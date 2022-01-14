‫فوز Axis Bank و CRMNEXT بجوائز IBSi للابتكار 2021 لأفضل تطبيق لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

مومباي، الهند،, 14 يناير 2022 /PRNewswire/ — حصل Axis Bank، أحد أكبر البنوك الخاصة في آسيا، و CRMNEXT، رائدة تطوير البرمجيات إدارة علاقات العملاء للبنوك ، على “أفضل تنفيذ لنظام إدارة علاقات العملاء” ضمن جوائز الإبتكار العالمي في مجال التكنولوجيا الماليّة لعام 2021 من موقع IBS Intelligence، والتي أشار إليها مصرفيون عالميون واستشاريون بارزون في مجال تكنولوجيا المعلومات على أنها الجائزة الأكثر شهرة من نوعها على مستوى العالم.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك، نافال كومار لاد، نائب الرئيس الأول لتقنية المعلومات في Axis Bank. قام البنك بالاعتماد على منصة CRMNEXT وتطبيقها للمبيعات وتحديث الخدمات مما يتيح المعالجة المباشرة عبر الإجراءات والإنجاز الفوري. كما تتيح المنصة أيضًا توجيهًا آليًا أكثر ذكاءً لمعالجة بيانات العملاء المحتملين، والتتبع الكامل، والرؤية.

مع CRMNEXT، يمكن للبنك الآن إنشاء عروض شخصية ديناميكية مع إمكانية رؤية حول الاستحقاق والأهلية في الوقت الفعلي. قدمت CRMNEXT أيضًا تحليلات معززة لذكاء العملاء في الوقت الفعلي، وخدمة عملاء سلسة، وتمكين مديري العلاقات من خلال برامج العلاقات المدارة آليًا.

“تمشيًا مع قيمنا الأساسية المتمثلة في التركيز على العملاء والاهتمام بهم، عملت منصة CRMNEXT Solution باعتبارها عاملًا محفزًا لتعزيز هذه الرؤية. تسمح المرونة التي يوفرها هذا الحل بوصول عروض البيع التبادلي والبيع العابر إلى العملاء المناسبين في الوقت المناسب. كما أن عرض خدمة إدارة علاقات العملاء ساعدنا في حل طلبات الخدمة بكفاءة في حدود الفترات الزمنية لإنجاز الخدمة المناسبة لوقت العملاء”، بحسب تصريح أفيناش راغافيندرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تقنية المعلومات، Axis Bank.

“تعزز هذه الجائزة مكانتنا في المنطقة كشريك تقني مفضل. وأضاف سوشيل تياجي، مدير CRMNEXT، قائلًا: “يسعدنا تقديم نتائج ملموسة لبنك Axis Bank ونتطلع إلى دعمهم في مبادراتهم الرقمية المستقبلية”.

تشمل النتائج عالية التأثير من تنفيذ CRMNEXT في Axis Bank ما يلي:

تقليل متوسط وقت إنجاز الخدمة ( TAT ) بنسبة 90٪

) بنسبة 90٪ التخصيص التلقائي للعملاء المتوقعين عبر المنتجات بنسبة 100%

تخفيض إعادة العمل أثناء عملية البيع بنسبة 90٪

تحسين المبيعات من حيث وقت إنجاز الخدمة ( TAT ) بنسبة 70٪

) بنسبة 70٪ تمكين المعالجة المباشرة عبر الإجراءات لحالات الفروع بنسبة 50%

تحسن في معالجة الشكاوى من المرة الأولى بنسبة 33%

التأثير في القوى العاملة بنسبة 80%

زيادة في استخدام تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 80٪

أكثر من 32 نظامًا متكاملًا

أكثر من 80,000 مستخدم

أكثر من 2700 فرع

أكثر من 60 منتجًا تتنوع بين أصول والتزامات وخدمات أفراد وخدمات شركات

حول منصة CRMNEXT :

CRMNEXT هي أقوى منصة لإدارة علاقات العملاء المصرفية في العالم. شركة الأبحاث والاستشارات التقنية جارتنر (Gartner) تعد CRMNEXT من بين الجهات الرائدة في مجال أتمتة قوة المبيعات وإدارة الخدمات وإدارة العملاء المحتملين. لقد وضعت معايير مرجعية في مجال إدارة علاقات العملاء من خلال ابتكاراتها مثل Autobot و UpgradesTM و Autonoma IntegrationTM و Commutable CloudTM التي أحدثت نقلة نوعية في التنفيذ والتكلفة الإجمالية لملكية حلول إدارة علاقات العملاء.

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للتواصل الإعلامي:

Rishabh Joshi

البريد الإليكتروني: rishabh.joshi@crmnext.com

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