدمين المرونة في طباعة وثائقهم من أي مكان. علاوة على ذلك، يحتوي هذا الاختراع على برنامج تشغيل طابعة شامل يساعد على التخلص من الاعتماد على برامج التشغيل الخاصة بكل طابعة.

كما يساعد نظام الطباعة في استخدام الطباعة الخضراء وكسب أرصدة الكربون مع اقتراح خيارات تحسين التكلفة وتوفير الورق، بما في ذلك الطباعة بالأبيض والأسود بدلًا من الطباعة الملونة على الوجهين، والأوراق المتعددة لكل صفحة، وطباعة النسخة الواحدة. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر آلة حاسبة لعائد الاستثمار لتحديد الفوائد والوفورات مع الإبلاغ أيضًا عن إحصاءات الطباعة في الوقت الحقيقي.

قال فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجين سوفت وير “نحن سعداء لأن مكتب براءات الاختراع الهندي قد اعترف مرة أخرى بتفرد تقنيتنا. سيُسهّل هذا الاختراع على الشركات الطباعة الآمنة في أي وقت وفي أي مكان مع تمكين الدمج مع النظم القائمة وضمان الالتزام بمتطلبات الامتثال”.

قدمت نيوجين 44 براءة اختراع حتى الآن، تم منح 22 منها في الهند والولايات المتحدة. تعزز براءات الاختراع التي حصلت عليها نيوجين ريادتها في إنشاء تطبيقات متطورة خاصة بمجال معين تفيد في دفع التحول الرقمي.

تستثمر نيوجين 9-10٪ من إيراداتها بشكل سنوي في البحث والتطوير ولديها فريق ماهر مكون من حوالي 500 شخص يتمتعون بخبرة عميقة في المجال.

نُبذة عن شركة نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد( Software Technologies Limited )

نيوجين هي المزود الرائد لمنصات الأتمتة الرقمية منخفضة الكود. على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات المالية الناجحة وشركات التأمين والحكومات ومؤسسات الخدمات المشتركة الناجحة على منتجات وتطبيقات نيوجين المعترَف بها في الصناعة—من أجل إدارة عملياتها (BPM)، وإدارة المحتوى (ECM)، وإدارة الاتصالات (CCM)—للعمليات المتصلة. وبدءًا من إعداد العملاء إلى طلبات الخدمة، ومن القروض والودائع إلى الاكتتاب، وأكثر من ذلك بكثير، تعمل تطبيقات نيوجين الصناعية على تحول العمليات التجارية الحيوية بسرعة وخفة. تتيح منصة نيوجين القائمة على السحابة مبادرات التحول الرقمي من أجل تجربة عملاء فائقة وتكاليف مثلى وكفاءات محسّنة.

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للتواصل الإعلامي:

ميناكشي أوروا

meenakshi.arora@newgensoft.com