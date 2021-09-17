‫كاسيو تُطلِق ساعة يد MT-G بتصميم خارجي جديد كليًا يتميز بحواف كربونية متعددة الطبقات

طوكيو, 15 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.)، اليوم عن أحدث الإضافات إلى العلامة التجارية جي شوك (G-SHOCK) من ساعات اليد المقاومة للصدمات. تُعَد ساعتي MTG-B2000YBD و MTG-B2000XD الجديدتان جزءًا من خط MT-G لساعات اليد التي تتميز ببِنية تستفيد إلى أقصى حد من خصائص كل من المعدن والراتنج، ومُكوِّن الحواف مصنوع من الكربون متعدد الطبقات.

تعتمد ساعتي MTG-B2000YBD و MTG-B2000XD على ساعة MTG-B2000، والتي تتميز بهيكل حماية ثنائي النواة يمنح قوة إضافية مع إبراز جاذبية المواد. كما تَستخدِم الساعات الجديدة إطارًا للحواف تم تطويره حديثًا وسطح علوي مصنوع من مواد الكربون، مما يخلق تصميمًا خارجيًا جميلًا مع تقليل الوزن أيضًا.

وتتميز MTG-B2000YBD بإطارًا للحواف على جوانبها والذي تم تشكيله بواسطة عمل طبقات وتصنيع العديد من صفائح الكربون والألياف الزجاجية. ويُعَد إطار الحواف الجديد أخف بنسبة 77٪ من إطار الصُلب المقاوم للصدأ المستخدَم في MTG-B2000. كما أن صفيحة الكربون العلوية ملفوفة حول الجوانب، وصفائح الكربون الاسطوانية ملفوفة حول العروات من أجل تعزيز المتانة. وهناك تاج متعدد الأضلاع يُكمِل تصميم الحواف. كما تُوفِّر طبقات الألياف الزجاجية باللون الأحمر الخاص بـ جي شوك نبرة أنيقة حول جوانب الهيكل، مع عقارب حمراء تُبرِز وجه الساعة.

ويتميز الجزء العلوي من حواف MTG-B2000XD بشكل معقد تم إنشاؤه باستخدام عمليات الضغط والقطع المتقدمة على مادة الكربون متعددة الطبقات. كما يكشف المنظر الجانبي للحواف عن طبقات من الألياف الزجاجية بلون أخضر أصلي جديد كليًا، مما يمنح الساعة مظهرًا رياضيًا وراقيًا.

تتميز كلتا الساعتين الجديدتين بسوار مُركَّب متعدد الطبقات مصنوع من أجزاء معدنية وأجزاء راتنجية دقيقة. ويُعَد السوار أخف وزنًا بفضل المكونات المعدنية المجوفة الجديدة المصممة بتقنية الصب المتخصصة. ويتيح ذلك استخدام المزيد من الراتنج في الجزء الخلفي من السوار، مما يوفر ملاءمة أفضل مع الاحتفاظ بمظهر المعدن وبريقه في المكان المناسب.

كما تُوفِّر كل من MTG-B2000YBD و MTG-B2000XD وظائف كاملة بما في ذلك استقبال إشارة معايرة الوقت بالتحكم اللاسلكي، وإقران Mobile Link مع تطبيق مخصص للهاتف الذكي، بالإضافة إلى التصحيح التلقائي للوقت عند اقتراب الهاتف الذكي المقترن. ويُحافِظ ضوء الليد عالي السطوع على إمكانية قراءة الساعة في الظلام من أجل توفير الراحة المثلى.

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