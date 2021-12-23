‫شركة MMI و ELR تتوليان مسؤولية تطوير منافذ البيع بالتجزئة عالميًا، وتجربة توفير الأطعمة والمشروبات في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي

– وستبتكر الشركتين، بالشراكة مع عمالقة التصميم العالميين شركة Eight، أول تجربة بيع بالتجزئة سلسة للمسافرين في المطارات على مستوى العالم

– توسيع بصمة الشركتين في مجال البيع بالتجزئة للمسافرين في خمس قارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تم تعيين شركة Maritime and Mercantile International (MMI) وشركة Emirates Leisure Retail (ELR) كصاحبتي امتياز رئيسي لجميع المأكولات والمشروبات والمنافذ التجارية المعفاة من الرسوم الجمركية في صالة الركاب رقم 3 المشيدة حديثًا في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي.

وتتحد شركة MMI مع شركة ELR من أجل إنشاء وتقديم تجربة للعملاء من الجيل التالي على مستوى عالمي في مطار عبيد أماني كرومي الدولي اعتبارًا من ربيع 2022. وستوفر الخبرة الدولية الواسعة للشركات مزيجًا من منافذ الأطعمة والمشروبات المستوحاة من زنجباريا، بالإضافة إلى تجربة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية متعددة الفئات تعرض مجموعة مختارة بعناية من أفضل العلامات التجارية في العالم.

وصرح أندرو داي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ELR و MMI ، قائلًا:

“يسعدنا تعييننا كأصحاب امتياز رئيسي للمأكولات والمشروبات المعفاة من الرسوم الجمركية في المساحات التجارية لصالة الركاب رقم 3 الجديدة في مطار زنجبار. ويمثل هذا خطوة تالية جريئة ومثيرة لكل من ELR و MMI. حيث لدينا حاليًا أكثر من 100 منفذ في أكثر من 20 مطارًا محليًا ودوليًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وآسيا. لطالما كان هدفنا هو توسيع بصمتنا والقيام بذلك بطريقة تمكننا باستمرار من تحدي المعايير الحالية وتطوير خبرتنا العالمية.

ونسعى جاهدين من أجل إنشاء منافذ للبيع بالتجزئة مبتكرة وجذابة ومتطورة باستمرار للمطارات تحقق قيمة متزايدة لمشغلي المطارات والعلامات التجارية وضيوفنا المسافرين على حدٍ سواء. وطموحنا هو وضع معيار جديد للتميز ولتجربة المطارات. كما أننا متحمسون للغاية من أجل اتخاذ الخطوة التالية في مطار عبيد أماني كرومي الدولي ونتطلع إلى العمل مع شركة Eight في تقديم تجربة مبتكرة حقًا وسلسة للمستهلكين في مجال المأكولات والمشروبات والتجزئة من شأنها تغيير الطريقة التي يقضي بها المسافرون وقتهم في المطار”.

تم تعيين مجموعة Eight Inc، المجموعة الإبداعية المشهورة عالميًا، للعمل مع MMI و ELR على تطوير مفهوم جديد مخطط تم إعداده من أجل خلق تجربة فريدة لعملاء المطار. وستقوم شركة Eight Inc باستكشاف وإنشاء منافذ في جميع المساحات التجارية المعفاة من الرسوم الجمركية للأطعمة والمشروبات، مع دمج مجموعة كاملة من الحلول الرقمية المتكاملة. وستعيد الشركة تصميم منافذ البيع بالتجزئة للمسافرين لتجعله يخلق إحساسًا بالمكان للمسافرين، حيث يجمع بين طابع زنجبار المحلي والتصميم مع أحدث التقنيات بما في ذلك حل من أجل دفع سلس، بحيث يمكن للمستهلكين الدفع مقابل مشترياتهم من المأكولات والمشروبات والتجزئة بمعاملة واحدة بسيطة.

وسيصبح المشروع الجديد أول تجربة متكاملة في مجال الأطعمة والمشروبات والبيع بالتجزئة في العالم في مجال البيع بالتجزئة للمسافرين، مما يوفر للمسافرين تجربة مطار فريدة ومتكاملة ستكون وجهة في حد ذاتها.

وصرح تيم كوبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Eight Inc ، قائلًا:

“نحن فخورون بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع Emirates Leisure Retail. ولدينا فرصة كبيرة لتخطي المعايير المستخدمة، في مطار زنجبار، وابتكار نوع جديد من التجارب السلسة والمتكاملة رقميًا التي تجعل الحياة أسهل وأكثر إمتاعًا للمسافرين. ونستعد، في قطاع معروف بالتقدم والاختراع، من أجل تحقيق القفزة الكبيرة التالية إلى الأمام”.

ووقع الاختيار على مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي باعتباره ركيزة أساسية للاستثمار ولإعادة تطوير ودعم اقتصاد السفر والسياحة المتنامية في زنجبار، ومن المقرر أن يصبح معيارًا جديدًا للتجربة لجميع المسافرين ونموذجًا للتطورات المستقبلية. فسيصبح ليس مجرد نقطة عبور، بل وجهة عالمية للمسافر الدولي.

ومن المتوقع أن تخدم صالة الركاب رقم 3 الذي تم تشييدها حديثًا أكثر من 1.5 مليون مسافر حيث يخدم اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي أكثر من 4,000 رحلة طيران سنويًا في المطار.