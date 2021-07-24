‫مؤتمر كلين إيكويتي موناكو 2021 – التسجيل والتعاون

لندن، 24 تموز/يوليو / PRNewswire / — تم إطلاق مؤتمر CleanEquity (كلين إيكويتي) في العام 2007 من قبل صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو ومونغو بارك، رئيس شركة إنوفيتور كابيتال. المؤتمر، الذي يهدف إلى تسريع تطوير وتنفيذ الابتكار التكنولوجي المستدام، يعود إلى الانعقاد يومي 22 </20 و23 </26 يوليو 2021.

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يتم الطلب من أكثر من 600 شركة عبر 11 قطاعًا و 70 قطاعًا فرعيًا سنويًا تقديم منتجاتها الابتكارية من قبل فريق كلين إيكويتي التابع لإنوفيتور كابيتال. تتم دعوة أفضل 30 تقنية في فئتها، يكون تم اختيارها من قبل لجنة الاختيار، للمشاركة في المؤتمر. يحضر المؤتمر المخصص للمدعوين فقط المستثمرون الماليون والاستراتيجيون والسياديون والشركات والعائلات وممثلو الصناعة الراسخون والمسؤولون الحكوميون والمستخدمون النهائيون ووسائل الإعلام التجارية الدولية. يجب أن تفي الشركات المختارة بمعايير عالية من التميز التكنولوجي الفريد، والأهمية والتأثير العالميين، والقدرة الإدارية والنزاهة، والملكية الفكرية، وإمكانات الإيرادات الذاتية للاستدامة.

خلال 14 عامًا منذ تأسيسه، قدم المؤتمر أكثر من 350 شركة أفكارها وحلولها لتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد تمكنت هذه الشركات منذ ذلك الحين من تأسيس نفسها وجمع أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

يوفر المؤتمر بيئة حميمية وودية. يسمح ذلك لرواد الأعمال بمشاركة قصصهم مع المندوبين والمستثمرين الراسخين في مناصب صنع القرار الرئيسية الذين يشاركون طموح كلين إيكويتي لمعالجة أزمة المناخ من خلال دعم التقنيات المستدامة للوصول إلى أهدافهم التجارية والاستراتيجية. يعمل فريق كلين إيكويتي الذي أثبت كفاءته لتسهيل التعارف والاجتماعات قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

في العام 2020، تعاونا مع تلفزيون أيرث أكس وفتحنا أبوابنا أمام جمهور عالمي مباشر. خلال المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، تابعنا أكثر من 28000 شخص. سنبني على هذا النجاح في العام 2021.

يسعدنا أن نتشارك مع كوفنغتون أند بيرلنغ أل أل بي للعام الثاني عشر </112. وعلق أندرو جاك، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة صناعة الطاقة التابعة لكوفنغتون أند بيرلنغ:

“في زمن من الاضطراب العالمي والتحول المجتمعي، نحتاج جميعًا إلى تذكيرات بأن المستقبل لا يزال حافلا بالوعود إذا اغتنمنا الفرص التي أمامنا. وباعتبارنا رعاة وداعمين لكلين إيكويتي منذ فترة طويلة، فإننا في كوفنغتون نقدر بشدة عرض القيمة المتمايزة أن كلين إيكويتي تحمل هذا الوعد من خلال جمع رواد الأعمال والمستثمرين والمستشارين الرائدين من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في تسويق التقنيات المستدامة التحويلية وتوسيع قيادة فكر الاستدامة.

تفخر كوفنغتون بدعم كلين إيكويتي ومساعدتها من خلال التزامنا على مدار العام بمجموعة مخصصة من كبار محامي التكنولوجيا والسياسة والمعاملات لتقديم المشورة للمستثمرين والشركات العارضة في مؤتمر كلين إيكويتي. ومع استمرار المؤتمر في الاستفادة من الميزات الشخصية الفريدة لموقعه الخاص في موناكو مع توسيع نطاق وصوله أيضًا من خلال وسيط افتراضي على أيرث أكس، نتطلع إلى فرص أكبر للتواصل مع عالم أوسع من المشاركين في المؤتمر.

في عالم يزداد تعقيدًا ويعيد ضبط القواعد في التعافي من الوباء، بنت شركة كوفنغتون وبيرلنغ قدرة قوية على مستوى الشركات لمساعدة عملائنا على معالجة تقاطع القانون والسياسة، وهي القدرة التي تتماشى تمامًا مع التطور الديناميكي لـ قطاع التكنولوجيا المستدامة العالمي وتركيز أحداث مثل كلين إيكويتي موناكو. إن خبرة الشركة في مجال المعاملات والتكنولوجيا إلى جانب قدرتنا على تقديم المشورة بشأن أصعب التحديات القانونية والسياسية والتجارية تؤدي إلى نتائج متسقة لأعمال عملائنا.”

لمزيد من المعلومات حول حضور مؤتمر كلين إيكويتي موناكو 2021، يرجى استخدام تفاصيل الاتصال أدناه أو زيارة موقع المؤتمر على الإنترنت: www.cleanequitymonaco.com

للتواصل:

كونور باريت

إنوفيتور كابيتال

[email protected] capital.com كلين إيكويتي

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