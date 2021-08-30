‫لوحة من الأحاسيس في كل صورة مع سلسلة هواتف أوبو رينو6

سلسلة هواتف رينو6 الجديدة تضم ثلاثة هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس “5G” ومزودة بتقنيات فائقة التطور لمنحها قدرات تنافسية غير مسبوقة

إعلان تجاري مذهل من بطولة النجم العالمي محمد صلاح يتوّج الحملة التسويقية لرينو6

سلسلة الهواتف الجديدة تقدم لمستخدميها تسجيل كل لحظة وكل إحساس بجودة عالية وبكل سهولة ويسر

أوبو تتيح لعملائها فرصة الفوز بجهاز رينو6 برو 5G من خلال استعمال هاشتاج #وثق_لحظاتك وعمل تاغ لحساب @OPPOArabia عند نشر أي صورة أو مقطع فيديو مفعم بالحياة

وعمل تاغ لحساب سلسلة هواتف رينو6 ستكون متاحة للطلب المسبق اعتباراً من يوم 7 سبتمبر 2021

دبي، الإمارات العربية30 أغسطس / آب 2021/PRNewswire/ –أعلنت أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتف رينو6 الجديدة كلياً والتي ستتاح للطلب المسبق في منطقة الخليج العربي اعتباراً من يوم 7 سبتمبر 2021. وتمتاز سلسلة هواتف رينو6 بتصميمها المتقن وقدرتها على تقديم صور وفيديوهات عالية الجودة لتسجيل جميع اللحظات المميزة بفضل مزاياها فائقة التطور.

وستضم السلسلة الجديدة ثلاثة هواتفهي” رينو6 برو “5G، و“ رينو6 “5Gو” رينو6Z“5G، وجميعها مصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا وعشاق الألعاب والمفعمين بروح التجدد والشباب. وتجسد سلسلة هواتف رينو6 الجديدة رسالة أوبو المتمثلة بشعار “التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم”، بدءاً من تصاميمها المذهلة ووصولاً إلى مزاياها فائقة التطور. كما تعتزم العلامة الكشف عن اثنتين من السماعات اللاسلكية المذهلة وهما أوبو إنكو اير “Enco Air” وأوبو إنكو بودز اللاسلكية “OPPO Enco Buds”، واللتين تم تزويدهما بخاصية إلغاء الضجيج وبطاريات عالية الجودة لضمان توفير تجارب استماع غامرة لفترة طويلة. وتتوافق هذه السماعات بشكل مثالي مع جميع هواتف سلسلة رينو6 لمنح العملاء تجارب استخدام منقطعة النظير.

وتوفر سلسلة رينو6 أفضل فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي “AI Portrait Videos”، والمدعومة بمجموعة واسعة من المزايا لتقديم مؤثرات سينمائية مذهلة. وستتيح هذه الوظائف للمستخدمين إمكانية تصوير اللحظات المميزة في حياتهم بطريقة احترافية مع لمسات فنية مبدعة، ما يساعدهم على تسجيل جميع اللحظات والذكريات المفعمة بالأحاسيس وحفظها كمحتوى فريد ورائع الجمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “بعد الإقبال الهائل الذي شهدناه من جانب العملاء على سلسلة هواتف رينو5، بذلنا جهوداً حثيثة لإصدار سلسلة هواتف محسّنة لضمان تزويد جميع المستخدمين بأفضل تجارب استخدام الكاميرات ولقطات الفلاش السريعة. وكما هو الحال في جميع هواتف أوبو، حرصنا في سلسلة رينو6 على مواكبة رغبات واحتياجات المستخدمين، ولا سيما من خلال القدرات التي توفرها مزايا فيديوهات البورتريه المدعومة بالذكاء الاصطناعي “AI Portrait Videos”، والتي تهدف لتزويد عملاء أوبو بتجارب غير مسبوقة لتسجيل فيديوهات البورتريه. وتبرهن سلسلة هواتف رينو6 على التزام أوبو الراسخ بتوفير أحدث التقنيات المبتكرة التي تعود بالنفع على الإنسانية، وتعكس القيم الأساسية الرفيعة للعلامة”.

وسيسهم إطلاق سلسلة هواتف رينو6 في تعزيز التزام أوبو بتقديم أفضل التقنيات التي تواكب نمط حياة عملائها في منطقة الخليج العربي، بدءاً من قدرات الاتصال غير المسبوقة بشبكة الجيل الخامس “5G” ووصولاً إلى تجارب التصوير وتسجيل الفيديوهات الاحترافية. وستضيف سلسلة رينو6 ثلاثة هواتف جديدة إلى عائلة أوبو الحالية من الهواتف الذكية التي تدعم اتصالات الجيل الخامس “5G”، وتوفر للعملاء خيارات تحسين مستمرة ليحصلوا على الأفضل في جميع الأوقات.

وتتوافر سلسلة هواتف رينو6 للطلب المسبق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من يوم 7 سبتمبر 2021 في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات. وسيظهر النجم العالمي محمد صلاح في إعلان تجاري رائع يكشف عن السلسلة الجديدة من خلال تسجيل جميع المشاعر باستخدام فيديوهات البورتريه “Portrait Video”.

كما يمكن لعشاق العلامة المتحمسين إلقاء نظرة أولية مفصلة على السلسلة الجديدة والتي يقدمها عمرديزر ( Omardizer )، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المتخصصين بالتكنولوجيا إلى جانب طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستتيح أوبو لعملائها فرصة الفوز بجهاز رينو6 برو 5G من خلال مشاركة صور أو مقاطع فيديو مفعمة بالحياة لأصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أو حتى للمناظر الطبيعية الخلابة التي يحبونها، مع استعمال هاشتاج #وثق_لحظاتك وعمل تاغ لحساب @OPPOArabia.

وستتاح إمكانية مشاهدة الإعلان التجاري والمراجعة الافتراضية لسلسلة الهواتف الجديدة في تمام الساعة 7 مساءً من يوم 7 سبتمبر 2021 عبر الروابط التالية: www.facebook.com/oppo ، و www.youtube.com/oppoarabia ، و https://twitter.com/ oppoarabia .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Logo: https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1604254/Capture_every_ emotion_in_portrait.jpg