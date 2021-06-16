‫كاسيو تطلق ساعة G-SHOCK المدمجة موفرة سبل الراحة لأغراض التمرين

إنها الساعة الأولى من نوعها بشكلها المربع من بين ساعات G-SQUAD الرياضية

طوكيو, 15 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق GBD-200، وهو إضافة جديدة إلى مجموعة G-SQUAD الرياضية في عائلة ساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. توفر هذه الساعات المدمجة الجديدة تمامًا، والتي استوحت تصميمها من العلبة الأيقونية مربع الشكل G-SHOCK، وظائف مريحة للتمرينات وكذلك للاستخدام اليومي.

يتميز طراز GBD-200 بتصميم جديد أصغر حجمًا للهيكل، وهو أقل سمكًا بمقدار 2.0 مم وأقصر بمقدار 8.8 مم وأضيق بمقدار 3.4 مم مقارنةً بالطراز السابق GBD-100. ولجعل الساعة تبدو أكثر نحافة، تم تصميم الهيكل والإطار والأجزاء الأخرى بعناية لتبدو مسطحة عند النظر إليها من الجانب. كما أن السوار مصنوع من اليوريثان الناعم لتوفير تهوية ومرونة رائعين ولضمان ملاءمة مريحة للمعصم. وتضمن الثقوب الموجودة بالقرب من العروات التي تربط السوار بالعلبة وجود التهوية، مما يساعد على التخلص من العرق وإعطاء الساعة ملاءمة مريحة وجيدة التهوية مناسبة لممارسة الرياضة. يسمح التباعد الدقيق للفتحات البالغ 5 مم المستخدم في النطاق بإجراء تعديلات دقيقة على الطول أيضًا.

كما تتميز ساعة GBD-200 الرياضية بوظائف رائعة. فما عليك سوى إجراء اقتران الساعة بهاتف ذكي عبر Bluetooth® لضبط المسافات التي تم التقاطها بواسطة مستشعر تسريع الساعة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي للهاتف الذكي. عندما يقوم المستخدم بعملية الضبط مرة واحدة، ستقوم الساعة بعد ذلك بقياس المسافات بدرجات أعلى من الدقة،* حتى عندما لا تكون متصلة بهاتف ذكي. كما تقيس الساعة سرعة الجري وتأتي مع ميزة اللفة التلقائية التي تقوم تلقائيًا بتتبع الأوقات على مسافة محددة. عند استخدامها مع تطبيق G-SHOCK MOVE المخصص، توفر الساعة دعمًا رائعًا للتمرينات اليومية، مما يسمح للمستخدمين بفحص سجلات الحياة ببيانات عن عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة وسجلات الأنشطة وغير ذلك الكثير، مباشرة على الهاتف الذكي.

*بالمقارنة مع قياسات المسافة التي تم إجراؤها بواسطة طرازات كاسيو السابقة باستخدام مقياس التسارع وحده. كما يعتمد على دقة وظيفة جي بي إس (GPS) الخاصة بالهاتف الذكي.

https://products.g-shock.com/ asia-mea/en/_detail/GBD-200-9/

علامة كلمة وشعارات بلوتوث Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

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