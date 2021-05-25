‫لمشاركة السعادة والتمنيات، أوبو تحتفل بعيد الفطر مع عملائها في مراكز الخدمة.

القاهرة، 25 مايو 2021 /PRNewswire/ — انضمت أوبو إلى الاحتفال بعيد الفطر من 8 إلى 16 مايو من خلال المشاركة الاحتفالية في مراكز خدمة أوبو في أكثر من 10 دول بما في ذلك مصر وإندونيسيا وماليزيا والمغرب والفلبين، وغيرها، وقد تم وضع زينة احتفالية جنبًا إلى جنب مع ألعاب الألغاز الجذابة والهدايا الرائعة للعملاء لمشاركة السعادة معًا. كذلك تم تقديم سحوبات محظوظة في بعض مراكز الخدمة للحصول على فرصة للفوز بسماعات رأس لاسلكية أوبو W31 Enco.

لطالما آمنت أوبو أن الخدمة تتجاوز العمليات التقنية ، إذ إن الألتزام بالمصداقية تجاه المستخدمين هو الهدف النهائي الذي يجب متابعته. وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المبادرات المحلية، سيواصل مركز خدمة أوبو القيام بالعديد من العروض الترويجية للمهرجانات مع الالتزام بتقديم خدمات احترافية لا مثيل لها في متناول المستخدمين.

في العاشر من كل شهر، تم إطلاق فعالية خاصة بيوم الخدمة في مراكز خدمة أوبو. و يمكن لجميع مستخدمي أوبو الاستمتاع بخصومات الصيانة ، ويمكنهم أيضًا الحصول على المزيد من الخدمات المجانية العملية، مثل خدمة فحص الهاتف المجانية مع تكلفة العمالة المجانية وغيرها من المفاجآت. علاوة على ذلك، يمكن لجميع مستخدمي أوبو الاستمتاع بالتنظيف المجاني وتحديث السوفت وير في يوم الخدمة لتجديد هواتفهم.

خلال هذه الفترة بالتحديد ، يختار الأشخاص قضاء المزيد من وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو التفاعل مع بعضهم البعض على مسافة أكثر أمانًا. وتهتم أوبو أيضًا بسلامة المستخدمين وتضعها في المقام الأول. لذا تنظم مراكز خدمة أوبو الأنشطة وتحدد ساعات العمل بما يتفق مع المتطلبات الحكومية. كما يُطلب من موظفي مركز الخدمة ارتداء أقنعة الوجه والتحقق من درجة حرارة الجسم وتنظيف المتجر وتطهيره كل يوم، وتوفير معقمات الأيدي للعملاء، حتى يتمكنوا من منع مخاطر الوباء إلى أقصى حد.

في يونيو القادم، يخطط مركز خدمة أوبو لترقية حدث OPPO Service Day . ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تغيير تاريخ يوم خدمة أوبو من الموعد الأصلي في العاشر من كل شهر إلى الفترة بين يومي 10-12. والأهم من ذلك أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بمزيد من الخصومات على تحديث قطع الغيار بسعر أقل. دعونا نتطلع إلى OPPO Service Day الذي تمت ترقيته في يونيو!ا

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