ذكي ومتوازن وخفيف الوزن وأنيق وعملي ومريح.

سكوتسديل، أريزونا، 31 مايو 2021 /PRNewswire/ — شركة Trans Seas USA تعرض كرسي Nightingale IC2. إنه الكرسي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك اختيار مجلة Interior Design له كأحد العناصر المرشحة لجائز “الأفضل على مدار العام”، وجائزة Chicago Athenaeum’s Good Design وجائزة تصميم المنتجات من مجلس التصميم الألماني، وجائزة APDC الدولية للتصميم.

متوفر للبيع الآن: يتوفر الكرسي IC2 في عدة طرز وتشطيبات للإطار: بالأبيض والأسود. *تتوفر تشطيبات الإطار الأبيض بتكلفة إضافية قدرها 50 دولارًا أمريكيًا لكل كرسي.

الطرز:

IC2 7300 كرسي بمسند حتى منتصف الظهر، وظهر شبكي، ومقعد منخفض بسعر منخفض قدره: 710 دولارًا أمريكيًا لكل كرسي*

كرسي بمسند حتى منتصف الظهر، وظهر شبكي، ومقعد منخفض بسعر منخفض قدره: IC2 7300D كرسي بمسند حتى منتصف الظهر، بمسند رأس قابل للضبط، وظهر شبكي، ومقعد. 760 دولارًا أمريكيًا لكل كرسي* *تضاف 50 دولارًا أمريكيًا للمقعد المنجد بقماش Mystic Fabric ومسند رأس متوافق*

كرسي بمسند حتى منتصف الظهر، بمسند رأس قابل للضبط، وظهر شبكي، ومقعد. 760 دولارًا أمريكيًا لكل كرسي* IC2 7300-INT-UP بمسند حتى منتصف الظهر ومزود بمسند رأس متصل، منجد بالجلد بالكامل. 945 دولارًا أمريكيًا لكل كرسي*

تم تصنيفه بأنه يدعم وزن يصل إلى 300 رطلاً (136 كجم). يمكن تنجيد كراسي سلسلة IC2™ بالمنسوجات أو الفينيل أو الجلود العالية الجودة. قم بزيارة تطبيق My Chair Maker من Nightingale على: nightingalech airs.com/my-chair-maker

تحرير بطيء ومساعدة بالضغط الهوائي وقفل إمالة لانهائي وآلية GALILEO™‎ المتزامنة التي تتميز بمنزلق مقعد مزدوج قابل للتعديل مدمج بالكرسي، مع إمكانية تعديل الارتفاع بالضغط الهوائي، والتحكم السهل في الثبات.

يسمح النسيج الشبكي غير الشفاف NEBULA™‎ بالمقعد والظهر للهواء بالدوران من أجل استمتاعك بجلوس مريح في جميع البيئات. يسمح بالحركة الديناميكية ويعزز الوضع الجيد للجسم.

مساند الذراعين الرباعية الأبعاد قابلة للتعديل من حيث الارتفاع والعرض مع دوارة قابلة للقفل، وتعديل وسادة الذراع للأمام/للخلف. تضيف وسادة الذراع المصنوعة من مادة البولي يوريثين المتانة.

*تعتمد أسعار البيع على إدراج كميات أكبر من 10 كراسي في طلب واحد. تتوفر منسوجات Mystic Seat Fabric باللون الأسود والرمادي والأزرق والأحمر والذهبي والكحلي والنبيتي. تتوفر درجات وألوان أقمشة أخرى بما في ذلك الجلد ولكن يكون ذلك بتكلفة إضافية. بالنسبة للطلبيات التي تحتوي على كميات أكبر من 100 كرسي، يُرجى إرسال الاستفسارات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@transseas.com. الأسعار الواردة صافية، وعلى أساس تسليم البضاعة في المصنع الكائن في أمريكا الشمالية، وسارية حتى 31 ديسمبر 2021، وقابلة للتغيير في أي وقت، وتستند إلى شروط وأحكام فاتورتنا مع الموافقة على أمر الشراء وشروط الدفع، ولا يجب اقترانها بأي تخفيضات أو عمليات ترويجية أو خصومات أخرى. تستند هذه الأسعار إلى إجمالي استلام المبالغ المدفوعة قبل الشحن، البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل ولا تُسترجع قيمتها النقدية على الإطلاق. السلع المُباعة لا تُرد. لا يشمل السعر تكلفة الشحن. يُرجى إرسال استفسارك الكتابي على عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@transseas.com حتى نتمكن من الموافقة على طلبك وتزويدك بمقترحنا الكتابي. يجب الموافقة على جميع طلبات الشراء من قبل شركة Trans Seas USAقبل البدء في الإنتاج.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1520541/IC2_Chair_by_ Nightingale.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1520540/Nightingale_IC2_

Chair_Trans_Seas_USA.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1340980/Trans_Seas_USA_ Logo.jpg