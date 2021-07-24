‫قيم ماركة جي أيه سي موتور – الجودة، االمتانة، الموثوقية والتواصل

غوانغجو, الصين، 24 تموز /يوليو، 2021 / PRNewswire/ — فضلا عن قيمتي ماركة جي أيه سي موتور الأساسيتين اللتين تمت الإضاءة عليهما في مقالات سابقة: المصنوعية والابتكار التكتولوجي، فإن مفهوما ثالثا في صلب ماركة جي أيه سي موتور هو ” QDR” أي “الجودة والمتانة والموثوقية.”

الجودة: تقنية متطورة، مواد فائقة الجودة

منذ إنشائها، تلتزم جي أيه سي موتور ببناء سيارات بأعلى جودة.

اعتبارًا من العام 2020، تقدمت مجموعة جي أيه سي بطلبات للحصول على أكثر من 8000 براءة اختراع وشاركت في مئات المشاريع العلمية والتكنولوجية. يعني هذا التركيز على البحث أن تقنية سيارات جي أيه سي موتور هي من أعلى التقنيات جودة في الصناعة: تقنية محرك MegaWave Power (ميغاويف باور) وشحن البطارية فائق السرعة وابتكارات أخرى مثل مشروع كابينة G-Health، الذي يدمج مواد صديقة للبيئة في التصميم الداخلي للكابينة.

المواد أيضًا ذات معايير عالية: من أنظمة السماعات المحيطية من هارمون كاردون، إلى مكيفات الهواء من نفس الموردين الذين تستخدمهما شركتا تويوتا وهوندا، لا تقتصد جي أيه سي موتور في النوعية. وينعكس هذا في الجوائز التي حصلت عليها عدة موديلات من سيارات جي أيه سي موتور عن جدارة: على سبيل المثال، مُنحت سيارة جي أس 8 تصنيف أمان 5 نجوم في برنامج اختبار تصادم السيارات الجديد للصين، إذ تفوقت على العديد من نظيراتها بنتيجة 57.7 .

المتانة والموثوقية: علامة تجارية يمكنك الوثوق بها

تسعى جي أيه سي موتور جاهدة لتكون علامة تجارية يمكن لمالكي السيارات الاعتماد عليها لمسافات طويلة وفي تضاريس صعبة. تخضع جميع الموديلات الجديدة لاختبارات المتانة البالغة 4 ملايين كيلومتر، حيث تواجه ظروفًا قاسية تصل درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية بالإضافة إلى التضاريس الصحراوية والجبلية لضمان قدرتها على الأداء في أي بيئة يرغب أصحابها في استكشافها.

تمثل رسالة العلامة التجارية جي أيه سي موتور، في جوهرها، التزامًا بتزويد العملاء بمركبات قوية وطويلة الأمد وموثوقة.

التواصل

الركيزة الأخيرة لنظام قيم العلامة التجارية جي أيه سي موتور هي التواصل الذي تم بناؤه مع العملاء ومع شركاء التوزيع في جميع أنحاء العالم.

التواصل يعني الثقة. يتم بناء علاقة الثقة عندما يثق العملاء العالميون بجودة منتجات وخدمات جي أيه سي موتور، وعندما يتمكن الموزعون من الوصول إلى منتجات رائعة لتقديمها إلى أسواقهم الخاصة.

ومع وجود علاقة قوية بين المقر الرئيسي والموزعين، وبين العلامة التجارية والمستهلكين، يمكن تحقيق أشياء رائعة. تتطلع جي أيه سي موتور إلى حقبة جديدة من حياة تنقل أكثر اتحادًا وتقدماً وإثارة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1580429/Image1.jpg