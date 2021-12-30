‫فوز بنك ظفار وشركة Newgen Softwar بجائزة آسيان بانكر عن “أفضل تنفيذ لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام في الشرق الأوسط”

اعتُمد هذا الإنجاز ومُنحت الجائزة في أحدى الاحتفالات المنعقدة في الآونة الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2021، بي أر نيوز واير، يسُر شركة Newgen Softwar -مزود عالمي لإحدى منصات التحول الرقمي – أن تُعلن حصول كلًا من بنك ظفار وNewgen Software على جائزة “أفضل تنفيذ لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام في الشرق الأوسط” في حفل توزيع جوائز آسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021.

هذا وقد استفاد بنك ظفار من شراكته مع شركة Newgen في تحويل إجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الخاصة به لتصبح رقمية، بما في ذلك أتمتة تقييم مخاطر الزبائن، ووضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وفحص قائمة التحذيرات العالمية. وعلاوةً على ذلك، نجح البنك في تسهيل عملياته المالية الأساسية، بما في ذلك معدل دوران المبيعات، ونسبة إجمالي الربح، والأرباح التشغيلية، وصافي الربح، والأرباح النقدية.

وتعليقًا على منح الجائزة، قال أحمد بن سعيد آل إبراهيم – الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك ظفار: “نحن سعداء بهذا الانجاز، ولقد كانت شركة Newgen شريكًا موثوقًا، وقد ساعدتنا في دمج إستراتيجيات الحوكمة والمخاطر والالتزام؛ للحد من عزل البيانات داخل البنك، ولضمان الشفافية في إجراء العمليات، وتقديم أفضل التعاون فيما بين الوظائف بين الأقسام المتنوعة”.

كما قال من جانبه المدير التنفيذي لشركة Newgen Software السيد/ فيرندر جيت “تُعزز هذه الجائزة التزاماتنا المستمرة تجاه العملاء. وتغمرنا السعادة كوننا الشريك التكنولوجي لبنك ظفار، ونتطلع لدعمهم في المبادرات التحولية الرقمية الحالية والمستقبلية”.

نبذة عن بنك ظفار

هذا ويعد بنك ظفار أحد البنوك الرائدة في المنطقة، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات والأفراد، وكذلك خدمات التمويل التجاري، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوة توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.

نبذة عن Newgen Software

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها عمليات الأتمتة الأصلية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء. وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تُطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة. للمزيد من التفاصيل، يرجى بزيارة www.newgensoft.com

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