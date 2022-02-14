‫شركة Bybit الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة تدخل في شراكة مع شركة Cabital الرائدة

سنغافورة، – 14 فبراير 2022 – Media OutReach – أعلنت Bybit، إحدى أسرع شركات تبادل العملات المشفرة نموًا في العالم، عن شراكتها مع مؤسسة الأصول الرقمية العالمية الرائدة Cabital اليوم.

من خلال هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو Bybit من شراء العملات المشفرة باستخدام اليورو والجنيه الإسترليني بسلاسة وبشكل مباشر عبر منصة Bybit، من خلال التحويلات المصرفية، وتحويل العملات المشفرة بين محافظهم في Bybit وCabital دون الحاجة إلى سداد أي رسوم إيداع. نظرًا لأن عملية تحويل النقود الورقية مقابل العملات المشفرة هي أول خطوة خلال تجربة تداول العملات المشفرة، فإن هذه الخدمة توفر نقطة البدء للمستخدمين الذين يتطلعون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية والخوض الجاد في تداول العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصة Cabital بدراسة العديد من منصات التبادل لتزويد المستخدمين بأفضل الأسعار من أجل تحقيق شفافية سعرية كاملة. كما أنها مدعمة بتقنيات من شركات رائدة في السوق في مجال الأمن الشيفري والبنية التحتية، والتي من شأنها حماية أموال المستخدمين من خلال أفضل ممارسات الحماية المؤسسية في فئتها.

وقد عبّر السيد بن زو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit بقوله: “تتوافق أهداف Cabital المتمثلة في إنشاء تجربة تبادل عملات مشفرة مبتكرة وموثوقة مع أهدافنا لتقديم مستوى تداول جديد لمستخدمينا ورفع مستوى خبرتهم”. “نحن في Bybit، سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع Cabital، ونتطلع إلى تمكين الأفراد في جميع مناحي الحياة من تحقيق أهدافهم المالية من خلال العملات المشفرة. نحو عالم ثوري جديد.”

قال ريموند هسو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Cabital: “تؤمن Cabital بأهمية تسهيل عملية شراء العملات المشفرة”. “نحن متحمسون جدًا للشراكة مع Bybit ومساعدة عملائهم على شراء العملات المشفرة بطريقة سلسة وآمنة. ومع الحلول التي تقدمها Cabital لتسهيل عملية دفع النقود الورقية مقابل العملات المشفرة، يمكن لمستخدمي Bybit الآن شراء العملات المشفرة بالأسعار الأكثر تنافسية في السوق. ويمكننا تحقيق ذلك من خلال آلية تسوية خارجية مع Bybit، مما يسمح لمستخدميها بتجنب الرسوم الباهظة. فلنخرج أفضل ما في جنون العملات المشفرة ولنساعد ملايين الأشخاص على تحقيق الاستقلال المادي”.

حول Bybit

Bybit هي منصة لتبادل العملات المشفرة، تم إنشاؤها في مارس 2018 لتكون منصة احترافية تسمح لمتداولي العملات المشفرة بمطابقة فائقة السرعة، وخدمة عملاء ممتازة، ودعم مجتمعي بمختلف اللغات. تقدم الشركة خدمات التداول المباشر وتداول المشتقات عبر الإنترنت، وكذلك خدمة التعدين الرقمي وخدمات الستيكنج، بالإضافة إلى دعم الواجهة البرمجية للتطبيق لعملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لتكون المنصة الأكثر موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة.

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حول Cabital

هي مؤسسة مالية رقمية موثوقة لشراء وبيع وكسب العملات المشفرة – تولد ما يصل إلى 12٪ كنسبة عائد سنوي. الغرض من الشركة هو تمكين الناس من كسب الدخل السلبي بأمان من خلال عملاتهم المشفرة. منتجنا الرئيسي هو Cabital Earn، وهو منصة لإدارة العملات المشفرة تمكّن العملاء من كسب عوائد عالية على أصولهم الرقمية. تم تصميم برنامج الامتثال الخاص بـ Cabital على غرار نظام مقدمي الخدمات المالية العالميين الرائدين. نستخدم برامج للتحقق من الهوية البيومترية من SumSub، وذلك لإدارة مخاطر الاحتيال على الهوية. ولطمأنة عملائنا، يتم الاحتفاظ بجميع أصول العملاء المشفرة باستخدام Fireblocks، وهي واحدة من أكثر منصات حفظ الأصول الرقمية الموثوق بها ونقلها وتسويتها في العالم. قمنا في Cabital باستخدام منتجات KYT و Reactor من Chainalysis منذ بدئنا لنتمكن من تلبية المتطلبات التنظيمية المعمول بها بشأن مكافحة غسيل الأموال (AML) في كل الأسواق بسهولة وسرعة. Cabital مسجلة في جمهورية ليتوانيا كمنصة لتبادل العملات المشفرة وكمحفظة إيداع للعملات المشفرة. تنفذ Cabital أنشطتها وفقًا للوائح الليتوانية الخاصة AML / CTF، وتخضع للائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يتم تدقيق عمليات Cabital سنويًا من قبل مدقق خارجي، حيث تضع الشركة كلا من الامتثال والترخيص نصب عينيها كأساس لتسيير أعمالها.



تم تأسيس Cabital بواسطة رايموند هسو في عام 2020. قبل تأسيس Cabital، عمل ريموند لأكثر من عقد من الزمان، وشغل مناصب قيادية في شركات التكنولوجيا المالية مثل Airwallex والبنوك العالمية بما في ذلك Citibank. يتمتع الفريق الريادي في Cabital بخبرة واسعة في العمل في المؤسسات المالية الكلاسيكية الرائدة، بما في ذلك JPMorgan Chase & Co و Nomura Securities و UBS و AIA Group.

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